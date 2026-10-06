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06.10.2026 10:00
чтение: 1 мин
Происшествия
#Дерзкое ограбление

Ни свидетелей, ни денег: Дерзкое ограбление

Ни свидетелей, ни денег: Дерзкое ограбление
 
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление, расследование по нему уголовного дела на контроле прокуратуры.

В г. Якутске из кассы магазина похищено 227 тыс. руб. Причастное лицо устанавливается.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 9 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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