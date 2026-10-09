Тест на грамотность: в каких словах допущены ошибки?

Говорим правильно: в каких словах здесь скрываются грубые ошибки?

Только отличники найдут, в каких словах допущены ошибки: проверьте свою речь

Грамотная речь работает на нас даже тогда, когда мы молчим о своих достижениях. Собеседник слышит, как мы строим фразы, какие формы слов выбираем — и делает выводы быстрее, чем мы успеваем договорить.

Особенно коварны слова, которые мы произносим каждый день. Именно в них ошибка закрепляется прочнее всего: мы слышим неверный вариант от коллег, читаем его в рекламе, видим в соцсетях — и постепенно начинаем считать нормой.

Давайте проверим, насколько хорошо вы чувствуете границу между правильным и неправильным.

Перед вами 4 фразы. Ваша задача — определить, в каких словах допущены ошибки:

Настоящий интригант Надел комбинезон Увлажняющие крема Расскажите вкратце

Не спешите листать вниз. Произнесите каждую фразу вслух, представьте её в тексте. Где-то норма соблюдена, а где-то слово выглядит привычно, но является ошибкой.

Подумали? Теперь сверимся.

Ответ: в каких словах допущены ошибки

Ошибки есть в двух фразах — в первой и третьей. Разберём всё по порядку.

1. Настоящий интригант — ОШИБКА.

Правильно: интриган. Слово пришло к нам из французского языка (intrigant), но в русской литературной норме конечная буква «т» не прижилась. Мы говорим и пишем: интриган, интриганка, интриганство. Лишняя буква «т» часто появляется по аналогии со словами вроде «дилетант» или «гигант», но здесь она считается орфографической ошибкой.

2. Надел комбинезон — ВЕРНО.

Здесь всё в порядке. Запомните простое правило: надевают что-то на себя, а одевают кого-то другого. Надел комбинезон, надела пальто — но одел ребёнка, одела куклу. Мнемоническая подсказка: «Надеть одежду — одеть Надежду».

3. Увлажняющие крема — ОШИБКА.

Правильно: кремы. Множественное число этого слова образуется только с окончанием «-ы», причём ударение сохраняется на первом слоге: крЕмы. Вариант «кремА» пришёл из профессионального жаргона косметологов и продавцов, но литературной нормой не является. Та же история со словом «соусы» — не «соуса», и «тренеры» — не «тренера».

4. Расскажите вкратце — ВЕРНО.

Наречие «вкратце» пишется слитно, с двумя «ц» в середине и ударением на первый слог — вкрАтце. Частые ошибки: «в кратце» раздельно или «вкраце» без одной согласной. Оба варианта недопустимы.

Итог: ошибки были в словах «интригант» и «крема». Фразы с «надел» и «вкратце» оформлены правильно.

Сколько ошибок нашли вы? Напишите в комментариях, какое слово оказалось самым неожиданным.

Интересный факт про Максима Горького

Один из самых читаемых русских писателей XX века почти не учился в школе. Алексей Пешков — таково настоящее имя Горького — проучился в приходском училище всего несколько классов, после чего был вынужден пойти работать: сначала посыльным в обувном магазине, затем помощником чертёжника, посудником на пароходе, пекарем.

Всё своё образование он выстроил сам — через чтение. Горький читал запоем, без системы, хватаясь за любые книги, которые удавалось достать. Позже он признавался, что именно пароходный повар Смурый, сам едва грамотный, впервые приобщил его к серьёзной литературе, заставляя читать вслух.

При этом писатель всю жизнь болезненно относился к собственной грамотности и много работал над языком своих текстов. А его «университетами» в итоге стала сама жизнь — так он и назвал третью часть автобиографической трилогии.

Ещё один показательный факт: Горький пять раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так её и не получил.

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