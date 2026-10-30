Энтеровирусная инфекция: Школу переведут на дистант

Хатасскую школу переведут на дистант из-за энтеровирусной инфекции

На фоне обсуждения ситуации в Хатасской школе в социальных сетях и родительских чатах управление образования Якутска опубликовало официальное разъяснение.

По данным ведомства, в учебном заведении зарегистрировано семь случаев энтеровирусной инфекции среди учеников. С 5 ноября занятия временно переведут на дистанционный формат, также приостановлены каникулярные мероприятия, выездные консультации и внешкольные поездки.

В управлении подчеркнули, что чрезвычайной ситуации или массовой вспышки заболевания в школе не зафиксировано. Все семь случаев зарегистрированы по состоянию на 30 октября.

В школе ежедневно проводят влажную уборку с дезинфицирующими средствами. 30 октября специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят заключительную дезинфекцию двух корпусов общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.

Кроме того, с 29 октября совместно с медицинскими учреждениями организованы подворные осмотры контактных учеников. Сегодня проводится ПЦР-тестирование школьников, а также воспитанников ДЮСШ № 7 и ДДТ «Ситим». По состоянию на 12:00 его прошли 558 детей.

С 26 октября по 4 ноября в школе проходят осенние каникулы. С 5 ноября образовательный процесс организуют с применением дистанционных технологий. Это временная мера, необходимая для проведения профилактических мероприятий и дезинфекции здания. К дистанционным урокам подключат и детей, находящихся на карантине.