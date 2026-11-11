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11.11.2026 12:19
чтение: 0 мин
Якутск
#чехова 68

В Якутске водителя наказали за слив фекальных вод в инженерные сети на улице Чехова

В Якутске завершили проверку по факту несанкционированного слива фекальных вод в инженерные сети на улице Чехова, 68. Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации города.

Как следует из официального ответа департамента, проверка проводилась после сообщения о незаконном сливе фекальных вод по адресу: улица Чехова, 68.

По результатам проверочных мероприятий установили виновное лицо, управлявшее автомобилем с государственным регистрационным номером С674НТ14.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.25 КоАП Республики Саха (Якутия) за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципального образования.

В департаменте поблагодарили заявителя за активную гражданскую позицию и содействие в поддержании порядка на территории городского округа.

Таким образом, проверка по факту несанкционированного слива завершилась привлечением виновного лица к ответственности.

При этом в официальном ответе не уточняется размер назначенного административного наказания.

История показывает, что сообщения жителей о нарушениях городского благоустройства могут становиться основанием для проверок и принятия административных мер.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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