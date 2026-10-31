Рассадин начал чемпионат мира в Астане с разгромной победы
На проходящем в столице Казахстана чемпионате мира по вольной борьбе воспитанник якутской школы борьбы Виктор Рассадин успешно стартовал в турнирной сетке. Выступающий в весовой категории до 74 кг за сборную Таджикистана, спортсмен показал уверенный и агрессивный стиль борьбы, не оставив шансов своему первому оппоненту.
В квалификационном поединке соперником Рассадина стал молодой борец из Узбекистана. Виктор действовал с явным преимуществом на протяжении всей схватки, активно проводя атаки и контролируя ход поединка. Итогом встречи стала досрочная и убедительная победа нашего земляка со счетом 11:1, сообщает Республиканский Центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я) в ЦСП Триумф.
Следующий вызов
Расслабляться после уверенного старта нельзя. Во втором круге турнира Виктора ожидает гораздо более серьезное испытание. Его соперником станет опытный и титулованный борец из Беларуси Никита Дмитриев. Дмитриев является чемпионом своей страны и неоднократным призером крупных международных стартов, поэтому предстоящая схватка обещает быть напряженной, тактической и бескомпромиссной.
Справка
Виктор Рассадин является ярким представителем знаменитой якутской школы борьбы. В прошлом он успешно выступал за сборную России, становился призером престижных всероссийских чемпионатов и международных турниров, зарекомендовав себя как техничный и физически мощный борец с атакующим стилем. В последние годы, чтобы получить больше возможностей для регулярных выступлений на высшем международном уровне и не терять спортивную форму в условиях высокой внутренней конкуренции, Рассадин принял решение сменить спортивное гражданство и теперь с честью представляет Республику Таджикистан. Он часто навещает свою родину Якутию.
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