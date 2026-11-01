Заслужил ли адмирал Колчак увековечение своего имени в Якутии?

Историю пишут победители, но время заставляет перечитывать её заново. Фигура Александра Васильевича Колчака — полярного исследователя, океанографа и Верховного правителя России — до сих пор остается в России юридически не реабилитированной. Однако в общественном сознании одномерный советский миф о «белогвардейском палаче» давно рухнул, уступив место сложной и трагической правде.

Сегодня в республике ведутся споры о том, стоит ли увековечивать память Колчака на якутской земле, этот вопрос выходит далеко за рамки краеведения. Это разговор о том, способны ли мы наконец преодолеть ментальные последствия братоубийственной бойни столетней давности. SakhaLife разбирается в деталях и дает слово экспертам.

«ЗА»: Выдающийся исследователь Севера

Для Якутии как арктического региона, Александр Колчак в первую очередь — крупный ученый-гидрограф и один из первопроходцев Северного морского пути. Сторонники увековечивания его памяти как исследователя опираются на неоспоримые исторические факты.

Русская полярная экспедиция (1900–1902): Молодой лейтенант Колчак по приглашению барона Эдуарда Толля возглавил гидрографические работы на шхуне «Заря». Именно он проводил сложнейшие исследования побережья Таймыра, Новосибирских островов и зафиксировал уникальные географические данные, которыми ученые пользовались десятилетиями.

Подвиг спасательной операции (1903): Когда группа барона Толля пропала без вести, именно Колчак вызвался провести беспрецедентно опасную поисково-спасательную операцию. На шлюпках-вельботах по открытому арктическому морю, преодолевая льды, его отряд дошел до острова Беннетта. Экспедицию Толля спасти не удалось, но Колчак вывез их дневники и уникальные научные материалы, рискуя собственной жизнью.

Признание Императорской академии наук: За этот арктический подвиг Колчак был награжден высшей наградой Русского географического общества — Большой Константиновской золотой медалью — и стал действительным членом академии.

Общественники и краеведы, выступающие за установку памятного знака, подчеркивают: речь идет не о политическом памятнике «белому адмиралу», а об увековечивании мужества человека, преданного науке, чей вклад в изучение и освоение Якутской Арктики невозможно вычеркнуть из истории.

Игорь Чикачев, писатель, публицист, член Русского Географического общества, потомственный исследователь Арктики. Автор книг «Матерь дальняя», «У льдов на краю Ойкумены. Русское Устье. Возвращение к истокам» и других. — Мое мнение такое: Александр Колчак был несомненно патриотом России. Его вклад в изучение Арктики значителен. Нанесение на карту точной береговой линии от Мурманска до Лены, координаты мысов, групп островов, архипелагов, открытие новых островов в северных морях. Труды его по изучению льдов СЛО до сих пор востребованы и непревзойдены. В научных целях несколько тысяч километров пройдено им в пустынях Арктики пешком и на собачьих упряжках. Вместе с ним на протяжении всей экспедиции каюром был наш родственник (брат нашей прабабушки Александры Петровны Чихачёвой-Стрижёвой) Петр Стрижёв. Прямые потомки которого живут и здравствуют в Якутии. Петр Стрижёв участник войны с Японией, награжден, не совершал никаких преступлений, не участвовал в боях гражданской войны, но его в 20-ые и 30-ые годы власти преследовали. Он сгинул после 1932 года. А ведь целых два острова в Северном Ледовитом океане носят имя Петра Стрижёва. Их нанес на карту и названия им присвоил А. Колчак. Не зря он получил по результатам экспедиции прозвище Колчак Полярный. Его подвиг по попытке спасения группы Эдуарда Толля не дооценен нами. Он тогда на легком китобойном вельботе 1,5 месяца через льды, бурное море добирался до острова Бенетты и потом, не обнаружив Толля, обратно столько же, несколько раз тонул и вместе со спутниками, был на грани гибели. Он руководствовался девизом: «Сам погибай, а товарища выручай!» То, что после было — это гражданская война, в которой все участники кровью умылись. И он был убит, расстрелян и под лёд Ангары спущен. Останки его ушли в Белый океан, туда, где он совершал свои открытия и подвиги. Несомнено одно — он был патриотом России. И оставил значительный след в истории России, как в области полярных исследований, так и в развитии военного флота, в частности, в развитии минного дела. Судьба его вынесла в водоворот гражанской войны и кровавого противостряния сторон, боровшихся за власть. Ленину памятники стоят. И, несомненно, заслуженно стоят! Эсерам практически нет памятников, хотя именно эсеры провели огромную работу по подготовке революции в России. Перед 1917 годом партия эсеров насчитывала около 1 миллиона сторонников, это в 5 раз больше, чем РСДРП. Эсеров больше погибло и сгинуло в тюрьмах, а результатами их борьбы воспользовались другие. Так сложилась история. В Иркутской области памятник Колчаку установлен. В каком виде увековечить его память в Якутии — об этом стоит говорить, это нужно обсуждать.

