Челлендж по математике: 66 + 66 × 66 — (66 + 66) : 66 = ?

Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?

Решите пример:

66 + 66 × 66 — (66 + 66) : 66 = ?

Выберите ответ:

А) 4356

Б) 4420

В) 4422

Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках: 66 + 66 = 132

Теперь выражение выглядит так: 66 + 66 × 66 — 132 : 66

Шаг 2. Выполняем умножение и деление. У этих действий одинаковый приоритет, и они не зависят друг от друга, поэтому их можно вычислить параллельно:

Умножение: 66 × 66 = 4356

Деление: 132 : 66 = 2

Теперь выражение выглядит так: 66 + 4356 — 2

Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:

Сначала сложение: 66 + 4356 = 4422

Затем вычитание: 4422 — 2 = 4420

Правильный ответ — Б) 4420

Откуда могли взяться другие ответы?

В) 4422 получится, если правильно вычислить умножение и сложение (66 + 4356 = 4422), но забыть про последнюю часть примера с делением и вычитанием двойки.

А) 4356 получится, если мозг «зацепится» за самое крупное действие в примере (66 × 66 = 4356), быстро посчитает его и выберет этот ответ, не дочитав пример до конца.

Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.

Получилось 4420 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

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