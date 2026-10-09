Тест на грамотность: Сможете найти ошибки в этих фразах?

Найди ошибки в этих фразах и узнай, насколько твоя речь безупречна

Говорите без ошибок? Найдите промахи в этих фразах и убедитесь

Грамотная речь — это визитная карточка человека. По тому, как мы говорим и пишем, окружающие делают выводы о нашем образовании, внимательности и даже уважении к собеседнику. Одна неловкая ошибка в деловом письме, резюме или сообщении может испортить впечатление сильнее, чем кажется: читатель отвлекается от смысла и начинает замечать только промах.

При этом грамотность — не врождённый талант, а навык. Его можно и нужно поддерживать в тонусе, как мышцы. Чем чаще мы обращаем внимание на то, как строим фразы, тем естественнее и увереннее звучит наша речь — и в разговоре, и в переписке.

Поэтому предлагаем вам короткий, но коварный тест. Он займёт меньше минуты, зато покажет, насколько хорошо вы помните школьную программу.

Задание

Перед вами четыре фразы. Некоторые из них мы слышим каждый день и даже не задумываемся, правильно ли так говорить.

Прийти со школы. Мой день рождения. Ложить на стол. Не хватает двухсот рублей.

Ваша задача: определить, где в этих фразах допущены ошибки, а какие из них построены абсолютно верно. Будьте внимательны: ловушки могут быть с обеих сторон. Одна фраза звучит привычно, но при этом неправильна, а другая кажется подозрительной, хотя полностью соответствует норме.

Не торопитесь листать вниз. Прочитайте каждую фразу вслух, подумайте, как бы вы её исправили, — и только потом сверяйтесь с ответами.

Готовы? Тогда проверяем.

Ответы с разбором

1. Прийти со школы — ОШИБКА.

Правильно: прийти из школы.

В русском языке предлоги работают парами: «в» — «из», «на» — «с». Если мы идём в школу, то возвращаемся из школы. Если идём на работу — возвращаемся с работы. Проверить себя просто: вспомните, какой предлог вы используете, отвечая на вопрос «куда?», и подберите ему пару.

В школу — из школы, в магазин — из магазина, в отпуск — из отпуска. На дачу — с дачи, на рынок — с рынка, на почту — с почты.

«Со школы» — просторечный вариант, распространённый в некоторых регионах, но литературная норма здесь однозначна.

Кстати, обратите внимание на само слово «прийти»: оно пишется именно так, без буквы «д». Вариант «придти» давно устарел и считается ошибкой.

2. Мой день рождения — ВЕРНО.

Здесь всё правильно, хотя многие сомневаются. Главное слово в этом сочетании — «день», а оно мужского рода. Поэтому «день рождения» — это он: мой день рождения, с днём рождения, на день рождения.

Распространённые ошибки — «моё день рождение» и «с днём рождением». Они возникают из-за того, что слово «рождение» среднего рода и оно как бы «перетягивает» на себя всё словосочетание. Но «рождения» здесь лишь зависимое слово: день (чего?) рождения.

И ещё один нюанс: «день рождения» пишется с маленькой буквы. Это не государственный праздник, так что «День Рождения» с двумя заглавными — тоже ошибка.

3. Ложить на стол — ОШИБКА.

Правильно: класть на стол (или положить на стол).

Глагола «ложить» в литературном русском языке попросту нет. Помните сцену из фильма «Доживём до понедельника», где учитель Мельников поправлял коллегу именно за это слово? С тех пор ничего не изменилось: «ложить» — одна из самых известных и самых живучих ошибок.

Запомнить правило легко. Без приставки используем «класть»: класть, кладу, клал. С приставкой — корень «-лож-»: положить, выложить, сложить, уложить, переложить. Соответственно, «покласть» — такая же ошибка, как и «ложить».

Единственное исключение — возвратный глагол «ложиться»: ложиться спать, ложиться на диван. Здесь всё в порядке.

4. Не хватает двухсот рублей — ВЕРНО.

Фраза построена правильно, хотя именно она чаще всего вызывает желание «исправить».

Глагол «не хватает» требует родительного падежа: не хватает (чего?) двухсот рублей. Числительное «двести» склоняется, причём меняются обе его части:

двести рублей (именительный),

двухсот рублей (родительный),

двумстам рублям (дательный),

двумястами рублями (творительный),

о двухстах рублях (предложный).

Частые ошибки — «не хватает двести рублей» (числительное вообще не склоняют) и «не хватает двухста рублей» (склоняют только первую часть). Подсказка, которая выручает: вторая часть числительного меняется так же, как слово «ноты»: двух нот — двухсот, двум нотам — двумстам, двумя нотами — двумястами, о двух нотах — о двухстах.

Итог

Ошибки допущены во фразах 1 и 3. Фразы 2 и 4 — абсолютно верные.

Нашли обе ошибки и не тронули правильные фразы — отлично! Ваша грамотность на высоте.

Заметили только одну ошибку — хороший результат, но пару правил стоит освежить.

Ошибок не нашли или, наоборот, пытались «исправить» верные фразы — не расстраивайтесь. Теперь вы точно знаете, на что обращать внимание.

Интересный факт о Тургеневе

Выражение «великий и могучий», которым мы по привычке называем русский язык, — это цитата из Ивана Тургенева. В июне 1882 года, примерно за год до смерти, писатель создал стихотворение в прозе «Русский язык». Оно начинается словами: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Самое удивительное, что эти строки Иван Сергеевич Тургенев написал во Франции: последние годы жизни он почти не бывал на родине. Но именно вдали от дома язык стал для него главной связью с Россией. Кстати, в оригинале эпитетов четыре — «великий, могучий, правдивый и свободный», но в народной памяти остались только первые два.

И ещё одна любопытная деталь: мозг Тургенева весил около двух килограммов — почти в полтора раза больше среднего. Это один из самых крупных показателей среди известных людей, чей мозг когда-либо измеряли.

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