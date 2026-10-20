В УФСИН Якутии выбрали Мисс УИС
Обладательницей титула «Мисс УИС» стала Валерия Макарова. Вице-мисс и «Мисс зрительских симпатий» признана Яна Антипина.
В УФСИН завершился региональный этап конкурса «Мисс УИС». В нем приняли участие 7 представительниц прекрасного пола из учреждений УФСИН.
На первом этапе конкурсантки прошли тестирование на знание нормативных правовых актов, продемонстрировали навыки стрельбы, выполнения боевых приемов борьбы, а также физическую подготовку.
Финал регионального этапа конкурса «Мисс УИС» состоялся в историческом парке «Россия – моя история». В рамках конкурса «Краса России» участницы в национальных костюмах рассказали о родном крае. В видеопрезентациях они поделились любовью к профессии: для многих выбор был обусловлен примером родителей, стремлением к самодисциплине и желанием служить Родине. Затем конкурсантки в парах с офицерами и гостями мероприятия исполнили вальс и традиционно вышли на дефиле в форменной одежде и вечерних платьях.
Жюри после обсуждения объявило итоги конкурса. Обладательницей титула «Мисс УИС» стала Валерия Макарова.
Вице-мисс и «Мисс зрительских симпатий» признана Яна Антипина, второй вице-мисс – Мария Мордосова.
Победительницами в номинациях стали: «Мисс профессионализм» –Олеся Мутовина, «Мисс артистизм» – Анастасия Воронина, «Мисс оригинальность» – Ангелина Березкина, «Мисс Грация» – Жанна Спиридонова.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий