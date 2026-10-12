Тест на грамотность: найдите ошибки и узнайте, чем гордился Пушкин

Найди ошибки в этих словах. Русская грамматика полна ловушек: одни из самых коварных орфографических ловушек — удвоенные согласные, чередующиеся гласные, приставки на -З/-С. Мы пишем эти слова на автомате, полагаясь на «вроде бы так видел», и часто попадаем впросак. Автозамена в телефоне уже давно испортила нам чувство языка, подсовывая неверные варианты. Эти слова пишут с ошибками даже филологи: проверьте свою орфографическую зоркость

Давайте проверим, работает ли ваша внутренняя грамотность.

Перед вами 4 фразы. Ваша задача — найди ошибки в написании этих слов:

Бесшумный двигатель

Расчитать зарплату

Искуственный интеллект

Инцидент исчерпан

Не спешите листать вниз. Вглядитесь в каждую букву. Представьте, что вы набираете этот текст в официальном отчете.

Подумали? Теперь сверимся.

Ответ: ошибки есть в двух фразах — во второй и третьей. Разберём всё по порядку.

1. Бесшумный двигатель — ВЕРНО. Здесь всё правильно. Работает правило приставок на -З/-С: перед глухой согласной (в данном случае «ш») на конце приставки пишется глухая «с». Бесшумный, бесправный, бескрайний.

2. Расчитать зарплату — ОШИБКА. Правильно: рассчитать. В этом слове две буквы «с». Здесь происходит стык приставки рас- и корня -счит-. По правилам, при стечении одинаковых согласных на стыке морфем (корня и приставки или корня и суффикса) обе буквы сохраняются.

3. Искуственный интеллект — ОШИБКА. Правильно: искусственный. В этом слове пишется удвоенная «с». Проверочное слово (и однокоренное) — искусство. Пропуск второй «с» — одна из самых частых орфографических ошибок в современном русском языке.

4. Инцидент исчерпан — ВЕРНО. Написание абсолютно верное. Частая ошибка — писать «инцедент» (путая с английским incident) или «исчерпан» с одной «с». Но в русском языке в корне слова «инцидент» пишется «ц», а в приставке перед глухой «ч» пишется глухая «с».

Итог: ошибки были в словах «расчитать» и «искуственный».

Интересный факт о Пушкине и букве Ф

Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке — заимствованные. Великий русский поэт Александр Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «ф» — флот.

Владимир Даль, знаменитый составитель «Толкового словаря живого великорусского языка», на создание которого ученый потратил 53 года своей жизни, предлагал заменить иностранное слово «атмосфера» на русские «колоземица» или «мироколица».

Интересно, что по происхождению по отцу Даль был датчанином, а по матери — немцем, но сам он утверждал: «Я думаю по-русски, следовательно, я русский». Владимир Даль близко общался с Александром Пушкиным. Именно он, как врач и друг, неотлучно находился у постели умирающего поэта после роковой дуэли.

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