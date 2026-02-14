Наши рубрики

14.02.2026 11:36
чтение: 1 мин
Праздники
#14 февраля
#день влюбленных
#юмор

Как якутские мужчины поздравляют с 14 февраля — видео

Типы якутских мужчин на 14 февраля

Якутские юмористы показали типы мужчин на День Святого Валентина.

Смотрим видео на якутском языке — там всё честно, без прикрас. Узнали себя или свою половинку?

Видео @ychyoi_aa_jurassik* опубликовал тгк @novosti_sakha14

Валентинов день 14 февраля: история, обычаи, поверья о мировом празднике любви

