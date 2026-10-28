Сдали в аренду и умыли руки: руководство СК «Дохсун» переводит стрелки

Министерство спорта Якутии и руководство СК «Дохсун» экстренно отреагировали на громкий социальный скандал и открытое письмо возмущенных пенсионеров, опубликованное в СМИ. Чиновники выступили с официальным заявлением, которое вместо того, чтобы успокоить граждан, вскрыло еще более циничную правду: государственные залы спорткомплекса сданы в частную аренду, а контролировать цены для населения администрация комплекса теперь попросту не может.

Напомним, поводом для жесткой критики со стороны общественности стало четырехкратное повышение цен в зале настольного тенниса СК «Дохсун» — стоимость одного часа занятий взлетела со 125 до 500 рублей, из-за чего просторные залы полностью опустели, а стариков и детей-инвалидов выставили за дверь.

«Мы ни при чем, это арендатор»

В своем официальном ответе руководство СК «Дохсун» поспешило переложить всю ответственность за ценовой удар на стороннее лицо. Выяснилось, что помещение теннисного зала больше не принадлежит массовому госаппарату спорта — оно официально находится в арендном пользовании у мастера спорта России Михаила Неустроева.

Чиновники подчеркивают, что Неустроев — фигура в городе известная, сам является человеком с инвалидностью и ранее создавал летний теннисный корт в Парке культуры. Администрация комплекса признает: содержание зала и закупка инвентаря требуют расходов, поэтому «коммерческий подход» неизбежен. Однако за этим вежливым реверансом в сторону заслуженного спортсмена скрывается классическая чиновничья схема: сдать государственный объект, построенный на миллиарды бюджетных рублей, в частные руки, а затем заявить, что «вопрос цен требует дополнительных обсуждений с арендатором».

Деньги собирают «в карман» мимо кассы?

Это объяснение проливает свет на странный факт, возмутивший горожан: почему оплату по новому 500-рублевому тарифу принимают не в центральной кассе «Дохсуна», а наличными или переводами непосредственно через администратора в самом зале. Теперь понятно, что деньги идут напрямую частному арендатору мимо государственного учета самого спорткомплекса.

При этом руководство «Дохсуна» пытается неуклюже оправдаться:

«Вопрос о возможности предоставления льготных условий в теннисном зале СК «Дохсун», в том числе для пенсионеров и детей с инвалидностью, требует дополнительного обсуждения с арендатором. Руководство готово содействовать диалогу…»

Горожане справедливо недоумевают: на каком основании государственное учреждение, находящееся на балансе Минспорта Якутии, вообще подписывало договор аренды, в котором изначально забыли прописать жесткие социальные обязательства и фиксированные льготы для пенсионеров и инвалидов? Почему Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я) согласовало этот договор без защиты интересов простых жителей?

Системный хаос под новым руководством

Нынешняя попытка администрации «свалить» вину на коммерческие расходы арендатора выглядит особенно нелепо на фоне того, что весь текущий год «Дохсун» сотрясали коммунальные коллапсы. При старом директоре Бугаеве комплекс накопил миллионные долги перед «Водоканалом» и энергетиками, из-за чего на стадионе отключали свет прямо во время детских тренировок. А Счетная палата Якутии нашла там нецелевое расходование бюджетных субсидий на 2,6 млн рублей.

В конце августа в кресло директора ГБУ РС(Я) «РЦПСР» (куда входит «Дохсун») сел новый назначенец Министерства спорта Эдуард Ефимов. И первыми результатами его «эффективного менеджмента» стало то, что социальный объект превратился в площадку для коммерческого субарендного бизнеса. Пока чиновники обещают «содействовать диалогу», залы пустуют, а пенсионеры лишились последней возможности заниматься доступным спортом в условиях сурового климата Якутска. Журналисты и общественность республики продолжают следить за развитием ситуации и ждут реального возвращения льгот, а не пустых обещаний «поговорить с арендатором».