В Якутске подвели итоги трех лет работы РГО

12 октября 2026 года состоялось заседание Попечительского совета Якутского отделения Русского географического общества (РГО). Под председательством главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева на совете были обозначены главные достижения организации за 2024–2026 годы, а также намечены векторы развития отделения.

«Деятельность Отделения — это системная работа по сохранению и популяризации географического, исторического и культурного наследия республики, воспитанию уважения к истории освоения Севера, Арктики и Дальнего Востока. Численность членов Отделения на текущий момент составляет 478 человек. Это говорит о стабильно высоком интересе якутян», — отметил глава Якутии.

На заседании попечительского совета заместитель директора департамента регионального развития исполнительной дирекции РГО Николай Вершигора представил детальный план реализации поручений президента Российской Федерации, утвержденных по итогам XVII Съезда РГО. Обращаясь к главе республики и членам попечительского совета, спикер обозначил ключевые векторы развития географической науки и внутреннего туризма на ближайшие годы.

Николай Вершигора напомнил, что 2025 год стал для Русского географического общества знаковым: организация отметила 180-летие непрерывной деятельности. На XVII съезде РГО и заседании попечительского совета под председательством президента России Владимира Путина и президента РГО Сергея Шойгу был утвержден перечень стратегических задач.

«Одним из основных поручений является объявление 2027 года Годом географии. Это подчеркивает необходимость придания нашей науке особого статуса. Важно, что 2027-й — это год 200-летия со дня рождения выдающегося ученого Петра Семенова-Тян-Шанского, 200-летия великого князя Константина Николаевича и 330-летия открытия русскими первопроходцами Камчатки. Это событие будет отмечать вся страна», — подчеркнул Николай Иванович.

Особое внимание в поручениях главы государства уделено работе на исторических территориях России. РГО совместно с органами власти предстоит подготовить комплекс предложений по организации экспедиций и просветительских мероприятий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. По словам Вершигоры, это станет важным вкладом в изучение и интеграцию этих регионов в общее географическое, культурное и образовательное пространство страны.

Фундаментом работы общества остаются его отделения. На сегодняшний день попечительские советы действуют в 67 регионах России, благодаря их поддержке ежегодно реализуется более 7500 проектов.

В период с 2024 по 2026 год региональное отделение отметило ряд крупных географических юбилеев: 300-летие Камчатских экспедиций Витуса Беринга, 180-летие Русского географического общества и 500-летие начала освоения Арктики. На заседании отделения председатель Александр Горохов представил доклад о наиболее масштабных проектах.

Александр Васильевич подробно остановился на флагманском проекте — парусной экспедиции «По следам Великой Северной экспедиции Витуса Беринга». Впервые в современной истории девятиметровая яхта «Эйва» прошла от Якутска до Петропавловска-Камчатского. Экипаж, в состав которого вошел сам председатель Якутского отделения РГО Александр Горохов, капитан Андрей Антипин и моторист Максим Иванов, преодолел 7,5 тысяч километров в экстремальных условиях Арктики.





Первый этап стартовал 1 августа 2025 года, второй — 4 июля 2026 года.

Помимо морских маршрутов, также были представлены итоги сухопутных и экстремальных переходов:

В 2025 году экспедиция на автомобилях преодолела без малого 3 тысячи километров по маршруту Якутск – Бодайбо – Якутск.

Отдельно была отмечена работа с потомственным коневодом Дугуйданом Винокуровым, который на якутских лошадях прошел тысячи километров, доказав выносливость местной породы в условиях -60°C. Отделение уже прорабатывает с Винокуровым маршрут международного проекта «Якутия — Тибет» к 400-летию Якутска.

Также председатель доложил об археологической экспедиции на Медвежьи острова, где были задокументированы остатки десяти жилищ на острове Четырехстолбовом, и о работе альпинистов под руководством Георгия Цыпандина. Благодаря их восхождениям ведется кропотливая работа с Ил Тумэн и федеральными органами по присвоению безымянным вершинам хребта Сунтар-Хаята имен выдающихся деятелей Якутии.

Экспедиции на вездеходах «Бурлак» под руководством Николая Находкина. Почетный полярник Николай Александрович организовал за 3 года 3 экспедиции: «Север рядом. Якутскими тропами» по Верхоянскому тракту Якутск – Верхоянск -Якутск; Летняя экспедиция по исследованию пилотного маршрута Удачный – Оленек; Экспедиция международной киностудии Алтайфильм и Якутского отделения Российского союза спасателей до отдаленных участков, где живут оленеводы.



На совете особое внимание уделили образовательным проектам. Директор Арктического научно-исследовательского центра Михаил Присяжный доложил об обновлении учебно-методического комплекса по географии Якутии. Он представил статистику интереса к предмету и выбора его для сдачи ЕГЭ, а также обосновал необходимость скорейшего создания и издания нового учебника и пособий по географии Якутии.



Также Якутское отделение РГО подтвердило статус одного из лидеров просветительской работы в стране. Ежегодно в акции «Географический диктант» в республике принимают участие свыше 20 000 человек. Развивается молодежное направление, проводятся «Неуроки географии» и другие проекты РГО, планируется проведение смены РГО на базе Центра «Сосновый бор».

Настоящей звездой заседания стал пятиклассник Югюлятской среднеобразовательной школы Вилюйского улуса Эрчим Иванов. Вместе с руководителем проекта «Мерзлотная школа Алмазной провинции» Сарданой Захаровой он представил результаты исследования, объединившего школьников, ученых Института мерзлотоведения и педагогов.

Третий год подряд для семей участников СВО под флагом РГО реализуется программа реабилитации на катамаране «Кочевник» в летнее время, а также утренники в музее «Россия — Моя история», ежегодный охват достигает более 2000 человек.

По итогам совета, Айсен Николаев анонсировал масштабную инициативу к 150-летию А. Е. Кулаковского, которое будет отмечаться в 2027 году. Высочайшая безымянная вершина (2958 м) в хребте Сунтар-Хаята получит имя великого просветителя. В планах отделения — также увековечение имен других основателей республики: М. К. Аммосова, П. А. Ойунского, С. М. Аржакова, И. Н. Барахова и М. Е. Николаева.

В итоговой части заседания были вручены заслуженные награды:

Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву вручены Почетная грамота Президента Российской Федерации и Малая серебряная медаль РГО.

Председатель якутского отделения РГО Александр Горохов отмечен Благодарностью Президента РФ.

За активную работу также отмечены руководители крупных предприятий:

Почетной грамотой РГО награждены генеральный директор АО «РИК» Петр Алексеев и заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» Алексей Дьячковский.

Отдельным пунктом программы стало вручение Бронзовой медали конкурса «Лучшее тематическое издание» в номинации «Тематическое краеведение». Награду за книгу «Экспедиция на Землю Санникова» получил председатель Якутского регионального отделения Российского союза спасателей, почетный полярник России и член Совета старейшин РГО Николай Находкин.