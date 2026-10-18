Тест на грамотность: где пропущена Н, а где НН?

Каверзный тест по русскому языку: найдите, где пропущена Н

Пропущена Н или НН: 4 слова, в которых ошибается каждый второй

Грамотная речь — это своего рода визитная карточка. По тому, как человек пишет и говорит, о нём часто судят ещё до личной встречи: в деловой переписке, в резюме, в сообщениях коллегам и даже в комментариях в соцсетях. Ошибка в простом слове может испортить впечатление о самом толковом специалисте, а безупречно написанный текст, наоборот, вызывает доверие и уважение.

Одна из самых коварных тем русской орфографии — правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. Правил немало, а исключений из них ещё больше. Даже уверенные в своей грамотности люди нередко сомневаются, сколько букв написать. Давайте проверим, как с этим справитесь вы!

Задание

Перед вами четыре словосочетания. В каждом из них пропущена буква. Определите, где пропущена Н, а где — НН:

Плавле_ый сыр Недюжи_ая сила Покраше_ый забор Серебря_ое кольцо

Не спешите прокручивать вниз! Подумайте самостоятельно, вспомните правила и запишите свои варианты. А потом сверьтесь с ответами.

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Ответы с разбором

1. ПлавлеНый сыр — одна Н

Слово «плавленый» образовано от глагола несовершенного вида «плавить» (что делать?). У него нет приставки и нет зависимых слов, поэтому это отглагольное прилагательное, и в нём пишется одна Н. Сравните: жареный картофель, варёный рак, квашеная капуста.

Но если появятся зависимые слова, прилагательное превратится в причастие, и букв станет две: «плавленный в печи металл».

Важно помнить и исключения, которые пишутся с НН даже без приставок и зависимых слов: желанный, священный, нечаянный, неслыханный, невиданный, медленный, жеманный, чеканный, деланный, нежданный, негаданный, отчаянный.

2. НедюжиННая сила — две Н

Здесь многие ошибаются, пытаясь применить правило для отглагольных слов. Однако «недюжинный» образовано от существительного «дюжина». Корень оканчивается на Н (дюжин-), и к нему присоединяется суффикс -Н-. Получается: дюжин + н + ый = недюжинный.

По тому же принципу пишутся слова: длинный (длина), старинный (старина), карманный (карман), осенний (осень).

3. ПокрашеННый забор — две Н

Слово «покрашенный» образовано от глагола совершенного вида «покрасить» (что сделать?), к тому же у него есть приставка по-. Это полное причастие, а в таких причастиях пишется две Н.

Сравните: крашеный забор (одна Н, нет приставки), но покрашенный забор (НН, есть приставка). Так же: сваренный суп, поджаренный хлеб, засоленные огурцы.

4. СеребряНое кольцо — одна Н

Прилагательное «серебряный» образовано от существительного «серебро» с помощью суффикса -ЯН-. В отыменных прилагательных с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишется одна Н: кожаный, глиняный, песчаный, лебединый, гусиный.

Из этого правила есть три знаменитых исключения, которые многие помнят со школы: стеклянный, оловянный, деревянный. Их удобно запомнить с помощью шутливой фразы: «Оловянный, деревянный, стеклянный человек».

Правильные ответы

Плавленый сыр — одна Н Недюжинная сила — НН Покрашенный забор — НН Серебряное кольцо — одна Н

Сколько правильных ответов у вас получилось? Если все четыре — поздравляем, ваша грамотность на высоте! Если были ошибки — не расстраивайтесь: эта тема по праву считается одной из самых сложных в русском языке.

Интересный факт

В русском языке есть слово, которое нарушает правила сразу внутри одной семьи однокоренных слов. Это слово «ветреный». Оно образовано от существительного «ветер» с помощью суффикса -ЕН-, а такие прилагательные обычно пишутся с НН (как соломенный или клюквенный). Однако «ветреный» — исключение, и в нём пишется одна Н: ветреный день, ветреная девушка.

При этом его приставочные «родственники» пишутся уже по правилу, с двумя Н: безветренный, подветренный, наветренный. А в слове ветряной (ветряная мельница) снова одна Н, потому что там суффикс -ЯН-. Вот так в одном небольшом гнезде слов уживаются сразу три разных варианта написания!

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