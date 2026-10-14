Феномен Владимира Жириновского. Долгое время прогнозы Жириновского воспринимались публикой и экспертным сообществом исключительно как политический перформанс. Его называли «шутом», «популистом» и «маргиналом». Однако с течением времени его риторика перестала казаться набором случайных тезисов. Сегодня многие исследователи и политики признают: то, что когда-то звучало как абсурд, постепенно становится суровой реальностью.

Одни считают его политическим провидцем, другие — циничным, но гениальным аналитиком, который умел читать между строк дипломатических документов и видеть системные разломы там, где другие видели лишь временные трудности. Как бы то ни было, статистика его сбывшихся прогнозов заставляет задуматься.

Геополитический разворот: от «русского мира» к Глобальному Югу

Еще в 90-е и «нулевые» годы, когда элиты страны грезил о вступлении в европейские клубы и интеграции с Западом, Жириновский с думской трибуны настойчиво повторял: этот курс тупиковый. Он утверждал, что цивилизационные и экономические союзники России находятся не в Брюсселе или Вашингтоне, а на Востоке, в Азии, на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга. Тогда эти прогнозы Жириновского высмеивали. Сегодня же формирование многополярного мира, укрепление БРИКС+ и ШОС, а также переориентация логистических и энергетических потоков на Восток стали официальным и безальтернативным вектором государственной политики.

НАТО и «санитарный кордон» против России

Жириновский был одним из первых, кто заявил, что расширение НАТО на восток — это не поиск безопасности для альянса, а подготовка плацдарма для будущего конфликта. Он предупреждал, что в случае войны Запад не будет воевать своими солдатами, а использует как «пушечное мясо» и буферные зоны страны постсоветского пространства: государства Прибалтики, Закавказья, Средней Азии и Украину с Молдавией. Долгие годы эти слова казались конспирологией. Сегодня, наблюдая за милитаризацией границ и прокси-конфликтами, эти формулировки звучат как выдержки из современных аналитических сводок Генштаба.

«Югославский сценарий» и украинский кризис

Самый болезненный и трагический прогноз касался Украины. Жириновский годами утверждал, что Запад будет методично разжигать внутренний конфликт, стремясь реализовать «югославский сценарий» — расчленение страны и создание постоянной зоны нестабильности у российских границ.

Он прямо предупреждал, что боевые действия неизбежно затронут российское приграничье, в частности Белгородскую и Курскую области. В 2019 году он заявил, что очередные президентские выборы на Украине станут для нее последними как для единого государства. А в декабре 2021 года он произнес свою знаменитую, ставшую позднее легендарной фразу: «Это будет в четыре часа утра 22 февраля». Он ошибся всего на два дня: спецоперация началась 24 февраля. Но сама суть, масштаб и хронология событий были им описаны с пугающей точностью.

Тотальная изоляция и «культура отмены»

Жириновский предсказывал, что в случае обострения отношений Запад попытается не просто ввести экономические санкции, но и провести полную культурную и дипломатическую блокаду. Он говорил о запретах на русский язык, изъятии русских книг из библиотек Европы, недопуске российских спортсменов и музыкантов на международные площадки. Сегодня, когда российских классиков «отменяют», а атлеты выступают под нейтральным флагом или не допускаются вовсе, отрицать реализацию этого сценария невозможно.

Ближневосточная пороховая бочка

Особого внимания заслуживает выступление Жириновского перед студентами МГИМО в 2013 году. Тогда он заявил, что США и их союзники нанесут удар по Ирану, чтобы дестабилизировать регион и одновременно ослабить позиции Китая, Евросоюза и России. Он предрекал, что это приведет к скачку цен на нефть до 200 долларов за баррель, а многомиллионные потоки беженцев хлынут на север, создавая колоссальное давление на Кавказ.

Спустя более десятилетия, в 2026 году, когда геополитическая напряженность переросла в серию реальных ударов по иранским объектам, помощник Жириновского Василий Власов публично напомнил об этом пророчестве: «Израиль нанесет удар по Ирану, что мы, в принципе, и видим. Дроны и ракеты направляются в сторону Ирана, после чего последует симметричный ответ». Власов также подчеркнул, что Жириновский предупреждал о высоком риске перерастания регионального конфликта в глобальное противостояние.

Комментируя эти поразительные совпадения в прогнозах Жириновского, Владимир Путин однажды дал такую оценку: «Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его предсказания были основаны на знании того предмета, о котором он говорил».

В этом и кроется разгадка. Это не мистика и не интуиция. Это результат глубокого погружения в историю, внимательного чтения закрытых аналитических сводок и умения выстраивать логические причинно-следственные связи. Жириновский просто озвучивал неудобные выводы вслух тогда, когда общество предпочитало закрывать на них глаза.

Какие прогнозы Жириновского не сбылись

Ради объективности стоит признать: далеко не все прогнозы Владимира Вольфовича сбылись. Его стиль предполагал гиперболу и нагнетание.

Он предрекал военный переворот в Армении в 2021 году (чего не произошло).

Прогнозировал полный роспуск ООН до осени 2025 года и распад США до 2024 года с отменой там выборов (институции США и ООН, несмотря на кризисы, сохранились).

Утверждал, что американская армия увязнет в Ираке и не сможет быстро победить Саддама Хусейна (иракская кампания 2003 года была завершена формально за три недели).

Настаивал на скором прекращении существования НАТО, тогда как альянс, напротив, пережил ренессанс и расширился за счет вступления Финляндии и Швеции.

Эти промахи, однако, не отменяют главного феномена. Владимир Жириновский выполнял роль своеобразного «шокового терапевта» для общественного сознания. Он озвучивал самые мрачные и радикальные сценарии развития событий, которые большинство считало невозможными. Ирония истории заключается в том, что со временем эти сценарии перестали быть маргинальными теориями и стали повседневной политической реальностью, заставив нас пересмотреть отношение к словам человека, которого так долго не хотели слушать.

Ледяной Владимир Жириновский в Якутске