Ни свидетелей, ни денег: Дерзкое ограбление



В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление, расследование по нему уголовного дела на контроле прокуратуры.

В г. Якутске из кассы магазина похищено 227 тыс. руб. Причастное лицо устанавливается.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 9 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.