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04.10.2026 01:56
чтение: 0 мин
Светская хроника

Красивая беременная фотосессия Катрин Балакшиной

Блогер и жена депутата, очаровательная Катрин Балакшина порадовала подписчиков новой фотосессией. Красавица решила зафиксировать свою очередную беременность продуманной фотосессией.

Вы только посмотрите, как она прекрасна!

У них с депутатом Ил Тумэна Георгием Балакшиным уже растут два сына. Супружеская пара надеялась, что на этот раз будет дочь. Но на гендер пати в июле взметнулся синий дым. Так что и на этот раз будет сын, которого родители уже любят.    

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Из соцсети

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