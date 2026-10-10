Игорь Чикачёв: «Матерь дальняя» —В пасти пурги
Краевед Арктики Игорь Чикачёв закончил новую повесть «Матерь дальняя». Повесть пока не опубликована, но автор разрешил публиковать ее частями SakhaLife и газете Аллаиховского улуса Якутии «Путь развития».
Чикачёв Игорь Алексеевич
Матерь дальняя
Повесть
Глава 17. В пасти пурги
Пурга в этих краях не приходит — она объявляет свою власть.
Сначала тянется в небе длинная белая жилка, как царапина когтя на стекле.
Потом ветер пробегает по крыше, примеряясь.
А затем — рывок, и весь мир исчезает.
Так было и в тот день.
С промысла должны были вернуться трое — молодой рыбак Клим, его брат Никита и Пантелей. Упряжки ушли рано, пока темнота ещё считалась утром. Собаки тянули быстро – наст после многих дней пурги был твердым, а лёд местами блестел — гладкий, как полированная кость.
Но к обеду небо стало глухим и белёсым.
К вечеру — мир схлопнулся.
Оболочка ходил по избе, словно хищник в клетке: Пурга крепкая упала. Пантелей знает, опытный. Наверняка развернулся и они к дому едут. Идти нельзя, опасно против ветра… А если что?.. Надо идти навстречу, пропадут парни.
Зензинов, уже не раз побывавший в тисках стихии, тоже стал натягивать рукавицы:
— Надо собираться на помощь. Если они там – одному тебе, Гаврилыч, идти шанса мало.
— И тебе мало! Ты не местный, не опытный в таких делах — резко остановил его Оболочка. — В такую бурю человек — как кусок бумаги на ветру. Ты должен остаться!
— Но, если мне не идти с тобой, то ты один можешь замерзнуть, тогда и они останутся там без помощи, погибнут — твёрдо сказал Зензинов.
Повисла долгая пауза.
Зензинов пристально посмотрел в глаза Оболочки.
Увидел решение — не смелую браваду, а ответственность.
— Тогда и я — с тобой. Вместе пойдем, свяжемся веревкой, чтобы не потеряться.
Вновь неизвестно откуда появился Уппар, сказав лишь коротко: — Я чувствую, они где-то рядом, — а потом молча вышел с ними. Они связались веревкой. Уппар шел впереди, за ним Зензинов и Оболочка.
Снег бил в лицо — не ветер, а сама тундра — сендуха, решившая взлететь в воздух.
Путь был не дорогой — а борьбой.
Пурга молотила мир.
Снег бил в глаза, как тысячи иголок.
Каждый шаг — наощупь, против обезумевшей пустоты.
— Сюда! — они рядом, — выкрикнул Уппар, наклоняясь к самой земле.
Ветер глотал его слова — но жест был ясен.
Они не шли, а практически ползли против ветра, друг за другом, наклонившись практически до земли, связанные за пояса одной верёвкой.
Уппар — впереди, Зензинов за ним, Оболочка сзади, контролируя путь.
Мороз с ветром был таким, что дыхание кралось по лицу инеем, как смерть, потихоньку примеряющаяся.
И вдруг — лай и скулёж.
Глухой, отчаянный.
Собаки!
Мираж? Нет — голос живого существа пробивает даже бурю.
Тройка людей направилась в сторону лая.
Две нарты, зарытые в снег, лежали боком, защищая людей от пурги. За нартами сгрудившись лежали собаки, а между ними люди, закрытые брезентовым пологом. Оболочка приподнял тент, запорошенный снегом. Под ним Пантелей с Никитой лежали обнявшись, с боку, прижавшись к ним, неподвижно лежал Клим, глаза полузакрыты – казалось закоченел, почти ушёл, но нет. Парни были в промысловой одежде из оленьего меха, одеты в парки и меховые штаны, на ногах короткие сапоги из оленьего камуса, поэтому не замерзли окончательно. Тут главное – не спать, спящий быстрее замерзает! Парни зашевелились.
— Живы! — закричал сквозь пургу Оболочка.
Ветер со снегом тут же попытался заглушить радость.
Пантелей открыл глаза и в полубреду произнёс:
— Варвара… скажите… пусть ждёт. Я слово держу.
