Мисс УИС определит самую красивую сотрудницу уголовно-исполнительной системы

В состязании принимают участие 7 представительниц прекрасного пола из учреждений УФСИН: они уже прошли тестирование на знание нормативных правовых актов, продемонстрировали навыки стрельбы, выполнения боевых приемов борьбы, а также физическую подготовку.

Конкурс «Мисс УИС» за титул самой красивой, профессиональной и талантливой сотрудницы уголовно-исполнительной системы России проводится один раз в три года.

В УФСИН России по Республике Саха (Якутия) в настоящее время проходит региональный этап конкурса «Мисс УИС». В нем принимают участие 7 представительниц прекрасного пола из учреждений УФСИН.

Конкурсантки уже прошли тестирование на знание нормативных правовых актов, продемонстрировали навыки стрельбы, выполнения боевых приемов борьбы, а также физическую подготовку.

В ближайшее время участницы представят национальные костюмы и расскажут о родном крае в конкурсе «Краса России», поделятся любовью к профессии в видеопрезентациях, а также традиционно выйдут на дефиле в форменной одежде и вечерних платьях.

До 14.00 16 октября текущего года Вы можете проголосовать за одну из участниц на официальной странице УФСИН России по Республике Саха (Якутия) в мессенджере «Макс». Участница, набравшая наибольшее количество лайков, будет объявлена победительницей в номинации «Мисс зрительских симпатий».