Решите в уме!

решите пример 48 + 48 : 48(48 + 48)

Готовы проверить свою внимательность и знание школьных правил математики? Вот новый увлекательный пример, но уже с числом 48.

Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ и пошаговое объяснение. Не подглядывайте!

Математический тест: решите пример 48 + 48 : 48(48 + 48) = ?

В чём главная ловушка?

Как и в большинстве подобных задач, главная сложность кроется в записи 48(48 + 48) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое.

Многие интуитивно пытаются сначала умножить 48 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает классические правила арифметики и ведет к неверному результату. Помните: отсутствие знака умножения не дает ему приоритет над делением!

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.

48 + 48 = 96

Теперь наш пример принимает такой вид: 48 + 48 : 48 * 96 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила приоритета).

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.

Сначала идет деление: 48 : 48 = 1

Затем умножение: 1 * 96 = 96

Теперь пример выглядит совсем просто: 48 + 96

3. Сложение:

48 + 96 = 144

Итоговый правильный ответ: 144

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением, или мозг всё-таки попытался схитрить? Делитесь своими результатами в комментариях!

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