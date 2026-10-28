Очередной скандал вокруг спорткомплекса «Дохсун»

Крупнейший крытый спортивный комплекс Якутска «Дохсун» оказался в центре громкого социального скандала. Местные жители и пенсионеры направили открытое обращение в редакцию интернет-газеты «В Якутии.ру», в котором выразили крайнее возмущение новой ценовой политикой государственного учреждения. Из-за резкого скачка цен залы комплекса практически полностью опустели.

Поводом для недовольства горожан стало беспрецедентное удорожание спортивных услуг. Как сообщается в тексте обращения, стоимость посещения одного только зала настольного тенниса в СК «Дохсун» выросла сразу со 125 до 500 рублей. Стоимость увеличилась в четыре раза! При этом никаких сопутствующих льгот для пожилых людей администрация объекта не предусмотрела.

Пустые коридоры вместо массового спорта

Результат столь радикальных коммерческих реформ проявился незамедлительно: просторный теннисный зал и коридоры второго этажа, где раньше ежедневно собирались десятки любителей активного образа жизни, сейчас стоят пустыми.

«Для кого строили государственные спорческие комплексы — для укрепления здоровья людей или для сбора денег с населения?» — задаются вопросом авторы письма.

По мнению общественности, сложившаяся ситуация в корне противоречит изначальным целям существования подобных объектов. Государственный комплекс не должен функционировать по логике коммерческого торгового центра — его ключевая эффективность обязана измеряться количеством оздоравливающихся граждан, а не сухой финансовой выручкой.

Хроника затяжного кризиса: проблемы при старом руководстве

Стоит отметить, что нынешний тарифный скандал — это продолжение затяжного управленческого кризиса. Весь текущий год «Дохсун» лихорадил под руководством прежнего директора Александра Бугаева (который в конце августа перешел на должность начальника управления физкультуры и спорта мэрии Якутска). При старом руководстве комплекс накопил внушительный багаж проблем, связанных с хроническим недофинансированием, долгами ЖКХ и инфраструктурными сбоями:

• «Коммунальный коллапс» и долги: В феврале текущего года стадион «Дохсун» прекратил работу из-за того, что энергетики полностью отключили электричество прямо во время детских тренировок из-за скопившихся долгов государственного учреждения. Ситуация повторилась весной: в апреле «Водоканал» перекрыл объекту подачу холодной воды, из-за чего тренировочный процесс и деятельность арендаторов снова были парализованы. Депутаты Ил Түмэна тогда открыто заявляли о риске окончательного закрытия комплекса из-за задолженностей по ЖКУ.

• Проверки Счетной палаты: В мае Счетная палата Якутии выявила серьезные нарушения при использовании бюджетных субсидий. Проверка показала, что часть средств (около 2,6 млн рублей) была потрачена не по целевому назначению, а подрядчики выполнили ремонтные работы некачественно.

• Срыв сроков открытия: Осенью комплекс ушел на очередной ремонт, но долгожданное открытие, намеченное на 5 октября, было сорвано и перенесено из-за затянувшихся работ по обновлению гардероба, туалетов, душевых и переноса входа.

Новый директор начал с ценового удара

На стыке августа и сентября в учреждении ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», в чьем ведении и находится «Дохсун», произошли крупные кадровые перестановки. Новым директором вместо ушедшего в мэрию Бугаева был официально назначен Эдуард Ефимов.

Горожане надеялись, что новое руководство начнет работу с наведения порядка в хозяйственной части и решения накопившихся проблем. Однако первыми громкими управленческими шагами новой команды Ефимова, едва комплекс открылся после затянувшегося ремонта, стало тотальное урезание социальных льгот и четырехкратное повышение цен для населения. Создается впечатление, что былые долги комплекса по ЖКУ новое руководство решило экстренно закрыть за счет кармана рядовых горожан и пенсионеров.

Вопросы к Министерству спорта

В своем обращении пенсионеры Якутска требуют от Министерства спорта Республики Саха (Якутия) незамедлительно вмешаться в ситуацию и ответить на следующие вопросы:

• Экономическое обоснование: Кто утвердил новые тарифы и на основании каких именно экономических расчетов цена выросла в 4 раза? Согласовывал ли новый директор Эдуард Ефимов этот шаг лично с министром?

• Социальные льготы: Почему пожилые люди лишились доступных условий для занятий, а также на каком основании были прекращены бесплатные тренировки для детей с инвалидностью?

• Финансовый аудит: Как изменились реальные доходы комплекса после того, как люди массово отказались от его услуг из-за новых цен?

Горожане подчеркивают: экономить на здоровье подрастающего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров — недопустимо. Если ценовая политика Минспорта приводит к тому, что залы пустуют, то руководству ведомства следует серьезно задуматься, кому и ради чего служит этот дорогостоящий в содержании объект.