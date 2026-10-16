Тест на грамотность: Где стоят правильные ударения?

Тест по орфоэпии: справитесь с четырьмя непростыми словами?

Проверьте русский язык: сможете определить правильные ударения?

Грамотная речь помогает ясно выражать свои мысли и производить хорошее впечатление. При этом даже знакомые слова порой ставят в тупик: в русском языке ударение свободное, поэтому его место не всегда можно определить по простому правилу. Предлагаем проверить себя в небольшом тесте.

Прочитайте четыре фразы и определите, где ударения поставлены правильно:

сливОвый цвет; закУпорив бутылки; опошлИть рассказ; вручИт награду.

Попробуйте ответить самостоятельно, не заглядывая в разбор. Можно произнести каждую фразу вслух и записать номера тех вариантов, которые кажутся верными. Не спешите: возможно, правильных ответов окажется больше, чем вы ожидаете.

Ответ и разбор

Итак, давайте разберём каждую фразу по порядку.

1. сливОвый цвет — ошибка.

Правильный вариант: сли́вовый цвет. Ударение сохраняется на корне, как в слове «сли́ва». Не стоит поддаваться влиянию говорящих вариантов — в литературной норме это слИвовый.

2. закУпорив бутылки — верно.

Ударение в слове «закупорив». заку́порив. В слове «закупорив» ударение ставится на 2-й слог с буквой у — закУпорив.

3. опошлИть рассказ — ошибка.

Правильный вариант: опОшлить рассказ. Этот случай часто вызывает затруднения, потому что многие интуитивно переносят ударение на последний слог. Однако словари закрепляют ударение на «о» во втором слоге: опОшлить, опОшлю, опОшлишь.

4. вручИт награду — верно.

В глаголе «вручИть» во всех формах настоящего и будущего времени ударение падает на последний слог: вручУ, вручИшь, вручИт.

Интересный факт о русском языке

В русском языке существует целый класс слов-омографов — слов, которые пишутся одинаково, но при разном ударении приобретают совершенно разные значения. Например:

за́мок (крепость) — замо́к (устройство для запирания двери);

му́ка (продукт) — мука́ (страдание);

а́тлас (ткань) — атла́с (сборник географических карт);

уже́ (сравнительная степень) — у́же (от «узкий»).

Поэтому правильные ударения — это не мелочь, а важнейший элемент грамотности, который помогает избежать недопонимания и звучать уверенно в любой ситуации.

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