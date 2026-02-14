Студент сделал сюрприз любимой на рейсе Якутск — Москва
Предложение на высоте 11 000 метров
Романтичная история произошла на борту авиакомпании «Якутия» во время рейса Якутск — Москва. На высоте 11 000 метров студент СВФУ сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Евгений Аргунов, студент 4 курса медицинского института СВФУ, подготовил для Екатерины Петровой сюрприз к 14 февраля. Пара вместе со школьных лет — их история началась ещё в 11 классе.
Во время полёта Евгений встал со своего места, произнёс трогательные слова и сделал предложение. Екатерина сказала «да», а пассажиры поддержали пару аплодисментами.
Молодые люди учатся на медицинском факультете и продолжают династию врачей — именно медицина стала для них не только профессией, но и тем, что связало их судьбы.
Этот полёт стал для пары по-настоящему особенным-теперь рейс Якутск — Москва запомнится им на всю жизнь.
Пожелаем Евгению и Екатерине долгих лет счастья, любви и успешной медицинской карьеры!
