В Якутске водителя наказали за слив фекальных вод в инженерные сети на улице Чехова

В Якутске завершили проверку по факту несанкционированного слива фекальных вод в инженерные сети на улице Чехова, 68. Виновное лицо привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Департаменте по работе с территориями Окружной администрации города.

Как следует из официального ответа департамента, проверка проводилась после сообщения о незаконном сливе фекальных вод по адресу: улица Чехова, 68.

По результатам проверочных мероприятий установили виновное лицо, управлявшее автомобилем с государственным регистрационным номером С674НТ14.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.25 КоАП Республики Саха (Якутия) за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципального образования.

В департаменте поблагодарили заявителя за активную гражданскую позицию и содействие в поддержании порядка на территории городского округа.

Таким образом, проверка по факту несанкционированного слива завершилась привлечением виновного лица к ответственности.

При этом в официальном ответе не уточняется размер назначенного административного наказания.

История показывает, что сообщения жителей о нарушениях городского благоустройства могут становиться основанием для проверок и принятия административных мер.

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