Тест на грамотность: в каких словах пропущена буква Ё?

Дешёвка или дешовка? Тест, в котором ошибается большинство

Проверка грамотности: где пропущена буква Ё, а где О?

Грамотная речь — это визитная карточка человека. По тому, как мы говорим и пишем, окружающие судят о нашем образовании, внимательности и даже уважении к собеседнику. Ошибка в деловом письме, резюме или сообщении коллеге может испортить впечатление. А правильное письмо, наоборот, вызывает доверие и показывает, что человек ценит родной язык.

Одна из самых коварных тем русской орфографии — выбор между О и Ё после шипящих (ж, ч, ш, щ). На слух эти буквы звучат одинаково, поэтому ошибиться очень легко. Предлагаем проверить себя!

Задание

Перед вами четыре фразы. Определите, в каких словах пропущена буква Ё, а в каких — О:

Ну ты и деш_вка! Деревянная трещ_тка Талантливый ретуш_р Рыжая девч_нка

Попробуйте подумать самостоятельно!

Не торопитесь смотреть ответ. Вспомните школьные правила: важно понять, в какой части слова находится пропущенная гласная — в корне, суффиксе или окончании. Запишите свои варианты, а затем сверьтесь с ответами ниже.

Ответы и разбор

Буква Ё пропущена в словах «дешёвка» и «ретушёр». В словах «трещотка» и «девчонка» пишется О.

1. Дешёвка — пишем Ё.

Ударная гласная после шипящей находится в корне слова. Здесь действует правило: если можно подобрать однокоренное слово с буквой Е, пишем Ё. Проверка: дешевле, дешеветь. Значит, правильно — дешёвка.

2. Трещотка — пишем О.

Здесь гласная стоит в суффиксе существительного -отк-. В суффиксах существительных под ударением после шипящих пишется О. Запомните: трещотка.

3. Ретушёр — пишем Ё.

Это слово образовано с помощью суффикса -ёр, который обозначает человека по профессии или роду занятий. Под ударением в этом суффиксе всегда пишется Ё: стажёр, дирижёр, ретушёр. Правильно — ретушёр.

4. Девчонка — пишем О.

Гласная находится в суффиксе -онк-. В суффиксах существительных под ударением после шипящих пишется О: девчонка, медвежонок, книжонка. Правильно — девчонка.

Если вы ответили верно на все четыре вопроса, поздравляем — ваша грамотность на высоте! Если допустили ошибку, не огорчайтесь: эта тема считается одной из самых сложных даже для взрослых.

Интересный факт о русском языке

Буква Ё — одна из самых «молодых» в русском алфавите. Её ввела в употребление княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году на заседании Российской академии, предложив заменить громоздкое сочетание «іо». А широкую известность буква получила благодаря историку Николаю Карамзину, который использовал её в своих книгах. Интересно, что в 1942 году употребление Ё в школах было официально объявлено обязательным, однако на практике её до сих пор часто заменяют на Е. Кстати, в городе Ульяновске, на родине Карамзина, буквe Ё даже установлен памятник!

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