Тест на грамотность: Новый тюль и левая туфля
Представьте: вы заходите в магазин и просите показать «новую тюль». Потом кладёте в корзину «дорогую шампунь» и ищете «левый туфель». Знакомо? Эти ошибки так прочно обосновались в разговорной речи, что мы почти перестали их замечать. Но словари непреклонны. Проверим, сможете ли вы обойти все пять языковых ловушек.
Для начала — быстрый тест
Выберите правильный вариант. Только честно: не подглядывайте в ответы!
- Новый тюль или новая тюль?
- Дорогой шампунь или дорогая шампунь?
- Левый туфель или левая туфля?
- Новое пальто или новый пальто?
- Большой мозоль или большая мозоль?
1. Тюль — всё-таки он
Правильный ответ — новый тюль. Да, каким бы лёгким и воздушным он ни был, тюль — существительное мужского рода. Поэтому вешаем белый тюль, любуемся красивым тюлем и удивляемся цене нового тюля.
Почему хочется сказать иначе? Всему виной мягкий знак. Он легко сбивает с толку: «день» — мужского рода, а «тень» — женского. Простого правила здесь нет, поэтому сочетание «новый тюль» лучше запомнить целиком.
2. Шампунь тоже мужского рода
С полки берём дорогой шампунь — не «дорогую». Правильно: этот шампунь, лечебный шампунь, аромат шампуня. А голову мы моем шампунем, а не «шампунью».
Этот шампунь мне подходит — фраза, которая сразу выдаёт правильный род.
3. Не «туфель», а туфля
Если речь об одном предмете, перед нами туфля: левая, новая, тесная или потерянная. Именно она обычно таинственно исчезает за пять минут до выхода из дома.
Но форма «туфель» всё же существует — только означает другое. Мы говорим: «нет туфель», «пара туфель», «коробка новых туфель». Итак, одна — левая туфля, две — пара туфель.
4. Пальто не хочет меняться
Верный вариант — новое пальто. Это несклоняемое существительное среднего рода: зимнее пальто, красивое пальто, тёплое пальто. Слово стойко сохраняет форму: нет пальто, подойти к пальто, выйти в пальто.
Даже если пальто много, никаких «пальтов» не появляется: в гардеробе висят новые пальто. Меняются окончания соседних слов, а само пальто остаётся невозмутимым.
5. Мозоль — она
После долгой прогулки на ноге появляется большая мозоль. Слово женского рода: болезненная мозоль, старая мозоль, натёртая мозоль. Запомнить помогает выражение «наступить на любимую мозоль» — прилагательное сразу раскрывает род.
Почему мягкий знак устраивает ловушки
Существительные на мягкий согласный не подчиняются одному удобному правилу. С одной стороны — словарь, рояль и шампунь. С другой — тетрадь, метель и мозоль. Окончание выглядит похоже, а род разный. Вот почему интуиция иногда уверенно ведёт нас не туда.
Есть простой выход: запоминать готовые пары. Повторите вслух: белый тюль, дорогой шампунь, левая туфля, новое пальто, большая мозоль. Прилагательное работает как языковой навигатор и не даёт свернуть к ошибке.
Проверяем результат
|Слово
|Правильный вариант
|Род
|тюль
|новый тюль
|мужской
|шампунь
|дорогой шампунь
|мужской
|туфля
|левая туфля
|женский
|пальто
|новое пальто
|средний
|мозоль
|большая мозоль
|женский
Шпаргалка за десять секунд
Вообразите маленькую языковую катастрофу: новый тюль облили дорогим шампунем, под ним потерялась левая туфля, рядом промокло новое пальто, а поиски закончились большой мозолью. Картина нелепая — зато правильные формы отлично остаются в памяти.
Тюль и шампунь — мужского рода, туфля и мозоль — женского, пальто — среднего.
Прошли тест без ошибок? Поздравляем: эти слова вас уже не проведут. Где-то промахнулись? Ничего страшного. Составьте с каждым существительным по одному забавному предложению — и правильная форма быстро начнёт звучать естественно. Подробнее о роде существительных: справочник «Грамоты.ру».
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