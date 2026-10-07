15-летняя якутянка стала Мисс Топ Медиа Москвы

15-летняя якутянка Арина Аулова стала «Мисс Топ Медиа Москвы»

Как стало известно Sakhapress, якутянка Арина Аулова стала победительницей престижного конкурса «Мисс и Юная Мисс Топ Медиа Москвы».

Конкурс красоты и таланта проходил 4 октября в Концерт-холле «Графит». Титул «Юная Мисс Топ Медиа Москвы» завоевала очаровательная Виктория Корниенко из Подмосковья. А «Мисс Топ Медиа Москвы» стала наша Арина Аулова.

Напомним, что имя юной красавицы стало известно далеко за пределами Якутии после её победы на международном конкурсе моды и таланта Young Universe Beauty-2025, где 14-летняя на тот момент Арина Аулова, представлявшая Россию, завоевала титул «Юная Мисс Вселенная». Это было в январе 2026 года. А с 31 августа по 6 сентября Аулова в составе российской делегации была на Всемирных Играх Кочевников в Бишкеке.

Если в Македонии девочка покорила жюри и зрителей своей красотой, то в Бишкеке она произвела настоящий фурор виртуозной игрой на… хомусе. Да-да, именно на хомусе! Вот что тогда писали федеральные СМИ: «Настоящей звездой и главным открытием масштабного международного форума стала пятнадцатилетняя Арина Аулова из Якутии. Юная исполнительница, представлявшая российскую делегацию, покорила трибуны виртуозным исполнением авторской композиции «Аартык» на хомусе (варгане)».

И вот новый успех, новый титул — «Мисс Топ Медиа Москвы». Конкурс стал событием не только для сцены, но и для медиасообщества: мероприятие активно освещали СМИ: MK TV, MMTV, IZNANKABEAUTY, BIG LIFE, блогеры, дизайнеры и тд. Как говорят сами организаторы, это не просто конкурс, а точка входа в мир большого медиа, личного бренда и возможностей, которые обычно доступны единицам.

Вот что пишут наши коллеги из World Fashion Magazine: «Арина покорила жюри дважды: сначала — видео-визиткой в авторском костюме, а затем — выступлением на сцене, где исполнила на хомусе собственную композицию. Северная душа, талант и характер в одном номере — решение жюри было единогласным!».

Да, талантливый человек талантлив во всём, Арина Аулова – яркое тому подтверждение. Она успешно участвует в модных показах и конкурсах, делает первые шаги в киноиндустрии, серьёзно занимается игрой на хомусе.

Где бы Арина не была, она популяризирует родную Якутию (вспомните спортивный выход в Македонии, когда она вышла с якутским флагом – Sakhapress), ее богатую многовековую культуру, демонстрируя, что мода может быть разнообразной…