Зензинов опустился на колено и сквозь вой ветра прокричал:
— Вставай, герой. Свадьбу мы тебе не отменяли.
Пантелей попытался улыбнуться — получилось криво, но от сердца.
Уппар же, достав кожаный мешочек из-за пазухи начал шаманить — обвёл всех кругом из смеси песка и пепла — знак защиты.
Шаман шептал что-то ветру и ветер, казалось, чуть отступал, прислушиваясь. Вдруг вроде притихла пурга.
— На ноги! — скомандовал Оболочка. — Быстро, пока пурга притихла. Они подняли нарты, выправили собак, посадили замерзших парней и тронулись по ветру в обратный путь.
Собаки, почуяв близкое жильё, взвыли и рванули вперёд.
Дорога обратно, хотя и была по ветру и по своим почти заметённым следам, была испытанием.
Неслаба тундра — но не сильнее тех, кто идёт в опасность за другом.
Когда люди, полузамёрзшие, ввалились в избу Оболочки, Варвара упала на колени перед Пантелеем и закрыла лицо ладонями — то ли смех, то ли слёзы.
А Оболочка только прошептал, глядя на образа, как молитву:
— Слава Богу, что все так окончилось… и вам всем — слава. Всего версты две не дошли парни до дома, потеряли ориентировку, залегли в снегу.
Но Уппар смотрел на пургу в замерзшее оконце и говорил тихо:
— Это не конец.
Земля предупреждает.
Будет ещё буря — не в снегу, в людях.
Зензинов услышал.
И понял — стихия была лишь первой нотой большой беды.
Глава 18. Те, кто помнит
Зима в Русском Устье умеет подарить редкую роскошь — вечер без ветра.
В такие часы слышно, как тишина дышит под потолком, и как лампа потрескивает, будто вспоминает тепло солнца.
И в такие вечера старики становятся хранителями времени.
Оболочка пригласил соседей — брата Ивана Гавриловича, деда Фёдора, бабку Авдотью, которых все считали знатоками старинных былин и песен, преданий и баек. Все пришли неторопливо, будто принесли с собой часть прошлого.
Зензинов поставил чернильницу, разложил бумагу.
— Пишите? — улыбнулся дед Фёдор, седой, как январская ночь.
— Пытаюсь понять, как вы здесь живёте, — ответил Зензинов.
— Это вы по-книжному всё понимать хотите, — буркнула Авдотья. — А у нас тут, милок, по сердцу надо. По сердцу — и по стуже.
Все засмеялись. Лёд первой неловкости треснул и тронулся.
— С чего начнём? — спросил Зензинов.
— С откуда пришли, — сказал Фёдор уверенно. — А то многие думают: вот живут на краю света, значит — так и родились тут.
Нет! Мы — из России пришли. Не мы сами, а предки наши. А Россия нас… забыть пыталась.
Дед медленно перекрестился.
— Когда было это? — уточнил Зензинов.
Иван Гаврилович почесал бороду и выдал свою версию, которая ему нравилась больше других:
— Да Бог её знает, когда. Воеводы посылали предков наших на реки дальние — ясак пушниной собирать.
А потом говорят: сами живите, коли понравилось.
А иначе — пять тысяч вёрст обратно топай.
— Это ещё когда стрелецкое дело было… — добавила Авдотья, — это известно из песни про взятие Казани. Поём мы, все у нас знают песню «Соловей кукушечку уговаривал», шибко старая песня. — Казни, смуты. Люди бежали сюда от беды. А тут — только снег, да Божья ласка.
Пантелей подмигнул Зензинову:
— Зато мыши тебя тут не грызут — их самих песцы да собаки грызут.
Смех разошёлся по избе, как тёплый хлеб по рукам.
