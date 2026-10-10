Тест на грамотность: Найдите 8 ошибок в предложениях
Орфографический квест: Сможете ли вы найти все 8 ошибок?
Мы привыкли думать, что главные враги грамотности — это запятые. Но что, если я скажу вам, что даже в самых простых словах прячутся коварные ловушки? Попробуйте выполнить задание «найдите 8 ошибок» и убедитесь, насколько сложно быть внимательным.
Сегодня мы проведем небольшой детективный эксперимент. Перед вами 4 коротких предложения. В каждом из них спрятаны орфографические ошибки. Никаких подвохов с пунктуацией, никаких сложных грамматических конструкций — только чистая, кристальная орфография.
Готовы? Включайте внутреннего редактора, берите в руки воображаемую красную ручку и… поехали!
Задание: Найдите все ошибки
- В лесу распустились прикрасные подснежники, и яркое солнце осветило всё вокруг.
- Длиная деревяная скамья стояла под развесистой берёзой у стариного дома.
- Приехал путешественник и рассказал прилюбопытную историю о своих преключениях в горах.
- В чяще леса раздался шорох, и циплёнок спрятался под широким листом.
Не подглядывайте вниз, пока не проверите себя! Серьезно, дайте себе минуту.
.
.
.
.
.
Разбор полетов: Где же мы ошиблись?
В этих четырех предложениях спряталось ровно 8 ошибок. Давайте разберем их, чтобы в будущем ваш «внутренний редактор» срабатывал на автомате.
Предложение №1: Иллюзия простоты
В лесу распустились прикрасные подснежники…
- Ошибка: прикрасные
- Как правильно: прекрасные
- В чем секрет: Мы часто путаем приставки ПРИ- и ПРЕ-. Запомните золотое правило: если ПРЕ- можно заменить на «очень» или «весьма», пишем Е. Подснежники какие? Очень красивые. Значит, прекрасные!
Предложение №2: Битва за буквы «Н»
Длиная деревяная скамья стояла под развесистой берёзой у стариного дома.
Здесь целых три ошибки, и все они связаны с написанием согласных!
- Ошибка 1: Длиная ➡️ Длинная.
Секрет: Слово образовано от длина (корень на н) + суффикс н. Н + Н = НН.
- Ошибка 2: деревяная ➡️ деревянная.
Секрет: Это слово — знаменитое исключение, которое нужно знать назубок. Запомните «золотую тройку»: стеклянный, оловянный, деревянный.
- Ошибка 3: стариного ➡️ старинного.
Секрет: Та же история, что и с «длинной». Старина (корень на н) + суффикс н = НН.
Предложение №3: Снова приставки-близнецы
Приехал путешественник и рассказал прилюбопытную историю о своих преключениях в горах.
- Ошибка 1: прилюбопытную ➡️ прелюбопытную.
Секрет: Снова проверяем заменой на «очень». История какая? Очень любопытная. Пишем ПРЕ.
- Ошибка 2: преключениях ➡️ приключениях.
Секрет: А здесь ПРИ- имеет значение «соединения» или «приближения» (при-ключ-илось, то есть присоединилось к жизни). Пишем ПРИ.
Предложение №4: Шипящий десант
В чяще леса раздался шорох, и циплёнок спрятался под широким листом.
- Ошибка 1: чяще ➡️ чаще.
Секрет: Возвращаемся в начальные классы. ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА пиши с буквой А. Никаких «чя» в русском языке не существует!
- Ошибка 2: циплёнок ➡ цыплёнок.
Секрет: Казалось бы, после Ц всегда пишем И. Но не тут-то было! В корне слова после Ц пишется Ы. И слово «цыплёнок» входит в список легендарных исключений, которые нужно просто запомнить: цыган, на цыпочках, цыплёнок, цыц.
Подводим итоги: Каков ваш результат?
- 7–8 ошибок найдено: Вы — настоящий лингвистический ниндзя! Ваша грамотность вызывает уважение, а школьные учителя русского языка могут спать спокойно.
- 4–6 ошибок найдено: Отличный результат! У вас крепкая база, но некоторые правила (особенно Н/НН и приставки) стоит немного освежить в памяти.
- 1–3 ошибки найдено: Не расстраивайтесь! Орфография — это мышца, которую нужно тренировать. Теперь, когда вы разобрали эти ошибки, в следующий раз вы точно не попадетесь в эти ловушки.
А сколько ошибок нашли вы? Делитесь в комментариях, какое правило оказалось для вас самым коварным!
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий