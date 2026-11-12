Тест на грамотность: «-ТСЯ» или «-ТЬСЯ»? Проверьте себя — сможете ответить на все 10 вопросов без ошибок?

10 заданий для проверки знаний

тся или ться

Тест по русскому языку

Кажется, что здесь всё просто. Но именно в этих двух буквосочетаниях ошибаются даже те, кто считает себя грамотным человеком. Нужно всего лишь вспомнить школьное правило — и правильно ответить на десять вопросов.

Русский язык полон орфографических ловушек. Некоторые ошибки настолько привычны, что мы даже не замечаем их в повседневной переписке. Одна из самых распространённых — написание глаголов с окончаниями «-тся» и «-ться».

Предлагаем небольшой тест на грамотность. Вставьте пропущенные буквы и проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка. Попробуйте справиться без подсказок!

Условие задания

Вставьте пропущенные буквы в десяти предложениях. Выберите правильный вариант: «-тся» или «-ться».

Каждый ученик старае___ хорошо учиться. Чтобы добиться успеха, нужно много труди___. Утром солнце поднимае___ над горизонтом. Туристы собираю___ в дальнюю дорогу. Перед экзаменом важно подготови___. Мальчик учи___ играть на гитаре. Он мечтает научи___ красиво готовить. К вечеру ветер усиливае___. Нам предстоит встрети___ с интересными людьми. Лето незаметно заканчива___.

Задача: определить, где нужно написать «-тся», а где — «-ться».

Попробуйте ответить самостоятельно

Не спешите переходить к правильным ответам. Прочитайте каждое предложение внимательно и попробуйте определить форму глагола.

Небольшая подсказка: задайте вопрос к глаголу. Если в вопросе есть мягкий знак, он должен быть и в слове. Если мягкого знака в вопросе нет, то и в глаголе он не нужен.

Запишите свои ответы и посчитайте, сколько заданий удалось выполнить правильно.

Правило: когда пишется «-тся», а когда «-ться»?

На самом деле это одно из тех правил русского языка, которое легко запомнить, если разобраться в его логике.

Всё зависит от формы глагола.

Мягкий знак пишется в неопределённой форме глагола, которая отвечает на вопросы:

что делать?

что сделать?

Примеры:

учиться;

стараться;

готовиться;

встретиться;

улыбаться.

Мягкий знак не пишется в глаголах третьего лица, которые отвечают на вопросы:

что делает?

что сделает?

что делают?

что сделают?

Примеры:

он учится;

она старается;

солнце поднимается;

дети улыбаются;

они готовятся.

Главный секрет проверки прост: задайте вопрос к глаголу. Если в вопросе есть мягкий знак, пишите «-ться». Если его нет — «-тся».

Ответы с разбором

А теперь самое интересное — проверим, насколько хорошо вы справились!

Каждый ученик старается хорошо учиться.

Правильно: «старается». Ученик что делает? Старается. В вопросе нет мягкого знака, поэтому пишем «-тся».

Чтобы добиться успеха, нужно много трудиться.

Правильно: «трудиться». Нужно что делать? Трудиться. В вопросе есть мягкий знак, поэтому пишем «-ться».

Утром солнце поднимается над горизонтом.

Правильно: «поднимается». Солнце что делает? Поднимается. Мягкий знак не нужен.

Туристы собираются в дальнюю дорогу.

Правильно: «собираются». Туристы что делают? Собираются. Это форма третьего лица множественного числа, поэтому пишем «-тся».

Перед экзаменом важно подготовиться.

Правильно: «подготовиться». Важно что сделать? Подготовиться. В вопросе есть мягкий знак.

Мальчик учится играть на гитаре.

Правильно: «учится». Мальчик что делает? Учится. Пишем без мягкого знака.

Он мечтает научиться красиво готовить.

Правильно: «научиться». Мечтает что сделать? Научиться. Здесь необходим мягкий знак.

К вечеру ветер усиливается.

Правильно: «усиливается». Ветер что делает? Усиливается. Пишем «-тся».

Нам предстоит встретиться с интересными людьми.

Правильно: «встретиться». Предстоит что сделать? Встретиться. Пишем с мягким знаком.

Лето незаметно заканчивается.

Правильно: «заканчивается». Лето что делает? Заканчивается. Мягкий знак не ставится.

А сколько правильных ответов получилось у вас?

Подсчитайте результат и узнайте, насколько хорошо вы помните школьные правила русского языка.

10 правильных ответов — отлично! Вы прекрасно владеете орфографией и не попадаете в распространённую грамматическую ловушку.

— отлично! Вы прекрасно владеете орфографией и не попадаете в распространённую грамматическую ловушку. 8–9 правильных ответов — очень хороший результат. Вы уверенно ориентируетесь в правилах, но отдельные моменты стоит повторить.

— очень хороший результат. Вы уверенно ориентируетесь в правилах, но отдельные моменты стоит повторить. 5–7 правильных ответов — неплохо, однако школьную программу уже пора освежить в памяти.

— неплохо, однако школьную программу уже пора освежить в памяти. Меньше 5 правильных ответов — не расстраивайтесь! Теперь вы знаете, какое правило нужно повторить.

Русский язык требует внимания даже к самым привычным словам. А небольшие тесты помогают не только проверить знания, но и вовремя заметить пробелы в грамотности.

Делитесь результатами в комментариях: сколько из десяти заданий вы выполнили правильно? Удалось ли вам пройти тест без единой ошибки?

И обязательно отправьте этот тест друзьям и близким — интересно узнать, кто из них окажется самым грамотным!

Полезный источник: подробнее о правописании «-тся» и «-ться» можно узнать на справочно-информационном портале «Грамота.ру».

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