Математический тест: решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6
Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних шестёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием. Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число! Пройдите математический тест: решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6 = ?
В чём главные ловушки?
Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:
- Скрытое умножение. Запись
6(6 + 6)без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 6 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится
6 * 12 = 72, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую шестёрку на 72, получая бессмысленные дроби и теряя нить рассуждений.
- Лишняя шестёрка в конце. Из-за фокуса на центральной, самой «страшной» части примера (
6 : 6(6 + 6)) мозг часто просто «забывает» про последнюю
+ 6, выдавая промежуточный результат за окончательный.
Пошаговое решение:
Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».
1. Действия в скобках:
Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.
- Кстати, а вы знали?
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6 + 6 = 12
- Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для абсолютной ясности):
6 + 6 : 6 * 12 + 6
2. Умножение и деление (строго слева направо):
Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или красоты чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.
- Сначала идет деление:
6 : 6 = 1
- Затем умножение:
1 * 12 = 12
- Теперь пример стал элементарным:
6 + 12 + 6
3. Сложение (слева направо):
6 + 12 = 18
18 + 6 = 24
Итоговый правильный ответ: 24
Получилось ли у вас решить пример с первого раза без подсказок? Делитесь результатом в комментариях и отправьте этот тест друзьям, чтобы проверить их!
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