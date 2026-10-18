Математический детектив: Решите пример (3(4+5*4))-(2*4+5)

Легко решить в уме

Решите пример (3(4+5*4))-(2*4+5)

В мире математики есть выражения, которые кажутся дружелюбными, но скрывают коварный сюрприз. Этот пример — именно такой случай. На первый взгляд, всё прозрачно: две скобки, знак действия между ними. Но именно этот знак действия и становится главной ловушкой.

Задание

Рассмотрим выражение:

(3(4+5*4))-(2*4+5)=?

Здесь нас ждут две скрытые опасности: коварный порядок действий в правой части и предательский знак минуса, который легко потерять из виду. Давайте разберемся, как не попасться.

Скрытая ловушка: Правая часть обманывает

Самая частая ошибка при взгляде на правую часть (2*4+5) — это попытка сложить 4 и 5 первыми, потому что они стоят рядом и «просятся» в сумму.

Стоп! Это классическая ошибка.

Умножение всегда имеет приоритет над сложением, даже если числа визуально «тяготеют» друг к другу. Двойка умножается на четверку, и только потом к результату прибавляется пятерка. Математика не знает жалости к визуальным иллюзиям — она подчиняется строгой иерархии операций.

Вторая опасность — забыть про знак минуса между двумя частями. Некоторые, увлекшись вычислениями, просто складывают результаты вместо того, чтобы вычитать.

Разгадка: Шаг за шагом

Применим незыблемый порядок операций.

Шаг 1. Внутренний мир левой скобки: (4 + 5*4)

Умножение правит бал.

Сначала: 5 * 4 = 20

Затем: 4 + 20 = 24

Шаг 2. Тройка вступает в игру: 3(24)

Умножаем тройку на результат.

3 * 24 = 72

(Левая часть полностью раскрыта).

Шаг 3. Правая часть: (2*4 + 5)

Здесь снова умножение важнее сложения.

Сначала: 2 * 4 = 8

Затем: 8 + 5 = 13

Шаг 4. Финальный аккорд — знак минуса

Вычитаем правую часть из левой.

72 — 13 = 59

Мораль математической истории

Этот пример (3(4+5*4))-(2*4+5) учит нас сразу двум важным урокам.

Первый урок: не верь глазам своим.

Числа 4 и 5 в правой части выглядят так, будто хотят сложиться первыми. Но математика требует дисциплины: умножение всегда старше сложения, независимо от того, насколько привлекательно выглядят соседи.

Второй урок: помни о знаке между частями.

Можно идеально вычислить обе половины выражения, но забыть про минус между ними — и весь результат пойдет насмарку. В жизни так же: можно сделать две вещи правильно по отдельности, но если неправильно соединить их — результат будет ошибочным.

Математика — это не просто арифметика. Это тренировка внимания, дисциплины и способности видеть структуру за хаосом символов. И в награду за эту дисциплину мы получаем число 59 — простое, красивое, с собственной историей и местом во Вселенной.

А вы устояли перед искушением сложить 4 и 5 первыми?

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