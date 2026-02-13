Валентинов день 14 февраля: история, обычаи, поверья о мировом празднике любви

Примерно с 90-х годов 20 века в странах СНГ прочно вошёл в обиход Валентинов день праздник влюбленных. По сути, это западноевропейское торжество, установленное в честь святителя Валентина. И весь земной шар 14 февраля окунается в романтические настроения.

Шагаем в историю

Валентин при своём земном бытии был священнослужителем, проживал он в 3 веке в Италии (регион Умбрия).

По легендам, в период господства императора Клавдия солдаты имели запрет на создание семей, пока они состояли на военной службе. Поскольку правитель был горяч и внутренне эмоционален, у него в голове зародился смелый план по захватам земель и установлению власти в мире. Однако для этих амбиций у государства не доставало армейцев.

Но служитель местного храма — Валентин, нарушил вето правителя, накладывающее табу на венчания. Священник тайком скреплял союзы любящих сердец, идя вразрез с законом. Но получалось это до поры до времени. Однажды императору всё же доложили о такой дерзости Валентина, отчего тот предписал его немедленно казнить. Перед своей расправой Валентин волшебным образом влюбился в дочь острожного смотрителя. Девушка была слепа, но священник её излечил своими молитвами. Незадолго до казни мужчина отослал своей зазнобе прощальную весточку. И сегодня её считают прообразом «валентинок» — неизменного символа праздника.

Как принято отмечать Валентинов день в мире

14 февраля довольно пестро и ярко отмечается у молодежи. Привычная символика Велентинова дня – это красные сердечки, разноцветные открытки-валентики, лакомства, сладкие подарки, сувениры и игрушки из плюша. И непременно большинство из них в красно-розовых обертках и оттенках. Всем этим принято обмениваться влюбленным парам между собой.

А вот вечером праздник св. Валентина проводится романтично, с соответствующей обстановкой. Влюбленные парочки создают уютную атмосферу в кафешках, ресторанчиках и даже дома при свете горящих свечей. И такой антураж, конечно, благоволит признаниям в любви. Часто именно 14 февраля влюбленные назначают помолвки, делают предложения о браке.

Поверья на Валентинов день

1. Считается, что свадьба, запланированная на 14 февраля – удачное решение. Совместная жизнь супругов обязательно будет счастливой, богатой и долгой.

2. Если на Валентинов день холостая девушка на улице заметит над собой большую стаю галдящих птиц, значит, вскоре у неё появится масса ухажеров и поклонников.

3. Случайно разбить зеркало в этот день, в противовес негативной примете означает большую удачу, которая постигнет человека. Знак этот сегодня добрый. Он сулит скорое наступление большой любви.

4. Если девушка, выйдя на улицу утром Валентинова дня 14 февраля, повстречала красивого, холеного кота, то пусть знает – её будущий муж будет вспыльчив. А если встретился пёс – то избранник будет преданный.

5. Если в день любви первым в дом позвонит (напишет, придёт) мужчина – скоро незамужняя девушка, живущая в семействе, может получить признание любовного плана. И наоборот, если заявится женщина – девице пока не стоит особенно ждать замужества, оно будет, но позже.

Ранее мы писали о солнечном затмении 17 февраля 2026.