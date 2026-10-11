Тест на грамотность: Найдите 4 ошибки в предложениях

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Тест на грамотность: Найдите 4 ошибки

Только 15% людей находят все 4 ошибки! А ты на чьей стороне? Проверь свою грамотность прямо сейчас!

Мы привыкли писать в мессенджерах на автомате, полагаясь на Т9 и интуицию. Но иногда наша «внутренняя грамотность» играет с нами злую шутку. Сегодня мы предлагаем вам пройти наш тест на грамотность: Найдите 4 ошибки. В нём спрятаны классические орфографические ошибки. Сможете ли вы найти их все, не заглядывая в ответы?

Читайте предложения и ищите ошибки:

В лесу расли высокие сосны и берёзы. Кот съел вкусную калбасу. В каридоре стояли старые шкафы. Пажалуйста, передайте мне эту тетрадь.

Ну как, нашли все? Если уверены в своих силах, листайте вниз за ответами. Если нет — не переживайте, вы не одиноки!

Разбор полётов: Где мы ошиблись?

«В лесу РАСЛИ высокие сосны…»

Ошибка: расли

Правильно: РОСЛИ

Правило: Это корень с чередованием -раст-/-рос-. Запоминаем золотое правило: буква А пишется только перед буквами СТ и Щ (расти, выращивать). В слове «росли» нет ни «ст», ни «щ», поэтому смело пишем О. «…вкусную КАЛБАСУ.»

Ошибка: калбасу

Правильно: КОЛБАСУ

Правило: Это коварное словарное слово, его нельзя проверить ударением.

Лайфхак для запоминания: Колбаса круглая, как буква О. Представьте себе круглый срез колбасы — и вы никогда не забудете, какую букву писать! «В КАРИДОРЕ стояли…»

Ошибка: каридоре

Правильно: КОРИДОРЕ

Правило: Еще одно словарное слово. Чтобы не ошибиться, просто поставьте ударение: корИдор. Первая гласная безударная, а по традиции словарных слов в безударном положении в начале слова часто прячется буква О. «ПАЖАЛУЙСТА, передайте…»

Ошибка: Пажалуйста

Правильно: ПОЖАЛУЙСТА

Правило: Здесь скрывается безударная гласная в корне. Родственное слово — просить или просьба. Корень -прос-, поэтому и в вежливом слове «пожалуйста» пишем О. Это слово тоже лучше просто запомнить!

Подсчитываем результаты:

4 из 4 — Вы филолог в душе! Ваша грамотность на высоте, можно смело идти исправлять вывески в городе.

2-3 из 4 — Отличный результат! Вы хорошо знаете правила, но иногда допускаете досадные оплошности в словарных словах.

0-1 из 4 — Не расстраивайтесь! Сегодня вы узнали несколько новых лайфхаков. Обязательно сохраните эту статью в закладки, чтобы перечитать перед важным совещанием или экзаменом.

А сколько ошибок нашли вы? Делитесь результатами в комментариях и отправляйте этот тест друзьям — пусть тоже проверят свою грамотность!

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