Уже совсем скоро: Неделя большой борьбы

XVIII Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина стартует в Якутске 20 ноября

В столице Республики Саха (Якутия) завершается подготовка к XVIII Международному турниру по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Петровича Коркина. Соревнования пройдут 20 и 21 ноября на площадке центра спортивной подготовки «Триумф» и соберут сильнейших атлетов.

В этом году турнир имеет особое историческое значение: он приурочен к 50-летию триумфа якутской школы борьбы на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, где медалей удостоились воспитанники Коркина Роман Дмитриев, Павел Пинигин и Александр Иванов.

Согласно расписанию соревнований, предварительные схватки в оба турнирных дня будут начинаться в 09:00 по местному времени. Кульминация соревнований намечена на субботу, 21 ноября — в 17:00 стартуют финальные поединки за титулы чемпионов турнира «Коркин-2026».

Для зрителей организаторы подготовили дополнительную программу: среди обладателей входных билетов проведут розыгрыш призов, суперприз для которого предоставила авиакомпания «Якутия».