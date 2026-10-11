Проверьте свои математические навыки: решите пример (15 + 25) × 6 : 8 − 45 : 5 + 12

Решите в уме!

решите пример (15 + 25) × 6 : 8 − 45 : 5 + 12

Математика — это лучшая зарядка для ума. Иногда простой, на первый взгляд, пример может заставить нас сомневаться в себе, если мы подзабыли строгие правила порядка действий, изученные ещё в начальной школе. Решите непростой пример (15 + 25) × 6 : 8 − 45 : 5 + 12 = ?

Готовы проверить себя? Не подглядывайте в решение сразу!

Ваш пример:

(15 + 25) × 6 : 8 − 45 : 5 + 12 = ?

Многие спешат и начинают складывать всё подряд, выполняют действия справа налево или пытаются угадать ответ. Но математика не терпит суеты! Давайте разберём этот пример по полочкам, шаг за шагом.

Разбор решения

Шаг 1. Скобки — это закон!

Правило номер один: всегда начинаем с действий в скобках.

15 + 25 = 40.

Теперь наш пример выглядит так:

40 × 6 : 8 − 45 : 5 + 12

Шаг 2. Умножение и деление (строго слева направо!)

Это самая частая ловушка. Мы не выбираем действие «попроще», мы идём строго по порядку чтения.

Сначала умножение: 40 × 6 = 240 .

. Теперь делим полученное число: 240 : 8 = 30 .

. Параллельно решаем второе деление в выражении: 45 : 5 = 9.

Теперь выражение стало совсем простым и понятным:

30 − 9 + 12

Шаг 3. Сложение и вычитание (снова слева направо)

И вот здесь кроется ещё одна популярная ошибка: некоторые уверены, что сложение всегда делается раньше вычитания. Это не так! Приоритет у них одинаковый, поэтому мы просто двигаемся слева направо.

30 − 9 = 21 .

. 21 + 12 = 33.

Правильный ответ: 33.

Получилось ли у вас?

Если вы решили пример с первого раза без ошибок — поздравляем! Ваша логика, память и внимание к деталям на высоте.

Если же вы запутались или ответ не совпал — не беда! Теперь вы точно освежили в памяти эти правила и в следующий раз не попадётесь в эту классическую ловушку.

Челлендж для вас: Скопируйте этот пример и отправьте его друзьям или коллегам в рабочий чат. Посмотрим, кто из них настоящий математический ниндзя, а кто поспешит с неправильным ответом!

Ещё по теме: