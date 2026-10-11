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11.10.2026 21:01
чтение: 1 мин
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#тест на грамотность

Тест на грамотность: Найдите 4 ошибки в предложениях

Проверьте предложения
Тест на грамотность: Найдите 4 ошибки
Тест на грамотность: Найдите 4 ошибки

Только 15% людей находят все 4 ошибки! А ты на чьей стороне? Проверь свою грамотность прямо сейчас!

Мы привыкли писать в мессенджерах на автомате, полагаясь на Т9 и интуицию. Но иногда наша «внутренняя грамотность» играет с нами злую шутку. Сегодня мы предлагаем вам пройти наш тест на грамотность: Найдите 4 ошибки. В нём спрятаны классические орфографические ошибки. Сможете ли вы найти их все, не заглядывая в ответы?

Читайте предложения и ищите ошибки:

  1. В лесу расли высокие сосны и берёзы.
  2. Кот съел вкусную калбасу.
  3. В каридоре стояли старые шкафы.
  4. Пажалуйста, передайте мне эту тетрадь.

Ну как, нашли все? Если уверены в своих силах, листайте вниз за ответами. Если нет — не переживайте, вы не одиноки!

Разбор полётов: Где мы ошиблись?

  1. «В лесу РАСЛИ высокие сосны…»
    Ошибка: расли
    Правильно: РОСЛИ
    Правило: Это корень с чередованием -раст-/-рос-. Запоминаем золотое правило: буква А пишется только перед буквами СТ и Щ (расти, выращивать). В слове «росли» нет ни «ст», ни «щ», поэтому смело пишем О.
  2. «…вкусную КАЛБАСУ.»
    Ошибка: калбасу
    Правильно: КОЛБАСУ
    Правило: Это коварное словарное слово, его нельзя проверить ударением.
    Лайфхак для запоминания: Колбаса круглая, как буква О. Представьте себе круглый срез колбасы — и вы никогда не забудете, какую букву писать!
  3. «В КАРИДОРЕ стояли…»
    Ошибка: каридоре
    Правильно: КОРИДОРЕ
    Правило: Еще одно словарное слово. Чтобы не ошибиться, просто поставьте ударение: корИдор. Первая гласная безударная, а по традиции словарных слов в безударном положении в начале слова часто прячется буква О.
  4. «ПАЖАЛУЙСТА, передайте…»
    Ошибка: Пажалуйста
    Правильно: ПОЖАЛУЙСТА
    Правило: Здесь скрывается безударная гласная в корне. Родственное слово — просить или просьба. Корень -прос-, поэтому и в вежливом слове «пожалуйста» пишем О. Это слово тоже лучше просто запомнить!

Подсчитываем результаты:

4 из 4 — Вы филолог в душе! Ваша грамотность на высоте, можно смело идти исправлять вывески в городе.

2-3 из 4 — Отличный результат! Вы хорошо знаете правила, но иногда допускаете досадные оплошности в словарных словах.

0-1 из 4 — Не расстраивайтесь! Сегодня вы узнали несколько новых лайфхаков. Обязательно сохраните эту статью в закладки, чтобы перечитать перед важным совещанием или экзаменом.

А сколько ошибок нашли вы? Делитесь результатами в комментариях и отправляйте этот тест друзьям — пусть тоже проверят свою грамотность!

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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