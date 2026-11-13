«Больше, чем золото»: Театр Маяковского впервые выступил в Якутске при полном аншлаге

Вечером 12 ноября на сцене Государственного академического русского драматического театра им. А. С. Пушкина произошло знаковое культурное событие. Впервые за всю свою вековую историю в столицу Якутии с гастролями приехал легендарный Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Столичные артисты представили якутскому зрителю специальную главу из юбилейного спектакля-альманаха «Истории». Гастроли открыли масштабную долгосрочную культурную программу «Больше, чем золото», которая реализуется в республике при поддержке и финансировании золотодобывающей компании «Нордголд» (Nordgold).

Аншлаг, овации и звёздный состав

Интерес к приезду столичной труппы в Якутске оказался колоссальным. Как отметил директор и художественный руководитель Русского театра Александр Лобанов, все билеты на вечерний показ были раскуплены задолго до премьеры, а сам спектакль прошёл при полном аншлаге. Более того, в зрительный зал дополнительно поставили стулья.

Среди зрителей в переполненном зале можно было заметить не только заядлых театралов, но и членов правительства. Так, спектакль вместе с супругой посетил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

Перед началом действа к зрителям обратились министр культуры и духовного развития РС(Я) Афанасий Ноев и директор Русского театра Александр Лобанов. Они подчеркнули, что визит одного из старейших и ведущих театров страны стал возможен благодаря социально ответственному бизнесу и прямой поддержке компании «Нордголд». Министр вручил приветственные адреса руководству гастрольного театра. Перед поднятием занавеса публику поприветствовала в специальном видеообращении народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

В Якутск прибыл блестящий актёрский состав: народная артистка России Ольга Прокофьева, заслуженные артисты России Дарья Повереннова, Виктор Запорожский, Евгений Парамонов, Игорь Марычев, а также актёр Никита Столяров.

Специально для якутской сцены художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов собрал программу из трёх независимых новелл: отрывка из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины» о судьбе княгини Марии Волконской (в исполнении Ольги Прокофьевой), остроумной пьесы сатирика А. Т. Аверченко «Ключ» и трогательных воспоминаний о культовом спектакле «Смех лангусты».

Якутские зрители тепло приветствовали столичных гостей. Постановка прошла с оглушительным успехом: в финале зал устроил артистам овации, артистам преподнесли букеты.

Пробел восполнен

Днём 12 ноября в стенах Русского театра состоялась пресс-конференция, на которой руководство театра и артисты поделились впечатлениями от первого визита в республику и раскрыли планы на будущее.

Екатерина Лапшина, директор Театра им. Маяковского отметила: «Для настоящего театра не должно существовать географических границ. Удивительно, что за всю свою 100-летнюю историю наш театр ни разу не долетал до Якутска. Мы очень рады, что этот пробел наконец восполнен благодаря проекту «Больше, чем золото».

Егор Перегудов, художественный руководитель Театра им. Маяковского раскрыл особенности проекта: «Спектакль «Истории» родился к нашему вековому юбилею и идёт уже четвёртый год, неизменно собирая полные залы в разных городах страны. Главный плюс формата альманаха в том, что новеллы не связаны единым сюжетом. Это позволило нам собрать уникальную комбинацию произведений специально для якутского зрителя».

Ольга Прокофьева, народная артистка России призналась: «Я давно мечтала сыграть на сцене не вымышленного персонажа, а реальную историческую личность. Мария Волконская — великая русская женщина, оставившая неизгладимый след в истории, и для меня большая честь воплотить её образ здесь, в Сибири и на Дальнем Востоке. В регионах всегда чувствуется особая, невероятно тёплая энергетическая волна из зрительного зала».

От столицы до Олёкминского района

Стоит отметить, что культурная программа «Больше, чем золото» не ограничится только столицей республики. Компания «Нордголд», которая является одним из ключевых недропользователей региона, на протяжении многих лет системно курирует Олёкминский улус, реализуя там масштабные социальные, инфраструктурные и благотворительные программы.

Именно в Олёкминск столичные артисты отправятся на следующем этапе проекта. Как стало известно на пресс-конференции, в феврале–марте 2027 года труппа Театра им. Вл. Маяковского привезёт в районный центр документальный спектакль-вербатим «Поиск продолжается» о работе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», а также проведёт серию творческих встреч и мастер-классов для местных жителей и юных студийцев.

Смотрите эксклюзивный фоторепортаж Надежды Коротовой специально для SakhaLife с гастрольного вечера.

Первый гастрольный вечер театра Маяковского в Якутии состоялся, и стал большим культурным событием. Продолжение следует.