Тест по русскому языку: где допущены ошибки?

Чистая речь: найдите лишние слова

В деловой и повседневной речи особенно важно избегать речевых ошибок, но некоторые из них прижились так крепко, что кажутся нам абсолютной нормой. Речевая избыточность — это, по сути, классическое «масло масляное». Это когда мы лепим в предложение слова, которые не несут никакой новой информации, а просто дублируют то, что и так уже ясно. Тарас Бутасов составил специально для SAKHALIFE.RU тест на проверку вашего языкового чутья.

Перед вами 4 фразы. В каких из них допущены ошибки и есть смысловая избыточность?

Коллега по цеху

Подняться вверх

Первостепенная важность

Опуститься на колени

✅ Ответ

Ошибки есть во всех четырёх фразах! Да-да, это тот случай, когда каждый вариант содержит плеоназм. Разберём подробно:

Коллега по цеху — ОШИБКА.

Правильно: просто коллега. Латинское слово collega буквально переводится как «совместно работающий» или «товарищ по профессии». Добавление «по цеху» дублирует это значение. Если хочется использовать образное выражение, стилистически корректно сказать «собрат по цеху».

Подняться вверх — ОШИБКА.

Правильно: просто подняться. Аналогично предыдущему случаю, приставка и корень глагола уже указывают на движение вверх. Наречие «вверх» здесь излишне.

Первостепенная важность — ОШИБКА.

Правильно: первостепенное значение или просто высокая важность. Слово «первостепенный» уже означает «первый по степени, самый важный». Сочетание «первостепенная важность» — это классическое «масло масляное» (буквально: первая по степени степень важности).

Опуститься на колени — ПРАВИЛЬНО.

Грамотное выражение, которое означает «встать, приняв позу стояния на коленях».

Итог: плеоназмы были во всех предложенных фразах. Речевая бдительность никогда не бывает лишней!

А вы часто используете эти фразы в речи, не задумываясь об их избыточности? Делитесь в комментариях своими любимыми (или, наоборот, раздражающими) речевыми штампами! Фразы из-за этого становятся тяжелыми и неповоротливыми. В итоге текст выглядит неряшливо, суть размывается, а если написать такое на экзамене, за это точно снимут баллы, потому что это засчитывается как речевая ошибка.

Интересный факт

А вы знали, что с 2009 года слово «кофе» в русском языке допустимо употреблять в мужском и среднем роде? Так что черный кофе или черное кофе — одинаково правильно.

Тест по русскому языку: где ошибки в этих фразах?