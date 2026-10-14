Проверка грамотности: Поставьте мягкий знак Ь где он нужен

Как слышится, так и пишется?

Поставьте мягкий знак Ь где он нужен

Эту ошибку делают школьники, студенты, менеджеры и даже редакторы. Фраза «Он улыбаеТЬся» режет глаз, но в спешке мы пишем её снова и снова. Почему так происходит? Дело в том, что на слух -тся и -ться звучат одинаково: [ца]. Звук один, а букв разное количество. Поэтому здесь не помогает «писать как слышится», и нужен надёжный способ проверки.

Секрет в одном вопросе

Забудьте длинные правила. Достаточно задать глаголу вопрос:

что делать? что сделать? → в вопросе есть «ь», значит, пишем -ться ;

→ в вопросе есть «ь», значит, пишем ; что делает? что делают? что сделает? что сделают? → «ь» в вопросе нет, значит, пишем -тся.

Мягкий знак в вопросе подсказывает мягкий знак в слове. Сравните:

Он учи тся в университете. (Что делает? Учится.)

в университете. (Что делает? Учится.) Он хочет учиться в университете. (Что делать? Учиться.)

Запасной способ. Уберите из слова «-ся». Если получилось учит, пишем -тся. Если получилось учить, пишем -ться.

Тест: проверьте себя

Задание. Вставьте пропущенный мягкий знак там, где он нужен. Во всех пропусках не хватает только «ь»: буква «т» уже есть.

Вдали едва виднеют_ся очертания леса. Мы договорились встретит_ся завтра утром. Эта задача легко решает_ся. Тебе нужно постарат_ся и закончить упражнение. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидают_ся сильные дожди. Нельзя сдават_ся при первых неудачах. Коту не спит_ся ночью. Ему нравит_ся занимат_ся музыкой.

Прежде чем смотреть ответы, пройдите тест сами и посчитайте, сколько раз вы поставили «ь».

Ответы и разбор

Виднеются. Очертания (что делают?) виднеются. В вопросе нет «ь», значит, -тся. Встретиться. Договорились (что сделать?) встретиться. Это неопределённая форма, значит, -ться. Решается. Задача (что делает?) решается. Это 3-е лицо единственного числа, значит, -тся. Постараться. Нужно (что сделать?) постараться. После слов «нужно», «надо», «следует» стоит неопределённая форма. Ожидаются. Дожди (что делают?) ожидаются. Это 3-е лицо множественного числа, значит, -тся. Сдаваться. Нельзя (что делать?) сдаваться. «Нельзя» — безлично-предикативное слово (категория состояния). Как и «нужно» или «надо», оно требует неопределённой формы. Спится. Не спится (что делает?). Это безличный глагол, подлежащего у него нет. Слово «коту» — дополнение в дательном падеже. В прошедшем времени форма будет другой: не спалось. Нравится, заниматься. Нравится (что делает?) — -тся. Заниматься (что делать?) — -ться.

Сколько баллов у вас получилось?

8 из 8. Вы можете проверять чужие тексты.

Вы можете проверять чужие тексты. 5–7. Хороший уровень, осталось отработать трудные случаи.

Хороший уровень, осталось отработать трудные случаи. Меньше 5. Не страшно. Повторите вопрос-подсказку и пройдите тест ещё раз через день.

Три ловушки, в которые попадают чаще всего

1. Вопрос нужно ставить к глаголу, а не к соседнему слову.

В предложении «Ему хочется спат_ся» легко запутаться. Вопрос ставим к нужному глаголу: хочется (что делает?) — -тся, спать (что делать?) — глагол без «-ся», вопрос тот же.

Другие примеры: хочет (что делать?) учиться, нравится (что делать?) кататься.

2. Две формы рядом.

Предложение Ему нравится заниматься музыкой содержит обе формы, и каждую нужно проверять отдельно.

3. Окончание -чься.

В словах беречься, стричься, печься «т» не видно, но это тоже неопределённая форма. Мягкий знак здесь пишется всегда.

Памятка в одну строку

Есть «ь» в вопросе — есть «ь» в слове.

Повторите это несколько раз, и через неделю привычка закрепится. Остаётся только внимательно читать вопрос, и ошибка перестанет появляться.

Ещё по теме: