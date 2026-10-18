Математический детектив: Решите пример (3(4+5*4))-(2*4+5)
В мире математики есть выражения, которые кажутся дружелюбными, но скрывают коварный сюрприз. Этот пример — именно такой случай. На первый взгляд, всё прозрачно: две скобки, знак действия между ними. Но именно этот знак действия и становится главной ловушкой.
Задание
Рассмотрим выражение:
(3(4+5*4))-(2*4+5)=?
Здесь нас ждут две скрытые опасности: коварный порядок действий в правой части и предательский знак минуса, который легко потерять из виду. Давайте разберемся, как не попасться.
Скрытая ловушка: Правая часть обманывает
Самая частая ошибка при взгляде на правую часть
(2*4+5) — это попытка сложить 4 и 5 первыми, потому что они стоят рядом и «просятся» в сумму.
Стоп! Это классическая ошибка.
Умножение всегда имеет приоритет над сложением, даже если числа визуально «тяготеют» друг к другу. Двойка умножается на четверку, и только потом к результату прибавляется пятерка. Математика не знает жалости к визуальным иллюзиям — она подчиняется строгой иерархии операций.
Вторая опасность — забыть про знак минуса между двумя частями. Некоторые, увлекшись вычислениями, просто складывают результаты вместо того, чтобы вычитать.
Разгадка: Шаг за шагом
Применим незыблемый порядок операций.
Шаг 1. Внутренний мир левой скобки:
(4 + 5*4)
Умножение правит бал.
- Сначала: 5 * 4 = 20
- Затем: 4 + 20 = 24
Шаг 2. Тройка вступает в игру:
3(24)
Умножаем тройку на результат.
- 3 * 24 = 72
(Левая часть полностью раскрыта).
Шаг 3. Правая часть:
(2*4 + 5)
Здесь снова умножение важнее сложения.
- Сначала: 2 * 4 = 8
- Затем: 8 + 5 = 13
Шаг 4. Финальный аккорд — знак минуса
Вычитаем правую часть из левой.
- 72 — 13 = 59
Мораль математической истории
Этот пример
(3(4+5*4))-(2*4+5) учит нас сразу двум важным урокам.
Первый урок: не верь глазам своим.
Числа 4 и 5 в правой части выглядят так, будто хотят сложиться первыми. Но математика требует дисциплины: умножение всегда старше сложения, независимо от того, насколько привлекательно выглядят соседи.
Второй урок: помни о знаке между частями.
Можно идеально вычислить обе половины выражения, но забыть про минус между ними — и весь результат пойдет насмарку. В жизни так же: можно сделать две вещи правильно по отдельности, но если неправильно соединить их — результат будет ошибочным.
Математика — это не просто арифметика. Это тренировка внимания, дисциплины и способности видеть структуру за хаосом символов. И в награду за эту дисциплину мы получаем число 59 — простое, красивое, с собственной историей и местом во Вселенной.
А вы устояли перед искушением сложить 4 и 5 первыми?
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