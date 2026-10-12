Математический тест: решите пример 48 + 48 : 48(48 + 48)
Готовы проверить свою внимательность и знание школьных правил математики? Вот новый увлекательный пример, но уже с числом 48.
Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ и пошаговое объяснение. Не подглядывайте!
Математический тест: решите пример 48 + 48 : 48(48 + 48) = ?
В чём главная ловушка?
Как и в большинстве подобных задач, главная сложность кроется в записи
48(48 + 48). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое.
Многие интуитивно пытаются сначала умножить 48 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает классические правила арифметики и ведет к неверному результату. Помните: отсутствие знака умножения не дает ему приоритет над делением!
Пошаговое решение:
Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.
- 48 + 48 = 96
- Теперь наш пример принимает такой вид:
48 + 48 : 48 * 96(мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила приоритета).
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.
- Сначала идет деление: 48 : 48 = 1
- Затем умножение: 1 * 96 = 96
- Теперь пример выглядит совсем просто:
48 + 96
3. Сложение:
- 48 + 96 = 144
Итоговый правильный ответ: 144
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением, или мозг всё-таки попытался схитрить? Делитесь своими результатами в комментариях!
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