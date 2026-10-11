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12.10.2026 06:06
чтение: 1 мин
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#тест на грамотность

Тест на грамотность: Найдите ошибки в 4 предложениях

Проверьте свою грамотность!
тест на грамотность: найдите 6 ошибок

Только 10% людей находят все 6 ошибок! А ты сможешь? Проверь свою грамотность прямо сейчас!

Мы часто пишем так, как слышим. Но русская фонетика коварна: под ударением мы произносим одно, а писать нужно совсем другое. Сегодня мы собрали 4 предложения, в которых спрятались 6 классических ошибок.

Готовы проверить себя? Тогда поехали!

Задание

Читайте предложения и ищите ошибки:

  1. На ужин мы пригатовили вкусный винигрет.
  2. Мама папросила меня пастилить пастель.
  3. Директор уехал в срочную камандировку.
  4. Учитель вошел в класс и сказал: Здраствуйте дети!

Ну как, нашли все? Если уверены в своих силах, листайте вниз за ответами. Если нет — не переживайте, вы не одиноки!

Разбор полётов: Где мы ошиблись?

  1. «На ужин мы ПРИГАТОВИЛИ вкусный винигрет.»
    Ошибка: пригатовили
    Правильно: ПРИГОТОВИЛИ
    Правило: В корне слова безударная гласная. Как её проверить? Нужно подобрать однокоренное слово с ударением на эту гласную. В данном случае — гото́вить. Под ударением чётко слышится О. Запоминаем: го́товить — приго́товить.
  2. «Мама ПАПРОСИЛА меня ПАСТИЛИТЬ ПАСТЕЛЬ.»
    Здесь сразу три ошибки!

Ошибка первая: папросила
Правильно: ПОПРОСИЛА
Правило: Снова безударная гласная в корне. Проверяем словом попро́сит — под ударением отчётливо слышится О.

Ошибка вторая: пастилить
Правильно: ПОСТЕЛИТЬ
Правило: Безударная гласная в корне. Проверяем словом сте́лит — под ударением Е. Значит, пишем ПОСТЕЛИТЬ.

Ошибка третья: пастель
Правильно: ПОСТЕЛЬ
Правило: То же самое правило. Проверяем словом сте́лет (кто стелет — тот стелет). Под ударением Е, значит пишем ПОСТЕЛЬ.

Лайфхак: В русском языке под ударением после твёрдого согласного почти всегда пишется О, а после мягкого — Е. Запомните это, и вы избежите половины ошибок!

  1. «Директор уехал в срочную КАМАНДИРОВКУ.»
    Ошибка: камандировку
    Правильно: КОМАНДИРОВКУ
    Правило: Это словарное слово, его нельзя проверить ударением. Просто запомните: в начале слова пишем О. Лайфхак: команда — это порядок, а порядок — это круг (буква О).
  2. «Учитель вошел в класс и сказал: ЗДРАСТВУЙТЕ, дети!»
    Ошибка: здраствуйте
    Правильно: ЗДРАВСТВУЙТЕ
    Правило: Здесь пропущена буква В. Слово образовано от «здрав» (здоровье) + «ствуй». Запоминаем: желая здоровья, мы говорим «здравствуй», а не «здравствуй без В».

Подсчитываем результаты:

6 из 6 — Вы настоящий лингвист! Ваша грамотность безупречна. Можете смело учить других.

4-5 из 6 — Отличный результат! Вы хорошо чувствуете язык, но иногда допускаете ошибки в безударных позициях.

2-3 из 6 — Неплохо! Но есть над чем поработать. Обратите внимание на проверку безударных гласных.

0-1 из 6 — Не расстраивайтесь! Сегодня вы узнали несколько важных правил. Сохраните эту статью и перечитайте перед важным письмом.

А сколько ошибок нашли вы? Делитесь результатами в комментариях и отправляйте этот тест друзьям — пусть тоже проверят свою грамотность!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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