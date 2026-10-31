Блестящий старт Тютрина и Рассадина на чемпионате мира в Астане!

Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин продолжают победное шествие на чемпионате мира в Астане

Воспитанники якутской школы вольной борьбы продолжают радовать болельщиков уверенными выступлениями на чемпионате мира в столице Казахстана. Два представителя нашей республики — Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин — успешно преодолели стадию 1/16 финала и вышли в следующий круг турнира, доказав свой высокий класс и боевой дух.

Арыйан Тютрин: уверенный старт и серьезный вызов впереди

В весовой категории до 57 кг Арыйан Тютрин показал доминирующее выступление в своем первом поединке. Его соперником стал опытный борец из Алжира, но якутский спортсмен не оставил ему никаких шансов. Тютрин действовал агрессивно и технично, постоянно наращивая преимущество. Итог схватки — разгромная победа со счетом 10:0, которая говорит сама за себя.

Арыйан Тютрин — яркий представитель плеяды молодых якутских борцов, которые успешно заявляют о себе на международной арене. Как и многие его коллеги из республики, он прошел суровую школу якутской вольной борьбы, известной своей жесткой подготовкой и акцентом на выносливость и технику. Тютрин неоднократно становился призером и победителем всероссийских турниров, зарекомендовав себя как борец с острым атакующим стилем и отличным чувством схватки. Арыйан Тютрин в настоящее время выступает за сборную Беларуси. Его победа со счетом 10:0 — это не просто цифры, а демонстрация полного превосходства над соперником.

Следующий соперник — серьезное испытание

В 1/8 финала Тютрину предстоит куда более сложный поединок. Его соперником станет Абдумалик Карачов из Кыргызстана — бронзовый призер чемпионата Азии. Это опытный и титулованный борец, который наверняка изучил сильные и слабые стороны Арыйана. Предстоящая схватка потребует от нашего земляка максимальной концентрации, тактической гибкости и готовности к жесткой борьбе.

Виктор Рассадин: вторая победа подряд

В весовой категории до 74 кг Виктор Рассадин продолжает подтверждать свой статус одного из лидеров сборной Таджикистана. После уверенной победы в квалификации (11:1 над узбекистанским борцом — см. Рассадин начал чемпионат мира в Астане с разгромной победы) во втором круге он встретился с представителем Беларуси. Схватка получилась более упорной и тактической, но Рассадин вновь доказал свое преимущество. Итоговый счет 4:1 в пользу нашего земляка — это заслуженная победа, которая вывела его в 1/8 финала.

Монгольский вызов

Следующим соперником Рассадина станет 21-летний монгольский борец Ган-Эрдэнэ Баатархуу. Монголия — одна из сильнейших борцовских держав мира, и их спортсмены традиционно отличаются высокой техникой, скоростью и боевым духом. Молодой возраст монгольского борца не должен вводить в заблуждение — в Монголии к вольной борьбе относятся как к национальному виду спорта, и их молодые борцы с детства готовятся к международным баталиям. Это будет серьезное испытание для Виктора.

Гордость якутской борьбы

Республиканский Центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я) с гордостью следит за выступлениями своих воспитанников на чемпионате мира. То, что сразу два представителя якутской школы борьбы успешно выступают на столь престижном турнире, говорит о высоком уровне подготовки спортсменов в республике и о том, что якутская вольная борьба продолжает оставаться одним из брендов российского спорта.

Желаем Арыйану Тютрину и Виктору Рассадину удачи в следующих поединках! Пусть победит сильнейший, но мы будем болеть за наших земляков!

Рассадин начал чемпионат мира в Астане с разгромной победы