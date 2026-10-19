Тест на грамотность: Найдите 2 ошибки в этих коварных числительных

Найдите 2 ошибки в склонении числительных: «трёхстам», «девяноста», «сентябрём». Проверьте свою грамотность!

Склонение числительных: найдите 2 ошибки, которые допускают 9 из 10 взрослых

Грамотная речь — это визитная карточка человека. То, как мы говорим и пишем, формирует первое впечатление, помогает в карьере и вызывает уважение собеседников. Но даже люди с высшим образованием часто спотыкаются на одной теме, которую многие недолюбливают ещё со школьной скамьи.

Речь идёт о склонении числительных — пожалуй, одном из самых коварных разделов русской грамматики. Из-за обилия сложных правил мы то и дело слышим неверные формы в новостях, на совещаниях и в дружеских беседах.

Предлагаем проверить себя! Перед вами четыре популярные фразы:

Трёхстам рабочим Остался с девяноста рублями Перед первым сентябрём С тремястами кошками

Только в двух из них допущены грамматические ошибки. Сможете ли вы их обнаружить?

Не торопитесь листать дальше: проверьте интуицию и знания самостоятельно!

Правильный ответ и разбор ошибок

Ошибки спрятались во фразах под номерами 1 и 3. Давайте подробно разберём каждый случай.

Ошибка 1: «Трёхстам рабочим»

Как правильно: Трёмстам рабочим

Почему: Сложные числительные от 200 до 800 склоняются по обеим частям: изменяется и первая часть, и слово «сто». Именительный: триста Родительный: трёхсот Дательный: трёмстам (кому? чему?) Творительный: тремястами Предложный: о трёхстах

Формы «трёхстам» в русском литературном языке попросту не существует.

Сложные числительные от 200 до 800 склоняются по обеим частям: изменяется и первая часть, и слово «сто».

Фраза 2: «Остался с девяноста рублями» — Верно!

Почему: У числительных 40, 90 и 100 всего две формы. В именительном и винительном падежах — сорок, девяносто, сто, а во всех остальных (включая творительный) — окончание -а: сорока, девяноста, ста. Значит, остаться (с чем?) с девяноста рублями — абсолютно грамотно.

Ошибка 2: «Перед первым сентябрём»

Как правильно: Перед первым сентября

Почему: В конструкциях, обозначающих даты, порядковое числительное управляет названием месяца. При склонении изменяется только само порядковое числительное, а месяц всегда остаётся в родительном падеже: к первому сентября, перед первым сентября, о первом сентября. Склонять месяц («сентябрём») — грубая речевая ошибка.

Фраза 4: «С тремястами кошками» — Верно!

Почему: Творительный падеж числительного «триста» — именно тремястами (кем? чем?), а не «трёхстами». Здесь всё написано без сучка и задоринки.

Интересный факт о русском языке

Задумывались ли вы, почему после числительного «тридцать» идёт «сорок», а не логичное «четыредесят» (по аналогии с «пятьдесят» или «шестьдесят»)?

Оказывается, слово «сорок» пришло из торговли пушниной в Древней Руси. Тканевый мешок, в который помещалось ровно 40 соболиных или куньих шкурок (как раз столько требовалось на пошив одной богатой шубы), назывался «со́рокъ» (родственное слову «сорочка»). Мешок служил единицей меры и расчёта при торговых сделках. Со временем это торговое обозначение полностью вытеснило из языка исконное славянское слово «четыредевят»!

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