Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

16.10.2026 22:02
чтение: 1 мин
Интересное
#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: Где стоят правильные ударения?

Тест по орфоэпии: справитесь с четырьмя непростыми словами?
Тест на грамотность: Где стоят правильные ударения?

Проверьте русский язык: сможете определить правильные ударения?

Грамотная речь помогает ясно выражать свои мысли и производить хорошее впечатление. При этом даже знакомые слова порой ставят в тупик: в русском языке ударение свободное, поэтому его место не всегда можно определить по простому правилу. Предлагаем проверить себя в небольшом тесте.

Прочитайте четыре фразы и определите, где ударения поставлены правильно:

  1. сливОвый цвет;
  2. закУпорив бутылки;
  3. опошлИть рассказ;
  4. вручИт награду.

Попробуйте ответить самостоятельно, не заглядывая в разбор. Можно произнести каждую фразу вслух и записать номера тех вариантов, которые кажутся верными. Не спешите: возможно, правильных ответов окажется больше, чем вы ожидаете.

Ответ и разбор

Итак, давайте разберём каждую фразу по порядку.

1. сливОвый цвет — ошибка.
Правильный вариант: сли́вовый цвет. Ударение сохраняется на корне, как в слове «сли́ва». Не стоит поддаваться влиянию говорящих вариантов — в литературной норме это слИвовый.

2. закУпорив бутылки — верно.
Ударение в слове «закупорив». заку́порив. В слове «закупорив» ударение ставится на 2-й слог с буквой у — закУпорив.

3. опошлИть рассказ — ошибка.
Правильный вариант: опОшлить рассказ. Этот случай часто вызывает затруднения, потому что многие интуитивно переносят ударение на последний слог. Однако словари закрепляют ударение на «о» во втором слоге: опОшлить, опОшлю, опОшлишь.

4. вручИт награду — верно.
В глаголе «вручИть» во всех формах настоящего и будущего времени ударение падает на последний слог: вручУ, вручИшь, вручИт.

Интересный факт о русском языке

В русском языке существует целый класс слов-омографов — слов, которые пишутся одинаково, но при разном ударении приобретают совершенно разные значения. Например:

  • за́мок (крепость) — замо́к (устройство для запирания двери);
  • му́ка (продукт) — мука́ (страдание);
  • а́тлас (ткань) — атла́с (сборник географических карт);
  • уже́ (сравнительная степень) — у́же (от «узкий»).

Поэтому правильные ударения — это не мелочь, а важнейший элемент грамотности, который помогает избежать недопонимания и звучать уверенно в любой ситуации.

Читайте также: Тест на грамотность: в каких словах стоят правильные ударения?

Тест на грамотность: в каких словах стоят правильные ударения?

Читайте также:

Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное