Математический тест: решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)
Готовы проверить свою внимательность и знание школьных правил математики? Вот новый увлекательный пример-головоломка, но уже с числом 47. Решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)
Попробуйте решить его в уме, не прибегая к калькулятору, прежде чем смотреть правильный ответ ниже.
Математический тест: решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47) = ?
В чём главная ловушка?
Как и в предыдущих вирусных примерах, главная сложность кроется в записи
47(47 + 47). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое (некий «приоритетный блок»).
Многие интуитивно пытаются сначала умножить 47 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает классические правила арифметики и ведёт к неверному результату. Не попадитесь на эту уловку!
Пошаговое решение:
Давайте разберём пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).
1. Действия в скобках:
Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.
- 47 + 47 = 94
- Теперь наш пример принимает такой вид:
47 + 47 : 47 * 94(мы добавили явный знак умножения
*для наглядности, так как его отсутствие перед скобкой не отменяет общих правил).
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.
- Сначала идёт деление: 47 : 47 = 1
- Затем умножение: 1 * 94 = 94
- Теперь пример выглядит совсем просто и безобидно:
47 + 94
3. Сложение:
- 47 + 94 = 141
Итоговый ответ: 141
А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением или мозг всё-таки попытался схитрить? Делитесь своими результатами!
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