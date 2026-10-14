Тест по русскому языку: найдите три ошибки

Тест по русскому языку. Мы часто используем определенные выражения, даже не подозревая, что перегружаем их лишними словами. В лингвистике это называется плеоназмом.

Плеоназм — это смысловой дубль, когда слова в предложении повторяют значение друг друга. Такая «каша» утяжеляет речь, лишает её изящества и выдает поверхностный подход к формулировке мыслей. Мы произносим эти конструкции на автомате, не замечая, что одно из слов там попросту лишнее, как в поговорке «масло масляное». Особенно часто такие ловушки подстерегают нас в словах иностранного происхождения. Мы заимствуем их, но забываем (или изначально не знаем) их исконное значение, а подобных заимствований в современном русском языке предостаточно.

Давайте проверим чистоту и точность с помощью этого тест по русскому языку! Перед вами четыре фразы. Попробуйте найти те, в которых скрывается смысловая избыточность.



1.Коллега по работе

2.Первый дебют

3.Одержать победу

4.Самый лучший

✅ Ответ

Ошибки есть в трёх фразах — в первой, второй и четвёртой.

1. Коллега по работе — ОШИБКА.

Правильно: просто коллега. Латинское collega переводится как «соратник, товарищ по работе, по службе». Слово уже содержит указание на совместную деятельность.

2. Первый дебют — ОШИБКА.

Правильно: просто дебют. Дебют — это первое выступление, первое появление. Второго дебюта не бывает, поэтому уточнение «первый» избыточно.

3. Одержать победу — ВЕРНО.

Это устойчивое выражение, в котором нет смыслового дублирования. «Одержать» в сочетании с «победой» означает «завоевать, добыть».

4. Самый лучший — ОШИБКА.

Правильно: лучший или самый хороший. Слово «лучший» уже содержит превосходную степень — это сравнительная форма слова «хороший» в превосходном значении. Нельзя быть «самым лучшим» — как нельзя быть «более лучшим».

Итог теста по русскому языку: плеоназмы были во фразах «коллега по работе», «первый дебют» и «самый лучший».

Самые интересные факты о заимствованиях из других языков

Происхождение слова «царь»

Слово восходит к имени римского императора Гай Юлий Цезарь (Gaius Julius Caesar), превратившемуся в титул через германское посредство (kaiser).

Цветовой парадокс «смокинга»

В русском языке смокинг — это элегантный мужской костюм. В английском языке smoking означает сам процесс курения, а такой пиджак называется tuxedo или dinner jacket (от англ. a smoking jacket — домашняя куртка для курения).

Сюрпризы от Петра I

Петр I активно внедрял европейскую лексику. Например, слово ярмарка пришло из немецкого (Jahr-markt — ежегодный рынок), а зонтик — из голландского (zonnedek — навес от солнца).

Неожиданная «собака»

Привычное русское слово «собака» является древним заимствованием из иранских или персидских языков, которое закрепилось в период взаимодействия с Золотой Ордой (вытеснив исконно славянский «пес»).

Исторические споры Пушкина и Шишкова

В начале XIX века в России разгорелась битва языков: адмирал А. С. Шишков требовал запретить иностранные слова и вернуть архаизмы (вроде «лолоша» вместо «калоши»), а А. С. Пушкин активно защищал галлизмы и даже изобрел кальку влияние от французского influence.

Тест по русскому языку: где ошибки в этих фразах?

Тест по русскому языку: Сможете найти 2 ошибки в этих фразах?