Челлендж по математике: 66 + 66 × 66 — (66 + 66) : 66 = ?
Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример:
66 + 66 × 66 — (66 + 66) : 66 = ?
Выберите ответ:
А) 4356
Б) 4420
В) 4422
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках: 66 + 66 = 132
Теперь выражение выглядит так: 66 + 66 × 66 — 132 : 66
Шаг 2. Выполняем умножение и деление. У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:
- Умножение: 66 × 66 = 4356
- Деление: 132 : 66 = 2
Теперь выражение выглядит так: 66 + 4356 — 2
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:
- Сначала сложение: 66 + 4356 = 4422
- Затем вычитание: 4422 — 2 = 4420
Правильный ответ — Б) 4420
Откуда могли взяться другие ответы?
В) 4422 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (66 + 4356 = 4422), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.
А) 4356 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (66 × 66 = 4356), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Получилось 4420 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Математический тест на логику: Реши пример ((5² — 5) : 4 + 7) × 2 — 19
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий