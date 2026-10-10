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10.10.2026 10:40
чтение: 1 мин
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#тест на грамотность

Тест на грамотность: Найдите 8 ошибок в предложениях

Проверка грамотности
найдите 8 ошибок в предложениях
найдите 8 ошибок в предложениях

Орфографический квест: Сможете ли вы найти все 8 ошибок?

Мы привыкли думать, что главные враги грамотности — это запятые. Но что, если я скажу вам, что даже в самых простых словах прячутся коварные ловушки? Попробуйте выполнить задание «найдите 8 ошибок» и убедитесь, насколько сложно быть внимательным.

Сегодня мы проведем небольшой детективный эксперимент. Перед вами 4 коротких предложения. В каждом из них спрятаны орфографические ошибки. Никаких подвохов с пунктуацией, никаких сложных грамматических конструкций — только чистая, кристальная орфография.

Готовы? Включайте внутреннего редактора, берите в руки воображаемую красную ручку и… поехали!

Задание: Найдите все ошибки

  1. В лесу распустились прикрасные подснежники, и яркое солнце осветило всё вокруг.
  2. Длиная деревяная скамья стояла под развесистой берёзой у стариного дома.
  3. Приехал путешественник и рассказал прилюбопытную историю о своих преключениях в горах.
  4. В чяще леса раздался шорох, и циплёнок спрятался под широким листом.

Не подглядывайте вниз, пока не проверите себя! Серьезно, дайте себе минуту.

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Разбор полетов: Где же мы ошиблись?

В этих четырех предложениях спряталось ровно 8 ошибок. Давайте разберем их, чтобы в будущем ваш «внутренний редактор» срабатывал на автомате.

Предложение №1: Иллюзия простоты

В лесу распустились прикрасные подснежники…

  • Ошибка: прикрасные
  • Как правильно: прекрасные
  • В чем секрет: Мы часто путаем приставки ПРИ- и ПРЕ-. Запомните золотое правило: если ПРЕ- можно заменить на «очень» или «весьма», пишем Е. Подснежники какие? Очень красивые. Значит, прекрасные!

Предложение №2: Битва за буквы «Н»

Длиная деревяная скамья стояла под развесистой берёзой у стариного дома.

Здесь целых три ошибки, и все они связаны с написанием согласных!

  • Ошибка 1: Длиная ➡️ Длинная.
    Секрет: Слово образовано от длина (корень на н) + суффикс н. Н + Н = НН.
  • Ошибка 2: деревяная ➡️ деревянная.
    Секрет: Это слово — знаменитое исключение, которое нужно знать назубок. Запомните «золотую тройку»: стеклянный, оловянный, деревянный.
  • Ошибка 3: стариного ➡️ старинного.
    Секрет: Та же история, что и с «длинной». Старина (корень на н) + суффикс н = НН.

Предложение №3: Снова приставки-близнецы

Приехал путешественник и рассказал прилюбопытную историю о своих преключениях в горах.

  • Ошибка 1: прилюбопытную ➡️ прелюбопытную.
    Секрет: Снова проверяем заменой на «очень». История какая? Очень любопытная. Пишем ПРЕ.
  • Ошибка 2: преключениях ➡️ приключениях.
    Секрет: А здесь ПРИ- имеет значение «соединения» или «приближения» (при-ключ-илось, то есть присоединилось к жизни). Пишем ПРИ.

Предложение №4: Шипящий десант

В чяще леса раздался шорох, и циплёнок спрятался под широким листом.

  • Ошибка 1: чяще ➡️ чаще.
    Секрет: Возвращаемся в начальные классы. ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА пиши с буквой А. Никаких «чя» в русском языке не существует!
  • Ошибка 2: циплёнокцыплёнок.
    Секрет: Казалось бы, после Ц всегда пишем И. Но не тут-то было! В корне слова после Ц пишется Ы. И слово «цыплёнок» входит в список легендарных исключений, которые нужно просто запомнить: цыган, на цыпочках, цыплёнок, цыц.

Подводим итоги: Каков ваш результат?

  • 7–8 ошибок найдено: Вы — настоящий лингвистический ниндзя! Ваша грамотность вызывает уважение, а школьные учителя русского языка могут спать спокойно.
  • 4–6 ошибок найдено: Отличный результат! У вас крепкая база, но некоторые правила (особенно Н/НН и приставки) стоит немного освежить в памяти.
  • 1–3 ошибки найдено: Не расстраивайтесь! Орфография — это мышца, которую нужно тренировать. Теперь, когда вы разобрали эти ошибки, в следующий раз вы точно не попадетесь в эти ловушки.

А сколько ошибок нашли вы? Делитесь в комментариях, какое правило оказалось для вас самым коварным!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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