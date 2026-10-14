Решите в уме. Это нетрудно… или нет?

решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних шестёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием. Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число! Пройдите математический тест: решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6 = ?

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

Скрытое умножение. Запись 6(6 + 6) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 6 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 6 * 12 = 72 , а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую шестёрку на 72, получая бессмысленные дроби и теряя нить рассуждений. Лишняя шестёрка в конце. Из-за фокуса на центральной, самой «страшной» части примера ( 6 : 6(6 + 6) ) мозг часто просто «забывает» про последнюю + 6 , выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:

Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

Кстати, а вы знали?

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6 + 6 = 12

Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для абсолютной ясности):

6 + 6 : 6 * 12 + 6

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или красоты чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

Сначала идет деление: 6 : 6 = 1

Затем умножение: 1 * 12 = 12

Теперь пример стал элементарным: 6 + 12 + 6

3. Сложение (слева направо):

6 + 12 = 18

18 + 6 = 24

Итоговый правильный ответ: 24

Получилось ли у вас решить пример с первого раза без подсказок? Делитесь результатом в комментариях и отправьте этот тест друзьям, чтобы проверить их!

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