Зензинов позднее записал:
«Происхождение русскоустьинцев не совсем ясно — версии рассказывают тут разные: то ли бежавшие от опричнины новгородцы, то ли ушедшие за добычей поморы, возможно стрельцы или казаки, а может быть староверы, ушедшие по принципам старой веры, возможно промысловики — охотники или оскудевшие государевы слуги. Может быть накопилось всех понемногу, со временем перемешались, остепенились, утихли в борьбе со стихией их буйные нравы и стремления. Тем не менее, все рассказчики выделяют сплоченную группу поселенцев из восьми фамилий и называют их «досельными», якобы пришедшими в устье Индигирки морским путём. А есть ещё казацкие фамилии, совсем немного крестьянских. Со временем перемешались – практически все между собой родственники, а быт, и образ жизни у всех одинаковый. Язык их — несомненно северно-русский говор, но какой-то архаичный с примесью слов из аборигенных языков. Фольклор состоит из старых русских былин и их отрывков, сохранившийся среди неграмотных людей путём устной передачи. Обряды — несомненно старинные, из старой Руси, особенно свадебные. Выбирают не «посаженного отца», как в нынешней России, а по старине — тысяцкого. А ведь обычай выбирать тысяцких в Москве был давно изжит, а в Новгороде ликвидирован ещё при Иване третьем, в процессе борьбы с выборностью властей. А здесь, на краю земли, обычай сохранился. Если обобщить – издавна осели здесь и изгнанники, и верные России первопроходцы, ушедшие разведать край её земли».
Фёдор вздохнул глубже — значит, будет важное. И выдал очередную русскоустьинскую байку:
— Бают, был у нас один воевода… царский.
Имя у него было — как у маленького и проворного хищника:
Иван Горностай.
Дед поднял палец:
— Он сказал: берите землю эту в наследство.
Только служите ей — и России.
И мы служим.
Только Россия нас не помнит и спрашивает редко.
Зензинов опустил взгляд на свои записи — чернила дрожали на бумаге.
Россия… которая держится на тех, кого она не помнит.
Тогда заговорила Авдотья:
глухо, бухая как старый колокол ночью.
— Писал тут один экспедиционный (она с трудом выговорила слово, коверкая его на свой лад), нам писарь все прочитал, про то, что мы не люди, а какие-то там… «полуякуты или полуэвены». Бабы тогда плакали.
Мы — русские. Только мы северные.
Зензинов медленно кивнул:
— Я запишу именно так, как вы сказали.
Авдотья посмотрела на него с благодарностью.
— Запиши, милок. А то всё свои бумажки умные пишут… а мы — как снег под ногами.
Уппар всё это время сидел у камелька, молчаливо.
Зензинов решил спросить:
— А вы… откуда пришли?
Шаман поднял глаза. В них полыхнули далёкие костры:
— Мы — от вольного ветра. Был здесь дух вольной тундры до тех пор, пока русские люди — нууччи не пришли.
А потом русские люди — нууччи, принесли другую правду.
Мы терпим их правду. Они — нашу. Они брали в жены наших дочерей, наши дочери извергали им из своего лона детей. Так дети тундры становились нууччами.
Так и живём. Породнились. Много раз породнились.
Он потряс маленьким кожаным мешочком с кремневыми камнями и поднёс его к сердцу:
— В земле — старше вас. В небе — старше нас. Они огонь дают человеческим очагам эти камни. Замолчал — как ставил точку.
Поздно ночью, когда гости ушли, Оболочка подошёл к Зензинову:
— Тебе всё это зачем?
— Чтобы в столицах знали, кто живёт на краю страны.
Чтобы память не погибла.
Оболочка улыбнулся устало:
— Память… это не в книжках.
Это в песнях, да в детях, да в земле, что мы топчем.
А то напишешь — и скажут там: «Вот, как надо жить! А вы живите иначе!».
Он выдохнул тяжело:
— Ты береги их слова.
Но не забывай нашу правду:
Мы не бунтари.
Но и не рабы.
Зензинов поднялся, положил тетрадь на ладонь:
— Я буду писать правду так, как вы её говорите.
И если кто-то посмеет сказать, что вас нет — эта книга станет ответом.
На секунду в избе стало так светло — будто лампа загорелась ярче.
В ту ночь Зензинов долго не мог уснуть.
Рядом, за стеной тихо дышала тундра — и словно просила:
Не дай нам исчезнуть.
Он понял, что нашёл своё дело.
Свою службу — без присяги, но от сердца.
Из новой повести Игоря Чикачёва «Матерь дальняя».
Фото Владимира Зензинова и созданы при помощи ИИ.
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