Решите в уме!

решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)

Готовы проверить свою внимательность и знание школьных правил математики? Вот новый увлекательный пример-головоломка, но уже с числом 47. Решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)

Попробуйте решить его в уме, не прибегая к калькулятору, прежде чем смотреть правильный ответ ниже.

Математический тест: решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47) = ?

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих вирусных примерах, главная сложность кроется в записи 47(47 + 47) . Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое (некий «приоритетный блок»).

Многие интуитивно пытаются сначала умножить 47 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает классические правила арифметики и ведёт к неверному результату. Не попадитесь на эту уловку!

Пошаговое решение:

Давайте разберём пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:

Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.

47 + 47 = 94

Теперь наш пример принимает такой вид: 47 + 47 : 47 * 94 (мы добавили явный знак умножения * для наглядности, так как его отсутствие перед скобкой не отменяет общих правил).

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.

Сначала идёт деление: 47 : 47 = 1

Затем умножение: 1 * 94 = 94

Теперь пример выглядит совсем просто и безобидно: 47 + 94

3. Сложение:

47 + 94 = 141

Итоговый ответ: 141

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением или мозг всё-таки попытался схитрить? Делитесь своими результатами!

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