«ПРОТИВ»: Трагедия Гражданской войны и незажившие раны

Совершенно иной взгляд на фигуру Колчака разделяют историки и общественные деятели, напоминающие о периоде, когда он стал Верховным правителем России. Гражданская война в Якутии отличалась особым драматизмом, ожесточением и затяжным характером.

В исторической памяти якутян имя Колчака неразрывно связано с действиями белогвардейских отрядов. Режим, установившийся в Сибири и на Дальнем Востоке под его началом, сопровождался жестким подавлением любого сопротивления, карательными экспедициями и реквизициями имущества, от которых страдало в том числе мирное якутское население.

С юридической точки зрения Александр Колчак до сих пор официально признан военным преступником. Запросы о его реабилитации неоднократно отклонялись судебными органами России, что для многих является главным стоп-сигналом.

Увековечение памяти подобной исторической фигуры не консолидирует общество, а провоцирует новую волну споров и способно расколоть жителей региона, считают скептики.

Трагедия, у которой две стороны

Любая гражданская война — это величайшая национальная катастрофа, где линия фронта проходит через семьи, а жестокость становится обыденностью. Десятилетиями советская историография пестовала память о «белом терроре», полностью замалчивая масштабы «красного террора». О расстрелах заложников, карательных экспедициях большевиков и жестоком подавлении крестьянских и инородческих восстаний, охвативших Якутию в начале 1920-х годов, говорить было не принято.

В мировой практике есть примеры цивилизованного отношения к общему горю. В Финляндии, пережившей свою кровопролитную гражданскую войну в 1918 году, сегодня стоят памятники как «белым», так и «красным» финнам. Общество смогло признать: и те, и другие были гражданами одной страны, искренне желавшими ей блага, но ставшими жертвами исторического разлома.

Россия же, и Якутия в частности, до сих пор во многом остается в заложниках постсоветского мемориального пространства. Улицы наших городов и сел до сих пор носят имена людей, заливших регион кровью, в то время как имена их оппонентов преданы забвению или табуированы. Памятники стоят только одной стороне конфликта, что лишь консервирует застарелый раскол вместо того, чтобы вести к национальному примирению.

Афанасий Николаев, кандидат исторических наук, автор книг «Тайная история саха» в двух частях, «Сталин – маршал Победы», «Уроки Кулаковского». — Колчак внес вклад в научное исследование Арктики, Якутии. Но в годы гражданской войны он стал марионеткой, креатурой Запада и развязал белый террор на территории Сибири. В отличие от большевиков, которые представляли интересы народов России и боролись за независимость страны от Запада. Его имя можно увековечить как исследователя Арктики, но без политизации. Это неоднозначная политическая фигура, спорная. Вызовет раскол в обществе.

«Адмиралъ» и сибирские дороги двух главных женщин Колчака

Для миллионов россиян личность Колчака открылась заново после выхода на экраны исторической драмы «Адмиралъ». Этот фильм показал трагический любовный треугольник, где судьбы обеих женщин — и законной жены Софьи Омировой (в исполнении Анны Ковальчук), и роковой музы Анны Тимирёвой (Елизавета Боярская) — оказались тесно связаны с судьбой адмирала. Часть этой истории разыгралась в Якутии.

