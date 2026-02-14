14.02.2026 11:36
чтение: 1 мин
Как якутские мужчины поздравляют с 14 февраля — видео
Типы якутских мужчин на 14 февраля
Якутские юмористы показали типы мужчин на День Святого Валентина.
Смотрим видео на якутском языке — там всё честно, без прикрас. Узнали себя или свою половинку?
Видео @ychyoi_aa_jurassik* опубликовал тгк @novosti_sakha14
Валентинов день 14 февраля: история, обычаи, поверья о мировом празднике любви
