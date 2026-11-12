Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

  • Главная
  • Рубрики
  • Интересное
  • Тест на грамотность: «-ТСЯ» или «-ТЬСЯ»? Проверьте себя — сможете ответить на все 10 вопросов без ошибок?
12.11.2026 19:58
чтение: 1 мин
Интересное
#тест на грамотность
#тест по русскому

Тест на грамотность: «-ТСЯ» или «-ТЬСЯ»? Проверьте себя — сможете ответить на все 10 вопросов без ошибок?

10 заданий для проверки знаний
тся или ться
тся или ться

Тест по русскому языку

Кажется, что здесь всё просто. Но именно в этих двух буквосочетаниях ошибаются даже те, кто считает себя грамотным человеком. Нужно всего лишь вспомнить школьное правило — и правильно ответить на десять вопросов.

Русский язык полон орфографических ловушек. Некоторые ошибки настолько привычны, что мы даже не замечаем их в повседневной переписке. Одна из самых распространённых — написание глаголов с окончаниями «-тся» и «-ться».

Предлагаем небольшой тест на грамотность. Вставьте пропущенные буквы и проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка. Попробуйте справиться без подсказок!

Условие задания

Вставьте пропущенные буквы в десяти предложениях. Выберите правильный вариант: «-тся» или «-ться».

  1. Каждый ученик старае___ хорошо учиться.
  2. Чтобы добиться успеха, нужно много труди___.
  3. Утром солнце поднимае___ над горизонтом.
  4. Туристы собираю___ в дальнюю дорогу.
  5. Перед экзаменом важно подготови___.
  6. Мальчик учи___ играть на гитаре.
  7. Он мечтает научи___ красиво готовить.
  8. К вечеру ветер усиливае___.
  9. Нам предстоит встрети___ с интересными людьми.
  10. Лето незаметно заканчива___.

Задача: определить, где нужно написать «-тся», а где — «-ться».

Попробуйте ответить самостоятельно

Не спешите переходить к правильным ответам. Прочитайте каждое предложение внимательно и попробуйте определить форму глагола.

Небольшая подсказка: задайте вопрос к глаголу. Если в вопросе есть мягкий знак, он должен быть и в слове. Если мягкого знака в вопросе нет, то и в глаголе он не нужен.

Запишите свои ответы и посчитайте, сколько заданий удалось выполнить правильно.

Правило: когда пишется «-тся», а когда «-ться»?

На самом деле это одно из тех правил русского языка, которое легко запомнить, если разобраться в его логике.

Всё зависит от формы глагола.

Мягкий знак пишется в неопределённой форме глагола, которая отвечает на вопросы:

  • что делать?
  • что сделать?

Примеры:

  • учиться;
  • стараться;
  • готовиться;
  • встретиться;
  • улыбаться.

Мягкий знак не пишется в глаголах третьего лица, которые отвечают на вопросы:

  • что делает?
  • что сделает?
  • что делают?
  • что сделают?

Примеры:

  • он учится;
  • она старается;
  • солнце поднимается;
  • дети улыбаются;
  • они готовятся.

Главный секрет проверки прост: задайте вопрос к глаголу. Если в вопросе есть мягкий знак, пишите «-ться». Если его нет — «-тся».

Ответы с разбором

А теперь самое интересное — проверим, насколько хорошо вы справились!

  1. Каждый ученик старается хорошо учиться.

Правильно: «старается». Ученик что делает? Старается. В вопросе нет мягкого знака, поэтому пишем «-тся».

  1. Чтобы добиться успеха, нужно много трудиться.

Правильно: «трудиться». Нужно что делать? Трудиться. В вопросе есть мягкий знак, поэтому пишем «-ться».

  1. Утром солнце поднимается над горизонтом.

Правильно: «поднимается». Солнце что делает? Поднимается. Мягкий знак не нужен.

  1. Туристы собираются в дальнюю дорогу.

Правильно: «собираются». Туристы что делают? Собираются. Это форма третьего лица множественного числа, поэтому пишем «-тся».

  1. Перед экзаменом важно подготовиться.

Правильно: «подготовиться». Важно что сделать? Подготовиться. В вопросе есть мягкий знак.

  1. Мальчик учится играть на гитаре.

Правильно: «учится». Мальчик что делает? Учится. Пишем без мягкого знака.

  1. Он мечтает научиться красиво готовить.

Правильно: «научиться». Мечтает что сделать? Научиться. Здесь необходим мягкий знак.

  1. К вечеру ветер усиливается.

Правильно: «усиливается». Ветер что делает? Усиливается. Пишем «-тся».

  1. Нам предстоит встретиться с интересными людьми.

Правильно: «встретиться». Предстоит что сделать? Встретиться. Пишем с мягким знаком.

  1. Лето незаметно заканчивается.

Правильно: «заканчивается». Лето что делает? Заканчивается. Мягкий знак не ставится.

А сколько правильных ответов получилось у вас?

Подсчитайте результат и узнайте, насколько хорошо вы помните школьные правила русского языка.

  • 10 правильных ответов — отлично! Вы прекрасно владеете орфографией и не попадаете в распространённую грамматическую ловушку.
  • 8–9 правильных ответов — очень хороший результат. Вы уверенно ориентируетесь в правилах, но отдельные моменты стоит повторить.
  • 5–7 правильных ответов — неплохо, однако школьную программу уже пора освежить в памяти.
  • Меньше 5 правильных ответов — не расстраивайтесь! Теперь вы знаете, какое правило нужно повторить.

Русский язык требует внимания даже к самым привычным словам. А небольшие тесты помогают не только проверить знания, но и вовремя заметить пробелы в грамотности.

Делитесь результатами в комментариях: сколько из десяти заданий вы выполнили правильно? Удалось ли вам пройти тест без единой ошибки?

И обязательно отправьте этот тест друзьям и близким — интересно узнать, кто из них окажется самым грамотным!

Полезный источник: подробнее о правописании «-тся» и «-ться» можно узнать на справочно-информационном портале «Грамота.ру».

Читайте также: другие тесты на грамотность и проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка.

Другие тесты

Читайте также:

Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn1.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное