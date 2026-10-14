Математический тест: реши пример 55 — 55 : 55(55 — 55) = ?
Математический тест: реши пример 55 — 55 : 55(55 — 55). Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новая задача с числом 55. Попробуйте решить его в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.
55 — 55 : 55(55 — 55) = ?
В чём главная ловушка?
Здесь ловушка двойная. Во-первых, снова присутствует скрытое умножение перед скобкой. Во-вторых, в скобках получается 0, и многие, увидев это, интуитивно «обнуляют» всё выражение после скобок, забывая, что перед ними ещё стоит деление. В итоге получается либо 0, либо 55 — оба ответа неверны.
Пошаговое решение:
Разберём пример строго по классическим правилам математики.
1. Действия в скобках: 55 — 55 = 0 Теперь пример выглядит так: 55 — 55 : 55 × 0
2. Умножение и деление (слева направо): Сначала деление: 55 : 55 = 1 Затем умножение: 1 × 0 = 0 Пример упрощается до: 55 — 0
3. Вычитание: 55 — 0 = 55
Итоговый ответ: 55
Получилось решить пример 55 — 55 : 55(55 — 55)? А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли не запутаться в нуле и скрытом умножении?
Интересное о числах
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