Мало кто знает, что именно на якутской земле развернулся настоящий подвиг верности законной жены адмирала — Софьи Фёдоровны. В начале 1904 года, не выдержав многолетней разлуки с женихом, находившимся в смертельно опасной полярной экспедиции, она бросилась ему навстречу. Из Италии через всю страну, Софья добралась до Якутска, а оттуда в лютые зимние морозы на оленях и собаках доехала до заполярного села Казачье в низовьях Яны. Она привезла одежду и провизию для полярников, и встретила своего суженого. Из Якутии они уехали в Иркутск, где спешно обвенчались, после чего лейтенант Колчак сразу отбыл на Русско-японскую войну.

Вторая женщина адмирала — Анна Тимирёва в Якутии не была, но заплатила за свою любовь к исследователю Севера почти 40 годами тюрем и лагерей. Советская власть методично уничтожала её жизнь: её единственный 23-летний сын, талантливый художник Владимир Тимирёв, был расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне НКВД только за то, что являлся пасынком адмирала. Сама Анна Васильевна прошла через ад ссылок в Караганде и Енисейске, работая маляром и бутафором, но до последних дней писала стихи своему расстрелянному Александру.

Сибирь и Север видели и триумф науки Колчака, и невероятное мужество его жены Софьи, преодолевшей тысячи километров ради встречи в Казачьем, и легендарную преданность его гражданской жены Анны, заплатившей за счастье десятилетиями лагерей.

Каким может быть памятник?

Увековечивание памяти — это не обязательно возведение пафосных бронзовых монументов Верховному правителю на коне. В случае с Колчаком это должен быть памятник человеку сложной, изломанной судьбы. Памятник ученому, чьи гидрографические карты Лены и арктического побережья служили Якутии десятилетиями. Памятник офицеру, совершившему невозможное ради спасения своих товарищей во льдах. И, наконец, памятник эпохе, которая перемолола миллионы жизней.

Отрицая право на мемориализацию одной из ключевых фигур начала XX века, мы продолжаем уподобляться советским цензорам, вымарывавшим лица с исторических фотографий. Настоящее примирение начнется тогда, когда мы примем свою историю целиком — со всей её болью, ошибками и величием.

Наталья Охлопкова, сотрудник музея города Якутска: — Конечно, я признаю Колчака как крупную политическую и историческую личность, но не могу считаться экспертом в этом вопросе, так как не занималась его биографией подробно. В советской историографии его имя было однозначно негативно. Сейчас широко известно то, что Колчак был выдающимся гидрологом. В связи с участием в Русской Полярной экспедиции он несколько раз был в Якутске. Его политическая роль продолжает нести негативную оценку, она связана с жестокими карательными действиями против мирного населения во время Гражданской войны, подавлением демократических изменений. Считаю, что факт пребывания Колчака в Якутске — это недостаточный аргумент в пользу названия улицы города его именем. Дать имя улице, поставить памятник — значит создать новую социальную реальность. Но нет фактов о вкладе Колчака в развитие Якутска, Якутии. И есть исторические, политические, научные деятели, чьи заслуги непосредственно связаны с Якутском и Якутией и действительно заслуживают увековечения. Кстати, Колчак присутствовал на открытии нового здания женской гимназии. Пригласили его на торжественный молебен, в газете тогда писали об этом. Можно памятную доску на здании бывшей женской гимназии с текстом и об его научных исследованиях и о его диктатуре. Якутск был базой для многих значимых российских научных экспедиций. Эту роль широко не освещают.

В поисках консенсуса

Историю нельзя переписать или сгладить — ее необходимо изучать во всей полноте и противоречивости. Очевидно, что Александр Колчак — ученый заслуживает памяти как бесстрашный исследователь якутского Севера, вписавший свое имя в летопись великих географических открытий. Однако Александр Колчак — политик несет на себе тяжелое бремя трагедии братоубийственной войны.

Возможно, лучшим форматом для Якутии сегодня является не возведение классических монументов, не переименование улиц, а развитие музейных экспозиций, проведение научных конференций и издание архивных документов. Это позволит сохранить историческую правду об арктических экспедициях, не бередя при этом старые раны Гражданской войны.

Между тем, многие улицы Якутска носят имена людей вообще никак не связанных с республикой и даже имена людей, вошедших в историческую память народа через свои кровавые деяния…