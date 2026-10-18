Тест на грамотность: Где нужна буква Ь?

Каверзный тест по русскому языку: расставьте мягкие знаки правильно

Нужна буква Ь или нет? 4 слова, которые проверят вашу грамотность

Грамотность — это не просто школьный навык, а показатель общей культуры человека. Ошибки в простых словах способны испортить впечатление даже от самого содержательного текста: будь то деловое письмо, пост в социальной сети или сообщение другу. Умение писать правильно демонстрирует уважение и к себе, и к собеседнику.

Одна из самых каверзных тем русской орфографии — употребление мягкого знака после шипящих согласных Ж, Ш, Ч, Щ. Здесь существует сразу несколько правил и исключений, из-за которых многие делают ошибки по инерции. Давайте проверим, насколько хорошо вы в этом ориентируетесь!

Задание

Перед вами четыре фразы. В каждой из них, возможно, пропущена буква. Определите, в каких словах нужна буква Ь, а в каких её писать не следует:

Сплош_ и рядом Кофе ужасно горяч_ Совсем невтерпеж_ Разреж_те пирог

Попробуйте решить эту задачу самостоятельно, вспомнив школьные правила, прежде чем смотреть на правильный ответ.

Ответы с разбором

1. СплошЬ и рядом — нужна буква Ь

Слово «сплошь» — это наречие, оканчивающееся на шипящую согласную. По общему правилу русского языка, после шипящих Ж, Ш, Ч, Щ на конце наречий всегда пишется мягкий знак: вскачь, наотмашь, настежь, прочь.

Единственные исключения из этого правила — слова уж, замуж, невтерпёж. Их придется просто запомнить.

2. Кофе ужасно горяч — буква Ь не нужна

А вот здесь мягкий знак ставить не нужно, и это самая частая ошибка в нашем тесте. Слово «горяч» — это краткое прилагательное мужского рода. Существует четкое правило: в кратких прилагательных мужского рода после шипящих на конце слова Ь никогда не пишется.

Сравните: он горяч, он хорош, день свеж, воздух пахуч.

3. Совсем невтерпеж — буква Ь не нужна

Как мы уже упоминали выше, слово «невтерпёж» — это одно из трёх исключений среди наречий, оканчивающихся на шипящую. Несмотря на то что перед нами наречие, мягкий знак писать не нужно. Запомнить тройку слов-исключений (уж, замуж, невтерпёж) поможет простая шутливая фраза: «Замуж невтерпёж, уж замуж хочется».

4. Разрежьте пирог — нужна буква Ь

Слово «разрежьте» — это глагол в форме повелительного наклонения. Правило гласит: в глаголах повелительного наклонения после шипящих мягкий знак пишется всегда, независимо от того, что стоит после него — гласная или согласная буква, а также при добавлении постфикса -ся/-те.

Сравните: намажь — намажьте, спрячь — спрячься, отрежь — отрежьте.

Правильные ответы

Сплошь и рядом — нужен Ь Кофе ужасно горяч — Ь не нужен Совсем невтерпеж — Ь не нужен Разрежьте пирог — нужен Ь

Сколько правильных ответов получилось у вас? Если все четыре — поздравляем, вы отлично знаете исключения из правил! Если были ошибки — не расстраивайтесь, мягкий знак после шипящих считается одной из самых сложных тем в русской орфографии.

Интересный факт

Знаете ли вы, что в русском языке буквы Ж, Ш, Ч и Щ называют «вечно шипящими» не просто так? У них есть удивительная особенность: исторически они были либо твердыми (Ж, Ш), либо мягкими (Ч, Щ) по своей природе, независимо от того, какая гласная или какой знак стоит рядом.

Именно поэтому мягкий знак после этих букв в большинстве случаев не обозначает мягкость звука (ведь Ш и Ж всегда твердые, а Ч и Щ — всегда мягкие), а выполняет чисто грамматическую функцию. Он словно «сигнальная буква», которая помогает нам отличать одну часть речи от другой: например, различать существительные женского рода (ночь, рожь, мышь) от существительных мужского рода (мяч, нож, шалаш) или краткие прилагательные (горяч, пахуч) от других форм слов.

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