Тест по русскому языку: где ошибки в этих фразах?
Вы употребляете эти фразы, даже не замечая речевой избыточности, которые в орфографии называются плеоназмами.
Плеоназм — это употребление в речи слов, дублирующих смысл друг друга. Это делает речь тяжелой, неуклюжей и выдает небрежность мышления. Мы используем эти фразы каждый день, даже не задумываясь, что одно из слов в них абсолютно лишнее, как «масло масляное».
Давайте проверим, насколько чист и точен ваш язык, найдите скрытые ошибки. Перед вами 4 фразы. Ваша задача — определить, в каких из них есть смысловая избыточность (плеоназм):
Свободная вакансия
Подвести итоги
Памятный сувенир
Иметь значение
Не спешите листать вниз. Вдумайтесь в значение каждого слова в паре. Не дублируют ли они друг друга?
Подумали? Теперь сверимся.
Ответ
Ошибки есть в двух фразах — в первой и третьей. Разберём всё по порядку.
- Свободная вакансия — ОШИБКА.
Правильно: просто вакансия. Слово «вакансия» в переводе с латинского (vacans) уже означает «свободное, незанятое место». Добавляя слово «свободная», вы буквально говорите «свободное свободное место».
- Подвести итоги — ВЕРНО.
Здесь всё в порядке. Это устойчивое, грамотное выражение, в котором нет смыслового дублирования. «Подвести» здесь означает «сделать вывод, завершить», а «итоги» — это результаты.
- Памятный сувенир — ОШИБКА.
Правильно: просто сувенир. Французское слово souvenir дословно переводится как «память» или «воспоминание». Сувенир по определению является памятным. Фраза «памятный сувенир» — это классическое «масло масляное».
- Иметь значение — ВЕРНО.
Ошибки нет. Это корректное устойчивое сочетание. А вот ошибкой было бы сказать «играть значение» (нужно: играть роль или иметь значение).
Итог: ошибки (плеоназмы) были в фразах «свободная вакансия» и «памятный сувенир».
Сколько ошибок нашли вы? Напишите в комментариях, какую еще «масляную» фразу вы часто слышите в речи окружающих (например, «главный приоритет» или «коллега по работе»)
Интересный факт: за что Пушкин просил прощения в «Евгении Онегине»
Плеоназмы очень часто возникают при употреблении слов иностранного происхождения, чей изначальный смысл говорящий забывает или, что чаще всего, просто не знает. В современном русском языке таких заимствований немало. Неудивительно, что острые рассуждения о том, что заимствование лексики угрожает языку, можно встретить и сегодня. Одни люди упрекают собеседника в пренебрежении к родной речи, другие же настаивают на полной свободе выражаться так, как им хочется.
Этот идеологический конфликт не нов. Ещё в 1803 году Александр Семёнович Шишков, русский писатель, президент Академии Российской и известный архаист (сторонник сохранения языка в исконном виде, на национальной основе), пишет: «Между тем как мы занимаемся сим юродливым переводом и выдумкой слов и речей, ни мало нам несвойственных, многие коренные и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в забвение».
Ему оппонирует сам Александр Сергеевич Пушкин, написавший в романе «Евгений Онегин» такие строки:
«…Всё тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
Du comme il faut…
(Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)»
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