06.10.2026 10:00
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Ни свидетелей, ни денег: Дерзкое ограбление
Ни свидетелей, ни денег: Дерзкое ограбление
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление, расследование по нему уголовного дела на контроле прокуратуры.
В г. Якутске из кассы магазина похищено 227 тыс. руб. Причастное лицо устанавливается.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 9 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии
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