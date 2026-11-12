Тест на грамотность: «-ТСЯ» или «-ТЬСЯ»? Проверьте себя — сможете ответить на все 10 вопросов без ошибок?
Тест по русскому языку
Кажется, что здесь всё просто. Но именно в этих двух буквосочетаниях ошибаются даже те, кто считает себя грамотным человеком. Нужно всего лишь вспомнить школьное правило — и правильно ответить на десять вопросов.
Русский язык полон орфографических ловушек. Некоторые ошибки настолько привычны, что мы даже не замечаем их в повседневной переписке. Одна из самых распространённых — написание глаголов с окончаниями «-тся» и «-ться».
Предлагаем небольшой тест на грамотность. Вставьте пропущенные буквы и проверьте, насколько хорошо вы помните правила русского языка. Попробуйте справиться без подсказок!
Условие задания
Вставьте пропущенные буквы в десяти предложениях. Выберите правильный вариант: «-тся» или «-ться».
- Каждый ученик старае___ хорошо учиться.
- Чтобы добиться успеха, нужно много труди___.
- Утром солнце поднимае___ над горизонтом.
- Туристы собираю___ в дальнюю дорогу.
- Перед экзаменом важно подготови___.
- Мальчик учи___ играть на гитаре.
- Он мечтает научи___ красиво готовить.
- К вечеру ветер усиливае___.
- Нам предстоит встрети___ с интересными людьми.
- Лето незаметно заканчива___.
Задача: определить, где нужно написать «-тся», а где — «-ться».
Попробуйте ответить самостоятельно
Не спешите переходить к правильным ответам. Прочитайте каждое предложение внимательно и попробуйте определить форму глагола.
Небольшая подсказка: задайте вопрос к глаголу. Если в вопросе есть мягкий знак, он должен быть и в слове. Если мягкого знака в вопросе нет, то и в глаголе он не нужен.
Запишите свои ответы и посчитайте, сколько заданий удалось выполнить правильно.
Правило: когда пишется «-тся», а когда «-ться»?
На самом деле это одно из тех правил русского языка, которое легко запомнить, если разобраться в его логике.
Всё зависит от формы глагола.
Мягкий знак пишется в неопределённой форме глагола, которая отвечает на вопросы:
- что делать?
- что сделать?
Примеры:
- учиться;
- стараться;
- готовиться;
- встретиться;
- улыбаться.
Мягкий знак не пишется в глаголах третьего лица, которые отвечают на вопросы:
- что делает?
- что сделает?
- что делают?
- что сделают?
Примеры:
- он учится;
- она старается;
- солнце поднимается;
- дети улыбаются;
- они готовятся.
Главный секрет проверки прост: задайте вопрос к глаголу. Если в вопросе есть мягкий знак, пишите «-ться». Если его нет — «-тся».
Ответы с разбором
А теперь самое интересное — проверим, насколько хорошо вы справились!
- Каждый ученик старается хорошо учиться.
Правильно: «старается». Ученик что делает? Старается. В вопросе нет мягкого знака, поэтому пишем «-тся».
- Чтобы добиться успеха, нужно много трудиться.
Правильно: «трудиться». Нужно что делать? Трудиться. В вопросе есть мягкий знак, поэтому пишем «-ться».
- Утром солнце поднимается над горизонтом.
Правильно: «поднимается». Солнце что делает? Поднимается. Мягкий знак не нужен.
- Туристы собираются в дальнюю дорогу.
Правильно: «собираются». Туристы что делают? Собираются. Это форма третьего лица множественного числа, поэтому пишем «-тся».
- Перед экзаменом важно подготовиться.
Правильно: «подготовиться». Важно что сделать? Подготовиться. В вопросе есть мягкий знак.
- Мальчик учится играть на гитаре.
Правильно: «учится». Мальчик что делает? Учится. Пишем без мягкого знака.
- Он мечтает научиться красиво готовить.
Правильно: «научиться». Мечтает что сделать? Научиться. Здесь необходим мягкий знак.
- К вечеру ветер усиливается.
Правильно: «усиливается». Ветер что делает? Усиливается. Пишем «-тся».
- Нам предстоит встретиться с интересными людьми.
Правильно: «встретиться». Предстоит что сделать? Встретиться. Пишем с мягким знаком.
- Лето незаметно заканчивается.
Правильно: «заканчивается». Лето что делает? Заканчивается. Мягкий знак не ставится.
А сколько правильных ответов получилось у вас?
Подсчитайте результат и узнайте, насколько хорошо вы помните школьные правила русского языка.
- 10 правильных ответов — отлично! Вы прекрасно владеете орфографией и не попадаете в распространённую грамматическую ловушку.
- 8–9 правильных ответов — очень хороший результат. Вы уверенно ориентируетесь в правилах, но отдельные моменты стоит повторить.
- 5–7 правильных ответов — неплохо, однако школьную программу уже пора освежить в памяти.
- Меньше 5 правильных ответов — не расстраивайтесь! Теперь вы знаете, какое правило нужно повторить.
Русский язык требует внимания даже к самым привычным словам. А небольшие тесты помогают не только проверить знания, но и вовремя заметить пробелы в грамотности.
Делитесь результатами в комментариях: сколько из десяти заданий вы выполнили правильно? Удалось ли вам пройти тест без единой ошибки?
И обязательно отправьте этот тест друзьям и близким — интересно узнать, кто из них окажется самым грамотным!
Полезный источник: подробнее о правописании «-тся» и «-ться» можно узнать на справочно-информационном портале «Грамота.ру».
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