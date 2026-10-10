Тест на грамотность: Найдите 8 ошибок которые совершают даже грамотные люди
Кажется, что после школы все правила русского языка должны навсегда отложиться в голове. Но на практике даже опытные авторы регулярно спотыкаются на, казалось бы, простых словах. Сегодня мы проведём тест на грамотность: найдите 8 ошибок в материале, который кажется безобидным, но таит в себе целых 8 ловушек.
В этом тесте — только орфография. Никаких запятых, никаких согласований, никаких речевых шероховатостей. Только чистые, хитро замаскированные ошибки в правописании слов.
Готовы? Включайте внутреннего редактора и приступайте.
Задание: Найдите все ошибки
- Вечиром мы сабирали спелые ягоды в густом лесу.
- Безшумный кот перепрыгнул через забор и скрылся в прикрасном саду.
- В нашем саду прекрасно ростут высокие яблони, и мы ждем богатый уражай.
- Он не мог удержатся на скользком льду и начал громко извеняться.
Не подглядывайте вниз, пока не проверите себя. Дайте себе минуту на внимательное чтение.
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Разбор полетов: Где же мы ошиблись?
В этих четырех предложениях спряталось ровно 8 ошибок. Давайте разберем их по порядку и заодно освежим в памяти правила, которые чаще всего вызывают затруднения.
Предложение №1: Безударные гласные и коварные чередования
Вечиром мы сабирали спелые ягоды в густом лесу.
- Ошибка 1: Вечиром ➡️ Вечером.
В чем секрет: Безударная гласная в корне. Чтобы не ошибиться, всегда подбирайте проверочное слово: вЕчер.
- Ошибка 2: сабирали ➡️ собирали.
В чем секрет: Чередующаяся гласная в корне -бир-/-бер-. Запомните простое правило: если после корня стоит суффикс -а-, в корне пишется буква И. Сравните: собИрАть — собЕрУ.
Предложение №2: Приставки, которые нас путают
Безшумный кот перепрыгнул через забор и скрылся в прикрасном саду.
- Ошибка 1: Безшумный ➡️ Бесшумный.
В чем секрет: Приставки на -З/-С. Выбор согласной на конце приставки зависит от следующего звука. Перед глухим [ш] пишется глухая С. Перед звонким — звонкая З (например, безграничный).
- Ошибка 2: прикрасном ➡️ прекрасном.
В чем секрет: Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Если ПРЕ- можно заменить на «очень» или «весьма», пишем Е. Сад какой? Очень красивый. Значит, прЕкрасный.
Предложение №3: Корни-хамелеоны и словарные слова
В нашем саду прекрасно ростут высокие яблони, и мы ждем богатый уражай.
- Ошибка 1: ростут ➡️ растут.
В чем секрет: Чередующаяся гласная в корне -раст-/-рос-. Перед сочетанием согласных СТ (а также Щ) в корне всегда пишется буква А. Исключения нужно знать наизусть: росток, отрасль, ростовщик, Ростов.
- Ошибка 2: уражай ➡️ урожай.
В чем секрет: Словарное слово с непроверяемой безударной гласной. Его написание нужно просто запомнить. Хорошая ассоциация — слово рОд, рОдит (то, что родит земля).
Предложение №4: Мягкий знак и хитрые гласные
Он не мог удержатся на скользком льду и начал громко извеняться.
- Ошибка 1: удержатся ➡️ удержаться.
В чем секрет: Классическое правило -ТСЯ и -ТЬСЯ. Задаем вопрос к глаголу: «что сделать?». Если в вопросе есть мягкий знак, он обязательно пишется и в глаголе.
- Ошибка 2: извеняться ➡️ извиняться.
В чем секрет: Безударная гласная в корне. Проверочное слово — вИнен (или винА). Никаких «вен» в этом слове нет, хотя на слух кажется иначе.
Подводим итоги: Каков ваш результат?
- 7–8 ошибок найдено: Ваша орфографическая зоркость на высоте. Вы отлично ориентируетесь в правилах русского языка и редко допускаете досадные промахи.
- 4–6 ошибок найдено: Хороший результат. Вы знаете базовые правила, но некоторые нюансы — например, чередующиеся корни или приставки на З/С — требуют небольшого повторения.
- 1–3 ошибки найдено: Отличный повод освежить знания. Орфография — это навык, который требует постоянной тренировки. Теперь, когда вы увидели эти ловушки в разборе, вы точно не допустите таких ошибок в будущем.
А сколько ошибок нашли вы? Делитесь в комментариях, какое правило оказалось для вас самым коварным — чередующиеся корни, приставки или, может быть, злополучные -ТСЯ/-ТЬСЯ?
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