Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

16.10.2026 23:54
чтение: 1 мин
Интересное
#математический пример

Математический тест: Решите пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?

Логика порядка действий
решите математический пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?
решите математический пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?

Давайте решим этот математический пример 11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 пример пошагово, строго соблюдая порядок действий (сначала скобки, затем умножение и деление слева направо, и в конце — сложение и вычитание).

Выражение:
11 + 11 : 11(11 + 11) + 11 = ?

(Для удобства знак двоеточия : будем воспринимать как обычное деление ÷ или /, а отсутствие знака перед скобкой — как умножение ×).

Пошаговое решение:

  1. Действие в скобках:
    11 + 11 = 22
    Теперь выражение выглядит так:
    11 + 11 : 11 × 22 + 11
  2. Умножение и деление (строго слева направо):
  • Сначала деление: 11 : 11 = 1
    Выражение становится: 11 + 1 × 22 + 11
  • Затем умножение: 1 × 22 = 22
    Выражение становится: 11 + 22 + 11
  1. Сложение (слева направо):
  • 11 + 22 = 33
  • 33 + 11 = 44

Правильный ответ: 44

Где кроется ловушка?

  1. Ложный приоритет умножения перед скобкой: Некоторые считают, что запись 11(11 + 11) имеет высший приоритет и её нужно вычислить до деления, получая 11 : (11 × 22) = 11 : 242. В современной стандартной арифметике это не так: умножение и деление равноправны и выполняются строго в том порядке, в котором они записаны (слева направо).
  2. Преждевременное сложение: Попытка сложить последние 22 + 11 до того, как было выполнено умножение, хотя в данном конкретном случае (из-за коммутативности сложения) это случайно не изменило бы итоговую сумму, но нарушило бы логику порядка действий.

Ещё по теме:

Читайте также:

Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное