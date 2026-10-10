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10.10.2026 19:42
чтение: 1 мин
Интересное
#тест на грамотность

Тест на грамотность: Найдите 8 ошибок которые совершают даже грамотные люди

Найдите ошибки!
тест на грамотность найдите 8 ошибок
тест на грамотность найдите 8 ошибок

Кажется, что после школы все правила русского языка должны навсегда отложиться в голове. Но на практике даже опытные авторы регулярно спотыкаются на, казалось бы, простых словах. Сегодня мы проведём тест на грамотность: найдите 8 ошибок в материале, который кажется безобидным, но таит в себе целых 8 ловушек.

В этом тесте — только орфография. Никаких запятых, никаких согласований, никаких речевых шероховатостей. Только чистые, хитро замаскированные ошибки в правописании слов.

Готовы? Включайте внутреннего редактора и приступайте.

Задание: Найдите все ошибки

  1. Вечиром мы сабирали спелые ягоды в густом лесу.
  2. Безшумный кот перепрыгнул через забор и скрылся в прикрасном саду.
  3. В нашем саду прекрасно ростут высокие яблони, и мы ждем богатый уражай.
  4. Он не мог удержатся на скользком льду и начал громко извеняться.

Не подглядывайте вниз, пока не проверите себя. Дайте себе минуту на внимательное чтение.

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Разбор полетов: Где же мы ошиблись?

В этих четырех предложениях спряталось ровно 8 ошибок. Давайте разберем их по порядку и заодно освежим в памяти правила, которые чаще всего вызывают затруднения.

Предложение №1: Безударные гласные и коварные чередования

Вечиром мы сабирали спелые ягоды в густом лесу.

  • Ошибка 1: Вечиром ➡️ Вечером.
    В чем секрет: Безударная гласная в корне. Чтобы не ошибиться, всегда подбирайте проверочное слово: вЕчер.
  • Ошибка 2: сабирали ➡️ собирали.
    В чем секрет: Чередующаяся гласная в корне -бир-/-бер-. Запомните простое правило: если после корня стоит суффикс -а-, в корне пишется буква И. Сравните: собИрАть — собЕрУ.

Предложение №2: Приставки, которые нас путают

Безшумный кот перепрыгнул через забор и скрылся в прикрасном саду.

  • Ошибка 1: Безшумный ➡️ Бесшумный.
    В чем секрет: Приставки на -З/-С. Выбор согласной на конце приставки зависит от следующего звука. Перед глухим [ш] пишется глухая С. Перед звонким — звонкая З (например, безграничный).
  • Ошибка 2: прикрасном ➡️ прекрасном.
    В чем секрет: Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Если ПРЕ- можно заменить на «очень» или «весьма», пишем Е. Сад какой? Очень красивый. Значит, прЕкрасный.

Предложение №3: Корни-хамелеоны и словарные слова

В нашем саду прекрасно ростут высокие яблони, и мы ждем богатый уражай.

  • Ошибка 1: ростут ➡️ растут.
    В чем секрет: Чередующаяся гласная в корне -раст-/-рос-. Перед сочетанием согласных СТ (а также Щ) в корне всегда пишется буква А. Исключения нужно знать наизусть: росток, отрасль, ростовщик, Ростов.
  • Ошибка 2: уражай ➡️ урожай.
    В чем секрет: Словарное слово с непроверяемой безударной гласной. Его написание нужно просто запомнить. Хорошая ассоциация — слово рОд, рОдит (то, что родит земля).

Предложение №4: Мягкий знак и хитрые гласные

Он не мог удержатся на скользком льду и начал громко извеняться.

  • Ошибка 1: удержатся ➡️ удержаться.
    В чем секрет: Классическое правило -ТСЯ и -ТЬСЯ. Задаем вопрос к глаголу: «что сделать?». Если в вопросе есть мягкий знак, он обязательно пишется и в глаголе.
  • Ошибка 2: извеняться ➡️ извиняться.
    В чем секрет: Безударная гласная в корне. Проверочное слово — вИнен (или винА). Никаких «вен» в этом слове нет, хотя на слух кажется иначе.

Подводим итоги: Каков ваш результат?

  • 7–8 ошибок найдено: Ваша орфографическая зоркость на высоте. Вы отлично ориентируетесь в правилах русского языка и редко допускаете досадные промахи.
  • 4–6 ошибок найдено: Хороший результат. Вы знаете базовые правила, но некоторые нюансы — например, чередующиеся корни или приставки на З/С — требуют небольшого повторения.
  • 1–3 ошибки найдено: Отличный повод освежить знания. Орфография — это навык, который требует постоянной тренировки. Теперь, когда вы увидели эти ловушки в разборе, вы точно не допустите таких ошибок в будущем.

А сколько ошибок нашли вы? Делитесь в комментариях, какое правило оказалось для вас самым коварным — чередующиеся корни, приставки или, может быть, злополучные -ТСЯ/-ТЬСЯ?

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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