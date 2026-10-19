Тест на грамотность: Найдите 2 ошибки в этих коварных числительных
Склонение числительных: найдите 2 ошибки, которые допускают 9 из 10 взрослых
Грамотная речь — это визитная карточка человека. То, как мы говорим и пишем, формирует первое впечатление, помогает в карьере и вызывает уважение собеседников. Но даже люди с высшим образованием часто спотыкаются на одной теме, которую многие недолюбливают ещё со школьной скамьи.
Речь идёт о склонении числительных — пожалуй, одном из самых коварных разделов русской грамматики. Из-за обилия сложных правил мы то и дело слышим неверные формы в новостях, на совещаниях и в дружеских беседах.
Предлагаем проверить себя! Перед вами четыре популярные фразы:
- Трёхстам рабочим
- Остался с девяноста рублями
- Перед первым сентябрём
- С тремястами кошками
Только в двух из них допущены грамматические ошибки. Сможете ли вы их обнаружить?
Не торопитесь листать дальше: проверьте интуицию и знания самостоятельно!
Правильный ответ и разбор ошибок
Ошибки спрятались во фразах под номерами 1 и 3. Давайте подробно разберём каждый случай.
Ошибка 1: «Трёхстам рабочим»
- Как правильно: Трёмстам рабочим
- Почему: Сложные числительные от 200 до 800 склоняются по обеим частям: изменяется и первая часть, и слово «сто».
- Именительный: триста
- Родительный: трёхсот
- Дательный: трёмстам (кому? чему?)
- Творительный: тремястами
- Предложный: о трёхстах
Формы «трёхстам» в русском литературном языке попросту не существует.
Фраза 2: «Остался с девяноста рублями» — Верно!
- Почему: У числительных 40, 90 и 100 всего две формы. В именительном и винительном падежах — сорок, девяносто, сто, а во всех остальных (включая творительный) — окончание -а: сорока, девяноста, ста. Значит, остаться (с чем?) с девяноста рублями — абсолютно грамотно.
Ошибка 2: «Перед первым сентябрём»
- Как правильно: Перед первым сентября
- Почему: В конструкциях, обозначающих даты, порядковое числительное управляет названием месяца. При склонении изменяется только само порядковое числительное, а месяц всегда остаётся в родительном падеже: к первому сентября, перед первым сентября, о первом сентября. Склонять месяц («сентябрём») — грубая речевая ошибка.
Фраза 4: «С тремястами кошками» — Верно!
- Почему: Творительный падеж числительного «триста» — именно тремястами (кем? чем?), а не «трёхстами». Здесь всё написано без сучка и задоринки.
Интересный факт о русском языке
Задумывались ли вы, почему после числительного «тридцать» идёт «сорок», а не логичное «четыредесят» (по аналогии с «пятьдесят» или «шестьдесят»)?
Оказывается, слово «сорок» пришло из торговли пушниной в Древней Руси. Тканевый мешок, в который помещалось ровно 40 соболиных или куньих шкурок (как раз столько требовалось на пошив одной богатой шубы), назывался «со́рокъ» (родственное слову «сорочка»). Мешок служил единицей меры и расчёта при торговых сделках. Со временем это торговое обозначение полностью вытеснило из языка исконное славянское слово «четыредевят»!
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