В Якутске водителя наказали за слив фекальных вод в инженерные сети на улице Чехова
В Якутске завершили проверку по факту несанкционированного слива фекальных вод в инженерные сети на улице Чехова, 68. Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации города.
Как следует из официального ответа департамента, проверка проводилась после сообщения о незаконном сливе фекальных вод по адресу: улица Чехова, 68.
По результатам проверочных мероприятий установили виновное лицо, управлявшее автомобилем с государственным регистрационным номером С674НТ14.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.25 КоАП Республики Саха (Якутия) за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципального образования.
В департаменте поблагодарили заявителя за активную гражданскую позицию и содействие в поддержании порядка на территории городского округа.
Таким образом, проверка по факту несанкционированного слива завершилась привлечением виновного лица к ответственности.
При этом в официальном ответе не уточняется размер назначенного административного наказания.
История показывает, что сообщения жителей о нарушениях городского благоустройства могут становиться основанием для проверок и принятия административных мер.
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