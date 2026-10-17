Тест на грамотность: Какие буквы пропущены — С или З?

Где писать С, а где З? Проверьте свою грамотность за 1 минуту

С или З? Сложный тест по русскому, где ошибается каждый второй

Грамотная речь нужна не только на экзамене или на работе. От неё зависит, насколько точно нас понимают, насколько уверенно мы выглядим в разговоре и переписке. Ошибки в словах, которые встречаются каждый день, могут остаться незамеченными, но именно они постепенно складываются в общее впечатление. Поэтому полезно время от времени проверять себя — например, с помощью небольших упражнений.

Сегодня у нас мини-тест на выбор буквы: С или З. Посмотрите на четыре фразы и определите, какая буква должна стоять на месте пропуска:

Чере_чур быстро Ни_послать дождь Цветы от во_дыхателя Сплошная бе_вкусица

Сначала попробуйте ответить самостоятельно. Можно произнести фразы вслух, вспомнить правило о приставках на -з/-с или просто довериться языковому чутью. Не спешите заглядывать в ответ: самостоятельный разбор запоминается гораздо лучше.

Ответы и разбор

Правильный вариант: 1 — С, 2 — С, 3 — З, 4 — З.

Получаются такие фразы:

Чересчур быстро — в слове «чересчур» пишется С. Ниспослать дождь — в слове «ниспослать» пишется С. Цветы от воздыхателя — в слове «воздыхатель» пишется З. Сплошная безвкусица — в слове «безвкусица» пишется З.

Разберём подробнее.

1. Чересчур быстро.

Правильное написание — чересчур. Это слово часто хочется написать с буквой «з» — «черезчур», но норма требует С. Здесь исторически выделяется приставка черес-, которая стоит перед глухим согласным ч. В современном языке слово лучше запомнить как словарное, но для проверки можно опираться и на общий принцип: перед глухими согласными в подобных приставках пишется с.

2. Ниспослать дождь.

Правильно: ниспослать. Слово книжное, торжественное, означает «послать, даровать свыше». В нём пишется С на месте приставки нис-, потому что дальше идёт глухой согласный п. Сравните: ниспадать, ниспровергнуть.

3. Цветы от воздыхателя.

Правильно: воздыхатель. Это устаревающее слово, которое означает поклонника, обожателя. Здесь приставка воз- стоит перед звонким согласным д, поэтому пишется З. Сравните: воздать, возвысить, возгордиться.

4. Сплошная безвкусица.

Правильно: безвкусица. В слове выделяется приставка без-, после неё идёт звонкий согласный в, поэтому пишется З. Сравните: бездарный, безбрежный, безвредный. Если бы следовал глухой согласный, написание изменилось бы: бесстрашный, бесконечный, бесполезный.

Общее правило здесь такое: в приставках на -з/-с выбор буквы зависит от следующего согласного. Перед гласными и звонкими согласными пишется З, перед глухими — С. Но важно помнить, что в русском языке есть и слова, которые не подчиняются этому правилу буквально, поэтому при сомнениях лучше сверяться со словарём.

Интересный факт о русском языке

В русском языке приставки на -з/-с — едва ли не самые «чуткие» к звучанию: они меняют написание в зависимости от следующего согласного. При этом приставка с- обычно остаётся неизменной, даже если в речи может звучать иначе: мы пишем сделать, сдать, сберечь, хотя в произношении под влиянием соседних звуков можно услышать озвончение. Такое расхождение между письмом и звучанием — одна из причин, почему русская орфография кажется сложной, но одновременно и очень логичной.

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