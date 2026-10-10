Тест на грамотность: Найдите 8 ошибок в предложениях

Проверка грамотности

найдите 8 ошибок в предложениях

Орфографический квест: Сможете ли вы найти все 8 ошибок?

Мы привыкли думать, что главные враги грамотности — это запятые. Но что, если я скажу вам, что даже в самых простых словах прячутся коварные ловушки? Попробуйте выполнить задание «найдите 8 ошибок» и убедитесь, насколько сложно быть внимательным.

Сегодня мы проведем небольшой детективный эксперимент. Перед вами 4 коротких предложения. В каждом из них спрятаны орфографические ошибки. Никаких подвохов с пунктуацией, никаких сложных грамматических конструкций — только чистая, кристальная орфография.

Готовы? Включайте внутреннего редактора, берите в руки воображаемую красную ручку и… поехали!

Задание: Найдите все ошибки

В лесу распустились прикрасные подснежники, и яркое солнце осветило всё вокруг. Длиная деревяная скамья стояла под развесистой берёзой у стариного дома. Приехал путешественник и рассказал прилюбопытную историю о своих преключениях в горах. В чяще леса раздался шорох, и циплёнок спрятался под широким листом.

Не подглядывайте вниз, пока не проверите себя! Серьезно, дайте себе минуту.

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Разбор полетов: Где же мы ошиблись?

В этих четырех предложениях спряталось ровно 8 ошибок. Давайте разберем их, чтобы в будущем ваш «внутренний редактор» срабатывал на автомате.

Предложение №1: Иллюзия простоты

В лесу распустились прикрасные подснежники…

Ошибка: прикрасные

прикрасные Как правильно: прекрасные

В чем секрет: Мы часто путаем приставки ПРИ- и ПРЕ-. Запомните золотое правило: если ПРЕ- можно заменить на «очень» или «весьма», пишем Е. Подснежники какие? Очень красивые. Значит, прекрасные!

Предложение №2: Битва за буквы «Н»

Длиная деревяная скамья стояла под развесистой берёзой у стариного дома.

Здесь целых три ошибки, и все они связаны с написанием согласных!

Ошибка 1: Длиная ➡️ Длинная .

Секрет: Слово образовано от длина (корень на н) + суффикс н. Н + Н = НН .

Длиная ➡️ . Секрет: Слово образовано от длина (корень на н) + суффикс н. Н + Н = . Ошибка 2: деревяная ➡️ деревянная .

Секрет: Это слово — знаменитое исключение, которое нужно знать назубок. Запомните «золотую тройку»: стекл янн ый, олов янн ый, дерев янн ый.

деревяная ➡️ . Секрет: Это слово — знаменитое исключение, которое нужно знать назубок. Запомните «золотую тройку»: стекл ый, олов ый, дерев ый. Ошибка 3: стариного ➡️ старинного.

Секрет: Та же история, что и с «длинной». Старина (корень на н) + суффикс н = НН.

Предложение №3: Снова приставки-близнецы

Приехал путешественник и рассказал прилюбопытную историю о своих преключениях в горах.

Ошибка 1: прилюбопытную ➡️ прелюбопытную .

Секрет: Снова проверяем заменой на «очень». История какая? Очень любопытная. Пишем ПРЕ .

прилюбопытную ➡️ . Секрет: Снова проверяем заменой на «очень». История какая? Очень любопытная. Пишем . Ошибка 2: преключениях ➡️ приключениях.

Секрет: А здесь ПРИ- имеет значение «соединения» или «приближения» (при-ключ-илось, то есть присоединилось к жизни). Пишем ПРИ.

Предложение №4: Шипящий десант

В чяще леса раздался шорох, и циплёнок спрятался под широким листом.

Ошибка 1: чяще ➡️ чаще .

Секрет: Возвращаемся в начальные классы. ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА пиши с буквой А . Никаких «чя» в русском языке не существует!

чяще ➡️ . Секрет: Возвращаемся в начальные классы. ЖИ-ШИ, пиши с буквой . Никаких «чя» в русском языке не существует! Ошибка 2: циплёнок ➡ цыплёнок.

Секрет: Казалось бы, после Ц всегда пишем И. Но не тут-то было! В корне слова после Ц пишется Ы. И слово «цыплёнок» входит в список легендарных исключений, которые нужно просто запомнить: цыган, на цыпочках, цыплёнок, цыц.

Подводим итоги: Каков ваш результат?

7–8 ошибок найдено: Вы — настоящий лингвистический ниндзя! Ваша грамотность вызывает уважение, а школьные учителя русского языка могут спать спокойно.

Вы — настоящий лингвистический ниндзя! Ваша грамотность вызывает уважение, а школьные учителя русского языка могут спать спокойно. 4–6 ошибок найдено: Отличный результат! У вас крепкая база, но некоторые правила (особенно Н/НН и приставки) стоит немного освежить в памяти.

Отличный результат! У вас крепкая база, но некоторые правила (особенно Н/НН и приставки) стоит немного освежить в памяти. 1–3 ошибки найдено: Не расстраивайтесь! Орфография — это мышца, которую нужно тренировать. Теперь, когда вы разобрали эти ошибки, в следующий раз вы точно не попадетесь в эти ловушки.

А сколько ошибок нашли вы? Делитесь в комментариях, какое правило оказалось для вас самым коварным!