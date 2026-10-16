Тест на грамотность: Где стоят правильные ударения?
Проверьте русский язык: сможете определить правильные ударения?
Грамотная речь помогает ясно выражать свои мысли и производить хорошее впечатление. При этом даже знакомые слова порой ставят в тупик: в русском языке ударение свободное, поэтому его место не всегда можно определить по простому правилу. Предлагаем проверить себя в небольшом тесте.
Прочитайте четыре фразы и определите, где ударения поставлены правильно:
- сливОвый цвет;
- закУпорив бутылки;
- опошлИть рассказ;
- вручИт награду.
Попробуйте ответить самостоятельно, не заглядывая в разбор. Можно произнести каждую фразу вслух и записать номера тех вариантов, которые кажутся верными. Не спешите: возможно, правильных ответов окажется больше, чем вы ожидаете.
Ответ и разбор
Итак, давайте разберём каждую фразу по порядку.
1. сливОвый цвет — ошибка.
Правильный вариант: сли́вовый цвет. Ударение сохраняется на корне, как в слове «сли́ва». Не стоит поддаваться влиянию говорящих вариантов — в литературной норме это слИвовый.
2. закУпорив бутылки — верно.
Ударение в слове «закупорив». заку́порив. В слове «закупорив» ударение ставится на 2-й слог с буквой у — закУпорив.
3. опошлИть рассказ — ошибка.
Правильный вариант: опОшлить рассказ. Этот случай часто вызывает затруднения, потому что многие интуитивно переносят ударение на последний слог. Однако словари закрепляют ударение на «о» во втором слоге: опОшлить, опОшлю, опОшлишь.
4. вручИт награду — верно.
В глаголе «вручИть» во всех формах настоящего и будущего времени ударение падает на последний слог: вручУ, вручИшь, вручИт.
Интересный факт о русском языке
В русском языке существует целый класс слов-омографов — слов, которые пишутся одинаково, но при разном ударении приобретают совершенно разные значения. Например:
- за́мок (крепость) — замо́к (устройство для запирания двери);
- му́ка (продукт) — мука́ (страдание);
- а́тлас (ткань) — атла́с (сборник географических карт);
- уже́ (сравнительная степень) — у́же (от «узкий»).
Поэтому правильные ударения — это не мелочь, а важнейший элемент грамотности, который помогает избежать недопонимания и звучать уверенно в любой ситуации.
Читайте также: Тест на грамотность: в каких словах стоят правильные ударения?
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий