Владельцам магазинов, кафе важно помнить о действующих правилах!
Якутск отстоял дизайн-код: суд подтвердил право мэрии наводить порядок на улицах
Многие замечали, как за последние годы изменился центр Якутска: фасады стали аккуратнее, исчезли огромные аляповатые вывески, перекрывающие окна. Это результат работы дизайн-кода — единых правил оформления магазинов и заведений.
Один из предпринимателей (ИП Матейчик А.И.) посчитал, что мэрия не имела права вводить такие правила, и подал на администрацию в суд. Спор длился долго и прошел через все судебные инстанции.
28 сентября 2026 года Верховный суд Республики Саха (Якутия) поставил в этом деле точку. Судьи окончательно решили:
1. Мэрия Якутска действовала строго в рамках закона.
2. Правила оформления вывесок (дизайн-код) приняты по всем правилам.
3. Права предпринимателя не нарушены.
Жалоба истца отклонена, решение вступило в законную силу.
«Мы рады, что Верховный суд подтвердил нашу правоту. Это важный итог нашей работы. Теперь мы можем спокойно продолжать начатое — делать наш город красивым и современным, не боясь, что правила внезапно отменят», -отметил начальник отдела городской среды Департамента градостроительства и архитектуры Егор Чемезов.
Постановление № 256п от 29 августа 2022 года продолжает действовать.
Окружная администрация г.Якутска продолжит приводить улицы Якутска в порядок. Владельцам магазинов, кафе и офисов важно помнить о действующих правилах:
— вывески не должны закрывать окна и архитектурные детали зданий;
— нельзя использовать дешевую баннерную ткань на фасадах.
Если ваша вывеска еще не соответствует правилам, самое время обновить ее. Согласованный и аккуратный фасад — это не только отсутствие штрафов, но и уважение к своему клиенту и родному городу. Администрация продолжит консультировать бизнес и помогать приводить городскую среду к единому стилю.
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