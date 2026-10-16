16.10.2026 23:54
чтение: 1 мин
Математический тест: Решите пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?
Логика порядка действий
Давайте решим этот математический пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 пример пошагово, строго соблюдая порядок действий (сначала скобки, затем умножение и деление слева направо, и в конце — сложение и вычитание).
Выражение:
11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?
(Для удобства знак двоеточия
: будем воспринимать как обычное деление
÷ или
/, а отсутствие знака перед скобкой — как умножение
×).
Пошаговое решение:
- Действие в скобках:
11 + 11 = 22
Теперь выражение выглядит так:
11 + 11 : 11 × 22 + 11
- Умножение и деление (строго слева направо):
- Сначала деление:
11 : 11 = 1
Выражение становится:
11 + 1 × 22 + 11
- Затем умножение:
1 × 22 = 22
Выражение становится:
11 + 22 + 11
- Сложение (слева направо):
- 11 + 22 = 33
- 33 + 11 = 44
Правильный ответ: 44
Где кроется ловушка?
- Ложный приоритет умножения перед скобкой: Некоторые считают, что запись
11(11 + 11)имеет высший приоритет и её нужно вычислить до деления, получая
11 : (11 × 22) = 11 : 242. В современной стандартной арифметике это не так: умножение и деление равноправны и выполняются строго в том порядке, в котором они записаны (слева направо).
- Преждевременное сложение: Попытка сложить последние
22 + 11до того, как было выполнено умножение, хотя в данном конкретном случае (из-за коммутативности сложения) это случайно не изменило бы итоговую сумму, но нарушило бы логику порядка действий.
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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific
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