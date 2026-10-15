Тест на грамотность: где допущены ошибки в этих фразах?

Русский язык без ошибок: тест на знание орфографии и грамматики

Проверь себя: где допущены ошибки в четырёх фразах?

Грамотная речь — это не просто признак образованности. Она помогает точно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление на собеседников. При этом даже в коротких и привычных фразах можно допустить ошибки, которые незаметны на слух, но становятся очевидны при письме. Проверьте свою внимательность: где допущены ошибки?

Перед вами четыре фразы:

Ну каков интеллегент! Душа нараспашку Говорили за свои проблемы Вообще бессмысленно

Попробуйте определить самостоятельно, в каких из них есть ошибки. Не спешите смотреть ответ — сначала проанализируйте каждую фразу, вспомните правила орфографии и нормы употребления предлогов.

Ответы и разбор

1. «Ну каков интеллегент!» — есть ошибка

В слове интеллегент допущена орфографическая ошибка. Правильно писать интеллигент: с двумя буквами «л» и гласной «и» после них. Это слово заимствовано из латинского intelligens — «понимающий, знающий».

Кроме того, по правилам пунктуации после междометия «ну» обычно ставится запятая: «Ну, каков интеллигент!»

2. «Душа нараспашку» — ошибок нет

Это устойчивое выражение, фразеологизм, который означает открытого, искреннего, доверчивого человека. Слово нараспашку пишется слитно. Фраза употреблена правильно.

3. «Говорили за свои проблемы» — есть ошибка

Здесь нарушена норма употребления предлога. В русском литературном языке в значении «о чём-то» используются предлоги о (об) или про. Правильно: «Говорили о своих проблемах» или «Говорили про свои проблемы».

Предлог за в таком контексте — просторечие. Он допустим в значении «вместо кого-то»: например, «говори за меня» — то есть вместо меня.

4. «Вообще бессмысленно» — ошибок нет

Слово вообще пишется с двумя буквами «о». Наречие бессмысленно образовано от прилагательного «бессмысленный», поэтому в нём сохраняется двойная «н». Фраза грамматически и орфографически верна.

Итог

Ошибки допущены в первой и третьей фразах. Во второй и четвёртой всё верно. Если вы нашли обе ошибки — отличный результат! Если нет — не расстраивайтесь, ведь грамотность легко тренируется чтением и вниманием к словам.

Интересный факт: в русском языке есть слово, в котором нет корня, — это глагол «вынуть». Исторически корень в нём когда-то был, но со временем исчез, и теперь это единственное такое слово в русском языке.

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