Где работают самые эрудированные врачи? Итоги масштабного квиз-марафона

Восхождение на квиз-Олимп

Весь октябрь уходящего года прошел у молодых медиков Якутска под знаком сражения за звание самой интеллектуальной команды. Напомню, первый квиз прошел на базе Центра СПИД, потом – Якутского республиканского наркодиспансера и завершился под крышей Республиканской клинической больницы №3.

Кто принимал участие?

В мероприятии, организованном при содействии Молодёжного совета Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ, приняли участие команды семи медицинских учреждений города. За звание самых эрудированных боролись команды Центра СПИД, РКБ № 3, МЦЯ, ЯССЦ, НПЦ «Фтизиатрия», РТДС «Ромашка» и ЯРНД.

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Как шла игра?

Хотя интеллектуальные игры – сражения мирные, команды все равно стремятся к победе. Участники проходили четыре тематических раунда: развлекательный, общемедицинский, профсоюзный и специализированный. Специализированный раунд существенно влиял на итоговые результаты, и команды-победительницы именно в этом раунде набирали решающие очки.

Что говорят участники об организации квиза?

Хозяева всех этапов подошли к организации очень серьезно. Вот что говорят они сами:

— Вопросы были содержательными, профессионально составленными и интересными, а отдельные формулировки — с уместной долей юмора и неоднозначности, что сделало игру живой и увлекательной.

— Повторили теоретический материал и уделила внимание деталям.

— Всем очень понравилось, что команда Республиканской клинической больницы №3 позаботились о комфорте для участников, турнир проходил в уютной атмосфере кофе-брейка, а домашний пирог стал приятным и тёплым дополнением.

Кто набрал наибольшее количество баллов?

В двух из трех этапов квиза наибольшее количество баллов набрала команда ЯРНД.

Знакомьтесь. Их семеро, и что примечательно, все члены команды – сотрудники одного отделения — отделения неотложной наркологической помощи Якутского республиканского наркодиспансера.

Капитан команды – медбрат Евгений Васильев, члены команды: заведующая отделением Анна Ноговицына, врачи-психиатры-наркологи Алексей Третьяков, Олег Аргунов, Нестер Лукин и медсестры Ромарина Румянцева и Анна Попова.

Работа наркологов – это ежедневный стресс и принятие решений за считанные секунды. Врачи и медсестры отделения экстренной наркологии каждый день доказывают, что в стрессовых ситуациях логика и скорость мышления работают на все 100%. Это, должно быть, помогло им и в квизе, когда таймер отсчитывал последние секунды.

Что дало командам участие в турнире?

— Участие в квизе стало для всех нас не только проверкой знаний, но и хорошей возможностью для профессионального общения, укрепления командного духа и обмена опытом. Будем рады дальнейшему участию в подобных мероприятиях, — добавил он от имени своей команды и поблагодарил коллег за профессионализм и прекрасную организацию этапов турнира.