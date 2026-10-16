Математический тест: Решите пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?

Логика порядка действий

решите математический пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?

Давайте решим этот математический пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 пример пошагово, строго соблюдая порядок действий (сначала скобки, затем умножение и деление слева направо, и в конце — сложение и вычитание).

Выражение:

11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?

(Для удобства знак двоеточия : будем воспринимать как обычное деление ÷ или / , а отсутствие знака перед скобкой — как умножение × ).

Пошаговое решение:

Действие в скобках:

11 + 11 = 22

Теперь выражение выглядит так:

11 + 11 : 11 × 22 + 11 Умножение и деление (строго слева направо):

Сначала деление: 11 : 11 = 1

Выражение становится: 11 + 1 × 22 + 11

Выражение становится: Затем умножение: 1 × 22 = 22

Выражение становится: 11 + 22 + 11

Сложение (слева направо):

11 + 22 = 33

33 + 11 = 44

Правильный ответ: 44

Где кроется ловушка?

Ложный приоритет умножения перед скобкой: Некоторые считают, что запись 11(11 + 11) имеет высший приоритет и её нужно вычислить до деления, получая 11 : (11 × 22) = 11 : 242 . В современной стандартной арифметике это не так: умножение и деление равноправны и выполняются строго в том порядке, в котором они записаны (слева направо). Преждевременное сложение: Попытка сложить последние 22 + 11 до того, как было выполнено умножение, хотя в данном конкретном случае (из-за коммутативности сложения) это случайно не изменило бы итоговую сумму, но нарушило бы логику порядка действий.

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