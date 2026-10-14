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14.10.2026 13:13
чтение: 1 мин
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#математический тест

Математический тест: решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6

Решите в уме. Это нетрудно… или нет?
решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6
решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6

Готовы бросить вызов своему мозгу? На первый взгляд, этот пример состоит из одних шестёрок и выглядит обманчиво простым. Но именно такая «однообразность» чисел и хитрая расстановка знаков часто сбивают с толку даже взрослых людей с хорошим образованием. Статистика показывает, что с первого раза правильный ответ называют менее 30% людей. Проверьте, входите ли вы в их число! Пройдите математический тест: решите пример 6 + 6 : 6(6 + 6) + 6 = ?

В чём главные ловушки?

Здесь мозг атакуют сразу два препятствия:

  1. Скрытое умножение. Запись 6(6 + 6) без явного знака «×» или «*» заставляет интуицию шептать: «Сначала умножь 6 на то, что в скобках!». Если поддаться этому порыву, получится 6 * 12 = 72, а затем многие ошибочно пытаются разделить предыдущую шестёрку на 72, получая бессмысленные дроби и теряя нить рассуждений.
  2. Лишняя шестёрка в конце. Из-за фокуса на центральной, самой «страшной» части примера (6 : 6(6 + 6)) мозг часто просто «забывает» про последнюю + 6, выдавая промежуточный результат за окончательный.

Пошаговое решение:

Давайте разберем этот пример строго по классическим правилам арифметики (порядок действий), чтобы расставить все точки над «i».

1. Действия в скобках:

Как и всегда, начинаем с самого защищённого места – скобок.

  • Кстати, а вы знали?
  • 5 признаков того, что у вас математический склад ума
  • Почему нейросети иногда ошибаются в таких примерах чаще людей
  • Простые привычки, которые реально улучшают память
  • 6 + 6 = 12
  • Теперь наш пример принимает более прозрачный вид (добавим знак умножения для абсолютной ясности):

6 + 6 : 6 * 12 + 6

2. Умножение и деление (строго слева направо):

Многие забывают, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет. Это значит, что мы не выбираем, что сделать первым, исходя из удобства или красоты чисел. Мы просто идём слева направо, как при чтении текста.

  • Сначала идет деление: 6 : 6 = 1
  • Затем умножение: 1 * 12 = 12
  • Теперь пример стал элементарным: 6 + 12 + 6

3. Сложение (слева направо):

  • 6 + 12 = 18
  • 18 + 6 = 24

Итоговый правильный ответ: 24

Получилось ли у вас решить пример с первого раза без подсказок? Делитесь результатом в комментариях и отправьте этот тест друзьям, чтобы проверить их!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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