Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

12.10.2026 14:47
чтение: 1 мин
Интересное
#математический тест

Математический тест: решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)

Решите в уме!
решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)
решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)

Готовы проверить свою внимательность и знание школьных правил математики? Вот новый увлекательный пример-головоломка, но уже с числом 47. Решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47)

Попробуйте решить его в уме, не прибегая к калькулятору, прежде чем смотреть правильный ответ ниже.

Математический тест: решите пример 47 + 47 : 47(47 + 47) = ?

В чём главная ловушка?

Как и в предыдущих вирусных примерах, главная сложность кроется в записи 47(47 + 47). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой наш мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое (некий «приоритетный блок»).

Многие интуитивно пытаются сначала умножить 47 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает классические правила арифметики и ведёт к неверному результату. Не попадитесь на эту уловку!

Пошаговое решение:

Давайте разберём пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках:
Всегда начинаем с того, что находится внутри скобок.

  • 47 + 47 = 94
  • Теперь наш пример принимает такой вид: 47 + 47 : 47 * 94 (мы добавили явный знак умножения * для наглядности, так как его отсутствие перед скобкой не отменяет общих правил).

2. Умножение и деление (строго слева направо):
Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они записаны, двигаясь от левого края к правому.

  • Сначала идёт деление: 47 : 47 = 1
  • Затем умножение: 1 * 94 = 94
  • Теперь пример выглядит совсем просто и безобидно: 47 + 94

3. Сложение:

  • 47 + 94 = 141

Итоговый ответ: 141

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со «скрытым» умножением или мозг всё-таки попытался схитрить? Делитесь своими результатами!

Ещё по теме:

Читайте также:

Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное